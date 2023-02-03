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Монах-герой Киприан, потерявший а Афгане обе ноги: Мы на Украине по воле божьей, чтобы остановить зло Монах-герой Киприан, потерявший а Афгане обе ноги: "Мы на Украине по воле божьей, чтобы остановить зло"
13:02 05.02.2023

Монах-герой Киприан: Мы на Украине по воле божьей, чтобы остановить зло
Военкор KP.RU Дмитрий Стешин встретился на Донбассе с отцом Киприаном, Героем Советского Союза, потерявшим в Афганистане обе ноги. Он был советником президента, успешным бизнесменом, а потом поверил в Бога и в 2016 году принял монашеский постриг

Дмитрий СТЕШИН

Отец Киприан, в миру Валерий Анатольевич Бурков.

БЕЖИТ ОН ПО ТРАНШЕЕ, ВЫСОКИЙ, ХУДОЙ, СО ЗВЕЗДОЙ ГЕРОЯ

Отец Киприан приехал в зону Спецоперации не случайно, а именно тогда, когда нужно - в момент зыбкого равновесия, когда мы вроде бы и давим и даже чуть-чуть наступаем, но пока не в полную силу. Все ждут, когда развернемся и разойдемся полностью. И противник ждет, попугивает нас очередным "сверхоружием", которое ему вот-вот завезут. Это зыбкое равновесие - самая жирная, урожайная почва для смятения и слухов, выматывающих душу.

Едва стемнело, за мной заехали бойцы на одноглазой "буханке" и по дороге рассказали удивительное:

- Мы с отцом Киприаном сразу же поехали на передовую. Ребята нашли ему черный бронежилет, чтобы на рясе не выделялся. И вот, бежит он по траншее, высокий, худой, со звездой Героя на груди… Остановится, с бойцом поговорит, благословит и дальше…

Потом отец Киприан заехал в больницу, к воинам, потерявшим ноги. Пообщался с девочкой, тяжело раненой во время обстрела города. С ней работали психологи. Никто не знает, о чем говорил с ней отец Киприан, но за много месяцев девочка впервые улыбнулась.

Я встретился с монахом в одном из монастырей на окраине Донецка, мы мирно чаевничали перед интервью, пока не прилетело так, что ощутимо качнуло полы. Я обернулся, чтобы посмотреть за окно, и обнаружил вместо стекол стенки из мешков с песком.

Разумеется, разговор мы начали с идущей СВО, в данных обстоятельствах невозможно было говорить о чем-то другом.

Отец Киприан сразу же надел бронежилет и отправился на передовую.

"С РАЗРЕШЕНИЯ ГОСПОДНЕГО"

- Отец Киприан, вы можете объяснить, что здесь происходит?

- Ну, Бог все знает, что здесь происходит. У него свои цели. А они простые. Мы – заблудшие дети. У Украины - очень заблудшие. И Бог как любящий отец желает, как любой простой отец… Наверное, у вас есть дети. Вы же желаете, чтобы они были счастливы.

- Да.

- Чтобы они были с вами, чтобы вы дружили со своими детьми, а они с вами. И Бог того же желает. Вот он с нами так. Если единственным средством остановить зло, это сатанинское движение, является операция, в результате которой победа будет за Богом, а мы – орудие в его руках, конечно, тогда Бог и разрешает произойти тому, что происходит.

- Можно понять, какая цель, какой финал этого Божьего замысла?

- Некоторые считают: воссоздать Советский Союз, создать империю, - все это, простите, глупость, человеческое мудрствование. И даже не цель снести ту украинскую власть, которая нас не любит. Цель совсем другая: чтобы все - и те, кто живет на территории Украины, и украинские военные, и наши военнослужащие, их жены, матери, дети - наконец-то повернулись лицом к своему Отцу и, как заблудшие дети, вернулись к нему. Вот этого Бог хочет. Да, через страдания, боль, потери. А для чего? Да чтобы мы были счастливы. А счастлив человек может быть только с Богом, потому что Бог есть любовь.

- Отец Киприан, у вас лично были предчувствия что здесь - в Новороссии, на Украине - так все будет?

- Я не просто понимал, я знал, что это неизбежно. Ну, скажите, пожалуйста, может ли зло само по себе остановиться? Конечно, нет. Оно будет до тех пор идти, пока его не остановят. Представьте, садиста. Он может сам по себе перестать им быть? Нет. Должно произойти что-то, что не даст ему быть садистом, и тогда он, может быть, задумается. Мы сейчас – инструмент в руках Божьих, чтобы остановить распространение зла. И пока этого не произойдет, все будет продолжаться.

Отец Киприан приехал в зону СВО поддержать бойцов.

"НЕ МСТИТЕ, ОСТАВЬТЕ МНЕ"

- Я недавно был в нашем батальоне "Восток" под Угледаром. Я хорошо знаком с командиром с позывным "Лес", он воюет с 2019 года. Во время штурма Мариуполя 20 дней сражался в полном окружении… И вот, в полной темноте, не видя друг друга, мы вдруг заговорили с ним о том, можно ли молиться за наших врагов…

- Я могу ошибаться, но стараюсь смотреть с точки зрения Божьей. У нас вариант только один – победа. Победа над злом. Чтобы все изменилось и стало по-божески, в любви. Я сам с этим столкнулся, когда погиб мой отец в Афганистане. Мне мой комдив, когда я уезжал туда, говорил: "Тебе надо дать два автомата, чтобы ты отомстил за отца".

- Мстили?

- Нет. Там со мной произошла совершенно другая история. Я и не знал тогда заповедей: "Не мстите, возлюбленные, оставьте мне, я воздам…". На зачистке одного кишлака взяли духа, была информация, что он разведчик. Комбриг не захотел передавать его в бригаду, подзывает двух бойцов и говорит: "Посадить в БТР, отвезти – и в расход". Я до сих пор не могу объяснить, почему я ему сказал: "Слышишь, комбат, а я не дам тебе его расстрелять". Он так повернулся, посмотрел на меня: "А ты кто такой, чтобы мне не дать?" Подозвал двух бойцов, взяли этого афганца в БТР, и я тоже быстренько туда запрыгнул. Афганец не понимал куда его везут, а вот два наших бойца были подавлены, сидели, как прибитые. И у нас всех троих возникло сомнения. Я просто сказал: "Как старший по воинскому званию приказываю – едем в бригаду". Вернулись, я комбригу, естественно, доложил, говорю: "Это не дух". Не знаю опять, откуда была такая уверенность.

- Вы были правы…

- Да. Парня еще раз проверили. Он служил в афганской армии, у него были награды. Поэтому, я считаю, в своей жизни я сделал только один по-настоящему божий поступок – вот этот.

ПРИМЕР ЛЮБВИ К ВРАГУ

- Верующий человек может сохранить свою душу, если он воюет?

- Встречаясь с ранеными ребятами, я задавал вопрос: "А у вас есть желание отомстить за погибших друзей?" Всего один раз мне сказали: "Ну, если бы попал в плен, я бы его допросил".

Любовь в том, чтобы не делать ближнему зла. Это как минимум. Побеждайте зло добром, то есть любовью.

- Реально ли такое?

- Есть сюжет в интернете, когда боец "Вагнера", добегает до окопа, где двое бойцов ВСУ… Что я увидел? Ведь он в каком состоянии? Но он потребовал бросить оружие - они не делают этого. Наш боец хватает за ствол автомата и тянет на себя. Когда медленно просматриваешь, видно, что враг вообще из него стрелять собрался! И второй идет прямо на нашего бойца. У воина просто не остается иного выбора, как стрелять. Но он сделал все, чтобы сохранить их жизни! А ведь мог просто подбежать и выстрелить.

Хочу я, чтобы если меня возьмут в плен, надо мной издевались или просто сразу расстреляли, как это уже делали с той стороны? Не хочу. Так и ты так не поступай. Поэтому любовь к врагу она нам необходима. А вообще у христианина не должно быть врага. Пусть нас кто угодно считает врагами, а у меня не должно быть врага.

- Почему противник не ведет себя так же, а раз за разом демонстрирует свою жестокость?

- Те, кто сейчас воюет на той стороне, это заблудшие овцы. Как говорится, если человеку говорить, что он свинья, он захрюкает. Вот это и произошло на Украине.

ДАЙ БОГ, ЧТО БЫ МУЖЬЯ ВЕРНУЛИСЬ

- Сейчас очень много женщин в России ждут домой своих мужей. И меня дома ждут. Можете им сказать что-то в утешение?

- Я знаю одно, что ждать – это самое сложное. Пребывать в неизвестности – что там с моим мужем, вернется или нет – это самое сложное. Поэтому в женской участи ждать – я могу только посочувствовать и попросить женщин нести свою долю, научиться это делать.

- Тяжело им, связи с передовой еще толком нет…

- Не мы решили, когда нам родится и не нам решать, когда мы умрем. Вот как мой отец погиб в Афганистане. Я тоже ведь горевал: 48 лет, он уже отслужил, последний вылет и вдруг… А что теперь я думаю, уже познав, как на это смотрит Бог? Если бы мой отец тогда не ушел к Господу… он спасал ребят - и из семи человек экипажа все остались живы – один он погиб. Спасая всех. Нет ведь больше той любви, чем жизнь отдать за други своя. У нас у каждого есть миссия.

- Я говорил со вдовами, много говорил. Почти все: "Не знаю, как жить дальше, зачем?".

- Всегда надо помнить женщинам, милым, хорошим, любимым женщинам, о тех, кто рядом. А кто рядом? Дети. И если ты страдаешь, ты убиваешься, ведь это отразится на ребенке. Подумай о нем. А ребенок ведь – он слабенькая душа, еще не окрепшая в испытаниях. Духовная связь же колоссальная между матерью и ребенком. И если мать страдает – "я потеряла" – о себе любимой, ей надо просто переключить все внимание на ребенка, тогда и самой легче станет. Ну и все-таки дай Бог, чтобы все мужья вернулись домой. И чтобы семьи в счастье встретились…

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675591320


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