Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев осужден на 17 лет. Оказался ИГИЛовцем

02:49 05.02.2023

Основатель крупного мусульманского издательства осужден на 17 лет

03.02.2023



Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев осужден на 17 лет колонии за финансирование международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ запрещено в РФ).



Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР), следствием и судом установлено, что не позднее 2012 года Эжаев, являющийся приверженцем идеи радикального ислама, организовал финансирование ИГ: он неоднократно встречался с контрагентами, от которых получал денежные средства. Всего он перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории РФ за терроризм.



"Помимо этого, Эжаев является основателем и владельцем издательского дома "Умма", который также использовался для сбора и перевода денежных средств. Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных", – рассказали в СКР.



Эжаев был задержан и арестован в апреле 2021 года. При обысках в его загородных домах и квартирах, расположенных в различных округах Москвы, следователи обнаружили банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенную литературу, а также атрибутику экстремистской направленности.



"Приговором суда Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", – заключили в СКР.