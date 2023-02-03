Сверг Шарифа, свергнут Бхутто... Памяти пакистанского "демократического диктатора" Мушаррафа, - А.Яшлавский

15:16 05.02.2023

Названа причина смерти экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа

Бывший военный правитель скончался в Дубае



Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в возрасте 79 лет в больнице в Дубае после продолжительной болезни. Его правление пришлось на драматический период истории, связанный как с конфликтом с Индией, так и проводившейся американцами "войной с терроризмом" в Афганистане.



Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался после продолжительной болезни в больнице в Дубае, военные источники подтвердили это "Аль-Джазире" в воскресенье. Ему было 79 лет.



Первез Мушарраф, четырехзвездочный генерал, правил Пакистаном почти десять лет после захвата власти в результате бескровного переворота в 1999 году.



Бывший генерал страдал амилоидозом – редким заболеванием, вызывающим повреждение органов. Он долгое время был прикован к постели и инвалидному креслу, сообщает "Аль-Джазира".



В кратком заявлении, опубликованном медиа-подразделением пакистанских вооруженных сил, высокопоставленный военный персонал выразил свои "искренние соболезнования" в связи с кончиной бывшего военного правителя: "Пусть Аллах благословит усопшую душу и даст силы семье, понесшей тяжелую утрату".



Бывший спецназовец и ветеран двух индо-пакистанских войн Первез Мушарраф стал президентом в результате последнего из череды военных переворотов, которые потрясли Пакистан с момента его основания на фоне кровавого раздела бывшей Британской Индии в 1947 году.



Мушарраф пришел к власти, свергнув тогдашнего премьер-министра Наваза Шарифа. После переворота в Пакистане было введено чрезвычайное положение, военные приостановили действие конституции и работу законодательных органов власти, а центральное и региональные правительства были распущены.



Первез Мушарраф управлял государством, обладающим ядерным оружием, после своего переворота 1999 года из-за напряженности в отношениях с Индией, скандала с распространением ядерного оружия и мятежа.



Придя к власти, генерал пообещал покончить с коррупцией, а в международных делах начать переговоры с Индией по проблеме Кашмира и с Афганистаном по вопросу о борьбе с терроризмом. Верховный суд Пакистана постановил, что генералу Мушаррафу предоставляется срок до октября 2002-го, чтобы вернуть страну к демократическому правлению. При этом весной 2002 года в Пакистане провели референдум о назначении Первеза Мушаррафа президентом страны сроком на пять лет – его назначение одобрило 97,97% избирателей.



Президент-генерал пережил несколько попыток покушения на его жизнь. Так, 25 декабря 2003 года проезжавший в Равалпинди президентский кортеж был атакован двумя грузовиками, начиненными взрывчаткой. Однако Мушаррафу удалось не пострадать во время нападения, хотя около полутора десятка человек стали жертвами теракта.



Он ушел в отставку в 2008 году, столкнувшись с возможным импичментом. На его решение уйти с президентского поста под гарантии собственной безопасности также повлияли позиции стран Запада (включая США), которые отказали ему в своей поддержке, и позиция пакистанской армии, отказавшейся предпринимать какие-либо действия по защите президента в случае объявления ему импичмента. Мушарраф отправился в эмиграцию.



Специальный суд Пакистана заочно приговорил 17 декабря 2019 года Мушаррафа к смертной казни, признав бывшего главу государства виновным в совершении государственной измены в 2007 году.



В последние годы Первез Мушарраф жил в Объединенных Арабских Эмиратах. Сообщалось, что он направился в ОАЭ на лечение. С тех пор он, по версии следствия, находился в Дубае, скрываясь от правосудия в связи с предъявленными ему обвинениями в уголовных преступлениях.



Андрей Яшлавский