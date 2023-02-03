Ура! После 3-х суток погони ВВС США сбили китайский аэрошар

22:59 04.02.2023

ВВС США сбили принадлежащий Китаю аэростат в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.



По его информации, в настоящий момент ведутся поиски обломков и их извлечение из воды. Другие подробности пока не приводятся.



Ранее сообщалось, что США направили истребители, чтобы сбить китайский разведывательный шар в небе над Атлантикой. Telegram-канал "Военный обозреватель" уточнял, что движение шара контролируют истребители F-22A Raptor. К побережью также направляются F-15, способные работать на большей высоте.



О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана. Пекин призвал Вашингтон прекратить спекуляции по теме "китайского шпионского аэростата".



