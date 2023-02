Богатейший человек Индии Гаутама Адани обвинен в "крупнейшей афере в корпоративной истории"

00:10 05.02.2023 "Систематически грабя нацию".

Как афера богатейшего человека Азии всего за неделю лишила его титула и миллиардов долларов?



В конце января на азиатском фондовом рынке начался резкий обвал акций ряда крупных индийских компаний - причиной стало обвинение богатейшего человека Индии Гаутама Адани в "крупнейшей афере в корпоративной истории". Небольшая компания из США опубликовала результаты двухлетнего расследования, согласно которому предприниматель вел незаконный бизнес, участвуя в коррупции и отмывая деньги через офшорные фирмы. На фоне новостей за неделю биржевых торгов с 23 января по 2 февраля компании потеряли более 100 миллиардов долларов, а бизнесмен лишился титула богатейшего человека Азии. Ситуация является не просто личной драмой обедневшего предпринимателя - падение акций группы его компаний угрожает всему индийскому рынку. А инвесторов из других стран, например, из России, разоблачение Адани заставило задуматься о перспективах будущих вложений. Афера по-индийски - в материале "Ленты.ру".



Виновен



Разоблачающее индийского миллиардера расследование провела американская исследовательская компания-шортселлер (short selling - короткая продажа, игра на понижение) Hindenburg Research. Фирма известна тем, что ищет и обличает финансовые преступления и скрытые проблемы компаний, после чего их акции дешевеют, а Hindenburg Research ставит на падение котировок и на этом зарабатывает.



Компания прославилась в 2020 году, когда опубликовала разгромное расследование о производителе электрических грузовиков Nicola. Стремясь показать свою высокотехнологичность в разработке беспилотного транспорта, фирма выложила видео с грузовиком, который на высокой скорости едет по трассе без водителя, однако оказалось, что тот просто катился с вершины холма. Скандал мог принести шортселлерам до 263 миллиардов долларов.



Обвинение Гаутама Адани на 106 страниц было опубликовано 24 января. Ему приписывают искусственное завышение капитализации своих компаний, семь из которых, по словам Hindenburg Research, реально стоят на 85 процентов меньше, чем свидетельствуют публичные данные. Исследователи говорят о наличии серьезных долгов и низкой ликвидности компаний миллиардера вопреки публикующимся успешным показателям. Также исследователи указывают, что Adani Group - группа компаний Адани - является "семейным бизнесом", на участников которого записаны офшорные подставные компании в так называемых налоговых гаванях: странах Карибского бассейна, ОАЭ и на Маврикии. Фирмы создавали поддельную документацию по импорту и экспорту товаров, а также вели незаконный оборот и выводили средства зарегистрированных на бирже компаний группы.



Помимо кумовства, мошенничества с бухгалтерским учетом, коррупции и многочисленных фейков в сети шортселлеры говорят о наличии у Adani Group 38 подставных лиц на Маврикии



Предполагается, что они контролировались старшим братом предпринимателя Винодом Адани или близкими ему людьми. Есть подтверждения того, что фирмы переводили миллиарды долларов компаниям индийского богача.



Скандал подорвал доверие инвесторов и привел к падению акций ключевых компаний группы. Такого обвала компания не знала долгие годы. Ее акции неуклонно шли вверх и поднялись за пять лет на 2500 процентов



Так, стоимость ценных бумаг Adani Enterprises сильнее всего обрушилась в ходе торгов 1 февраля (минус 28 процентов), цена Adani Total Gas сократилась на 20 процентов в ходе торгов 30 января, а Adani Transmission - на 15 процентов в тот же день. Вслед за ними начали падать и акции других индийских конгломератов и банков - индекс NSE Nifty 50, отражающий состояние акций 50 крупнейших компаний страны, потерял 1,6 процента к закрытию торгов 27 января, что стало худшим показателем в Азии. Негативная динамика фиксируется и у национальной валюты Индии.



Также обвалился на 49 процентов за неделю индекс MSCI India, измеряющий результаты деятельности фондового рынка в четырех странах с развивающейся экономикой: Бразилии, России, Индии и Китае. Параллельно снижалось и состояние мультимиллиардера, который еще в сентябре 2022 года обгонял основателя Amazon Джеффа Безоса в списке богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index и занимал в нем второе место. На момент написания статьи состояние Адани оценивается в 72,1 миллиарда долларов, за год оно упало более чем на 48 миллиардов.



106 страниц занимает обвинение против Гаутама Адани



Настоящий крах на рынке происходил на фоне запланированной дополнительной эмиссии (Follow-on Public Offering, FPO) акций Adani Group в период с 25 по 31 января - выпуск дополнительного пакета ценных бумаг необходим компании для привлечения 2,5 миллиарда долларов, чтобы погасить задолженность по своим подразделениям Adani Airport Holdings, Adani Road Transport и Mundra Solar. Падение котировок усилилось 2 февраля, после того как правление Adani Enterprises объявило об отмене FPO. Адани также заявил, что группа компаний с этого момента пересматривает стратегию развития на фондовом рынке.



Миллиардер из трущоб



Обвиняемый в мошенничестве Гаутам Адани родился в семье скромного торговца текстилем на севере индийского штата Гуджарат. Недоучившись в школе, подросток начал зарабатывать на жизнь сортировкой алмазов и позднее стал посредником при продаже драгоценных камней. Впоследствии Адани открыл собственную фирму по торговле бриллиантами на мумбайском ювелирном рынке. Также бросив университет, юный предприниматель в 1988 году основал торговую фирму, из которой потом выросла его бизнес-империя.



Одна из крупнейших компаний в Индии дважды рисковала остаться без основателя: в 1998 году Адани и его друга похитили, однако вскоре отпустили после выплаты выкупа в размере двух миллионов долларов. Через 10 лет предприниматель снова оказался на грани гибели, попав под обстрел во время теракта в отеле Taj Mahal Palace & Tower. Несмотря на ряд трудностей в прошлом, империя Адани процветала, а предприниматель продолжал богатеть. Сейчас индийскому мультимиллиардеру принадлежит частный дом премиум-класса в Нью-Дели, за который группа его компаний заплатила 52 миллиона долларов. В распоряжении бизнесмена есть несколько частных самолетов и вертолетов, а также люксовые автомобили BMW 7 серии, Rolls-Royce Ghost и Ferrari California.



Достичь таких высот Адани удалось за счет того, что он всегда стремится "рисковать по-крупному" и "умеет держать удар" - так описывает предпринимателя газета The Times of India. Миллиардер с нуля создал свой бизнес, и тот достиг огромных масштабов. На данный момент компании Adani Group управляют портами и аэропортами, производят и передают электроэнергию по всей стране, создают возобновляемые источники энергии (ВИЭ), занимаются добычей полезных ископаемых, пищевой промышленностью, инфраструктурными проектами, продают газ и уголь, имеют доли в ряде индийских медиапредприятий сети NDTV. Главным конкурентом миллиардера является Мукеш Амбани - богач, живущий в Мумбаи в личном небоскребе. В отличие от Адани, Амбани развивает бизнес-империю, которую он получил в наследство от отца. Однако Адани, по всей видимости, не соревнуется с конкурентом, считая, что "Индия - это огромный растущий рынок, и здесь рады всем".



На 41,6миллиарда долларов увеличилось состояние Адани с 2020 по 2021 год



Традиционная стратегия предпринимателя заключается в том, чтобы набрать кредитов, создать и наладить новый бизнес и, как только тот покажет небольшую прибыль, снова влезть в долги ради нового бизнеса. Резкий скачок состояния Адани произошел в 2021 году - с 2020-го оно выросло на 41,6 миллиарда долларов, до 50,5 миллиарда. Такая бизнес-модель, резкий рост рыночной стоимости группы компаний Адани и его состояния вызвали у компании, ведущей расследование, ряд вопросов.



Высокие покровители



Неоднократно СМИ писали о том, что богатейший человек Индии тесно связан с политическими деятелями страны, которые помогают ему вести бизнес, однако сам миллиардер это отрицает. За несколько десятилетий выстраивания своей империи Адани заручился поддержкой властей штата Гуджарат, среди которых был и нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди. Бизнесмен познакомился с чиновником в 1990-е годы, когда тот работал в одной из двух ведущих общенациональных партий Индии Бхаратия джаната парти (БДП). Моди возглавлял избирательную кампанию партии в 1998 году.



Корпоративная стратегия Адани развивалась параллельно с политической программой Моди по развитию экономики Индии до 3,2 триллиона долларов с целью войти в список самых крупных экономик мира. Миллиардер в свою очередь предоставлял правительству деньги, инфраструктуру, увеличивал производство энергии тогда, когда это было необходимо. Помощь была взаимной, и власти не раз шли на уступки бизнесу Адани. Например, правительство как минимум трижды пересматривало законы, чтобы помочь угольным компаниям предпринимателя, что позволяло ему сэкономить по меньшей мере один миллиард долларов. Также Адани пользовался низкими ставками по аренде земель, на которых работали принадлежавшие ему предприятия. Forbes писал, что бизнесмен платил за аренду сроком на 30 лет с правом продления меньше 44 долларов за акр (0,4 гектара) и параллельно сдавал в аренду часть земель другим компаниям, в том числе государственной Indian Oil Co., дороже в 1000 раз.



В 1000 раз дороже сдавал государственные земли в аренду национальным компаниям Гаутам Адани



Вместе с тем наибольший рост стоимости группы компаний Адани приходится на период с 2002 по 2013 год - время, когда Моди пришел к власти. Впоследствии капитализация компаний и состояние Адани только увеличивались. За указанный период годовой доход группы вырос с 765 миллионов долларов до 8,8 миллиарда, при этом чистая прибыль компаний росла еще быстрее. Впрочем, после выхода масштабных обвинений в адрес Адани ситуация может измениться.



Игра на понижение?



Ответ Adani Group на вышедшее расследование шортселлеров поступил незамедлительно - в конгломерате назвали доклад Hindenburg Research "просчитанным" мошенничеством с целью опорочить Адани, индийскую экономику и премьер-министра страны. Группа апеллирует к тому, что обвинение было опубликовано всего за несколько дней до "крупнейшего в Индии" дополнительного размещения на бирже акций Adani Enterprises, потому рассматривается как попытка подорвать доверие инвесторов к компаниям и нажиться на обвале акций.



Компания выпустила опровержение выводов аналитиков в специальном докладе на 413 страницах и 18-страничную презентацию с разбором обвинений - из нее фактическая информация находится только на восьми слайдах, остальные же представляют собой заголовки или оглавление. "Волатильность на индийских фондовых рынках, спровоцированная докладом, вызывает большую озабоченность и привела к нежелательным страданиям индийских граждан", - сказано в сообщении. Adani Group также не исключила, что подаст на Hindenburg Research в суд.



Ответ группы, однако, не произвел на исследовательскую компанию особого впечатления. Шортисты сообщили, что не откажутся от заявлений и считают их достоверными. Они также подчеркнули, что Adani Group проигнорировала все их ключевые утверждения и не дала конкретных ответов на 62 из 88 вопросов, содержащихся в отчете. Исследовательская компания отметила, что считает Индию динамично развивающейся страной, а Адани в свою очередь пытается прикрыть собственные проблемы, апеллируя к подрыву национальной экономики.



Мы считаем, что будущее Индии сдерживается Adani Group, которая задрапировала себя в индийский флаг, систематически грабя нацию указала компания в ответе миллиардеру



За обвинением также последовала реакция некоторых политических партий Индии. Депутат от Всеиндийского Конгресса Тринамула Сугата Рэй 30 января заявил, что три оппозиционные партии обязательно поднимут данный вопрос на встрече в парламенте. Обсуждение темы в будущем также подтвердил министр по делам парламента страны Пралхад Джоши, однако больше деталей он не предоставил. Через несколько дней оппозиционная партия страны начала призывать премьер-министра высказаться о разгоревшемся конфликте. Сам Моди с ответом пока не выступал, однако оценку скандала предоставил один из министров страны Ашвини Вайшнав. Он заявил, что экономика Индии выдержит обвал на фондовом рынке, но говорить о том, как правительство относится к обвинениям Адани, отказался.



Прокомментировать ситуацию группу компаний Адани также попросил крупнейший индийский банк SBI, предоставивший конгломерату кредит на 2,6 миллиарда долларов. Кроме того, подробную информацию о связях с Adani Group от финансовых учреждений требует Резервный банк Индии (центробанк страны).



Ящик Пандоры



Сейчас участники рынка задаются вопросом - как разразившийся скандал повлияет на репутацию индийского конгломерата. Некоторые аналитики считают, что риски для группы являются минимальными, при этом для индийских инвесторов новости о мошенничестве Адани вряд ли стали открытием. Другие эксперты говорят, что, судя по настроениям на рынке, инвесторы серьезно отнеслись к содержанию расследования и в худшем случае обвинение Hindenburg Research может оттолкнуть международных инвесторов от компаний индийского мультимиллиардера. Банки Credit Suisse и Citigroup уже перестали принимать облигации компаний, входящих в Adani Group, в качестве обеспечения по кредитам.



В свою очередь компаниям Адани, рискующим лишиться инвестиций от иностранных банков, вероятно, придется обратиться за финансовой поддержкой к индийским кредитным организациям или увеличить количество заложенного имущества для покрытия долгов. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что последствия конфликта куда серьезнее, чем возникающие трудности у Adani Group.



В первую очередь, проблемы затрагивают весь индийский фондовый рынок. Вслед за империей Адани индийские акции и акции любой крупной местной компании будут подвержены риску снижения прибыли, и весь индийский фондовый рынок может оказаться под угрозой дальнейшего падения. Так, расследование американской компании подрывает репутацию отличающихся своей прозрачностью индийских рынков, которым удалось заменить Китай и рекордно вырасти в 2022 году за счет продолжительного закрытия страны из-за пандемии.



Помимо группы компаний Адани, обвалиться могут и котировки других семейных конгломератов страны, которые тесно связаны с проводимой в настоящий момент политикой властей Индии. Также вместе с акциями компаний миллиардера рухнули котировки Корпорации по страхованию жизни Индии (LIC) - компании, принадлежащей правительству. The Wire пишет, что на карту поставлена еще и финансовая стабильность индийской экономики.



О критическом долге Adani Group еще в 2015 году предупреждал Credit Suisse. Организация отмечала, что группа была одним из 10 конгломератов страны, которые имели серьезные задолженности, несмотря на это, банки продолжали выдавать им кредиты. Тем не менее Adani Group смогла продолжать привлекать средства, частично за счет займов у зарубежных кредиторов - в то же время Hindenburg Research в расследовании сообщает, что стоимость акций группы и, следовательно, ее способность привлекать заемные средства и пользоваться ими были сильно завышены.



Проблемы также коснутся международных инвесторов, которые видели успешные финансовые показатели индийских компаний и вкладывали в них свои средства. Глава Global CIO Office Гэри Дуган заявил, что в индийском корпоративном секторе большинство составляют те самые семейные конгломераты, которые по своей природе непрозрачны. В связи с этим "глобальные инвесторы должны брать на себя вопросы корпоративного управления", считает он. Для российских инвесторов скандал может стать предостережением. В 2023 году СПБ Биржа планирует начать торги ценными бумагами Индии, сообщал ранее "Коммерсантъ". Рынок считается наиболее перспективным для России, особенно на фоне того, что Индия становится крупнейшим партнером страны в торговле нефтью.



Мария Грушко Источник - Lenta.ru

