02:29 05.02.2023

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 05.02.2023 |

Спецслужбы США прирастают новой структурой

У монстра появляются дополнительные щупальца



В США создается новая, 19-я по счету разведывательная служба в дополнение к 18 уже существующим. Якобы для противодействия Китаю.



"Выяснение того, что именно замышляет Китай, является одним из главных приоритетов разведывательного сообщества, – пишет автор статьи в Politico Джонотан Паникофф, директор Инициативы Скоукрофта по безопасности на Ближнем Востоке в Атлантическом совете (Scowcroft Middle East Security Initiative at the Atlantic Council***), бывший офицер разведки США. – США не могут адекватно решать свои проблемы национальной безопасности, связанные с Китаем, которые все больше зависят от технологий, без помощи потенциально неожиданного партнера: министерства торговли... Сегодня министерство торговли неожиданно оказалось на переднем крае борьбы с жизненно важными проблемами национальной и экономической безопасности США, о чем наиболее ярко свидетельствует его ведущая роль в обеспечении критического доступа к полупроводникам, закон о чипах и недавние правила, обнародованные министерством для защиты от Китая".



В прошлом году президент Байден подписал новую Стратегию национальной безопасности США, где говорится, что США должны "динамично и напряженно конкурировать с Китаем". Автор статьи в Politico подчеркивает, что "специальное внутреннее разведывательное агентство может лучше выявлять возникающие угрозы и вызовы из Китая, с которыми необходимо бороться, включая потенциальное шпионское ПО и другие "вкладки", встроенные в иностранные технологии".



И Вашингтон действует активно. В ноябре США ввели запрет на поставки нового оборудования для Huawei, ZTE и трех других китайских компаний. В январе конгресс предложил ограничить доступ к американским банкам китайским компаниям – лидерам разработки 5G, включив их в "особый список" министерства финансов. А директор ФБР Крис Рей еще в 2018 году заявил: "Китай с точки зрения контрразведки представляет собой наиболее широкую и глубоко проникающую, а также самую угрожающую проблему, с которой мы сталкиваемся как страна".



Обычно, говоря об американских спецслужбах, имеют в виду ЦРУ, иногда ФБР. Однако в США имеется множество государственных служб, которые занимаются разведывательной деятельностью. Это National Security Agency/Central Security Service – АНБ; Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency – Разведывательное агентство военно-воздушных сил; National Geospatial-Intelligence Agency – Геопространственная разведка; U.S. Drug Enforcement Administration – служба, контролирующая рынок медикаментов и управление по борьбе с наркотиками; National Reconnaissance Office – Управление национальной разведки и рекогносцировки; U.S. Department of Energy Office of Intelligence and Counterintelligence – Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США; Defense Intelligence Agency – Разведывательное управление министерства обороны; U.S. Navy Office of Naval Intelligence – Разведка ВМС; Department of Homeland Security – Департамент внутренней безопасности; Office of the Director of National Intelligence – Канцелярия директора национальной разведки; U.S. Department of Treasury Office of Intelligence and Analysis – Разведка Казначейства США; Department of State Bureau of Intelligence and Research – Государственное бюро разведки и исследований; U.S. Army Intelligence and Security Command – Командный центр разведки; United States Marine Corps – Intelligence Department Разведка Корпуса морской пехоты; U.S. Coast Guard Intelligence – Разведка береговой охраны.



Во всех этих спецслужбах, по сведениям СМИ, работает в общей сложности около миллиона человек, а их бюджеты и деятельность засекречены. Известно, что только в рамках Национальной разведывательной программы (NIP) в 2022 году было выделено 65,7 млрд долларов, не считая расходов по многим другим статьям. При этом поле деятельности спецслужб продолжает расширяться.



Как писала The Washington Post, в Америке создан особо секретный разведывательный монстр, "настолько скрытный, что никто не знает, сколько на него тратится денег, сколько человек в нем работают и сколько выполняется программ".



С 2001 года только в Вашингтоне и его пригородах было возведено более тридцати комплексов зданий для спецслужб. По площади это 5 Пентагонов или 22 Конгресса США. Например, в канцелярии директора Национальной разведки работают по меньшей мере 1700 федеральных служащих и 1200 частных контрактников. В центральном офисе военной разведки трудятся порядка 16 тысяч сотрудников. В АНБ, где в свое время служил Эдвард Сноуден, ежедневно обрабатывается свыше 1,7 миллиарда электронных писем, телефонных звонков со всего мира.



Работающие в этих службах люди, свидетельствует The Washington Post, изучают "все подряд", например обрывки случайных разговоров, телефонную болтовню, культурные встречи, споры в ресторанах, странные диалоги между случайными прохожими и даже мусор на улицах. Под особым контролем американских спецслужб находятся социальные сети.



У монстра вырастают все новые щупальца. "Новое агентство, – пишет Politico, – …обеспечит разработку ориентированного на коммерцию анализа, придерживаясь стандартов разведсообщества… Новое разведывательное агентство в министерстве торговли не покончит с проблемами национальной безопасности, которые представляет для Соединенных Штатов Китай, но поможет политикам смягчить и преодолеть их".