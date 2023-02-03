Слон, осел и долговая расписка: США вновь достигли потолка госдолга

15:22 05.02.2023 Демократы и республиканцы открывают сезон торгов вокруг темы лимита заимствований



Андрей Кузмак



В минувшую среду, 1 февраля, спикер палаты представителей Кевин Маккарти провел первую встречу с президентом Байденом, которая была посвящена проблеме потолка государственного долга. Ближе к концу лета конгресс должен будет принять решение об увеличении лимита, чтобы избежать нового шатдауна и дефолта. Однако республиканцы в нижней палате американского парламента не готовы просто так помогать демократической администрации и настаивают на пересмотре и сокращении бюджетных расходов. В чем состоит проблема госдолга США и что является предметом торга - рассказывают "Известия".



Больная тема



Тема потолка американского госдолга вновь начинает занимать первые полосы. Так происходит каждый раз, когда гигантские и зачастую слабо контролируемые расходы бюджета США становятся достаточно большими, чтобы для их покрытия приходилось перешагивать установленную законом черту допустимых заимствований. С одной стороны, событие важное, ведь риск дефолта, сколько бы гипотетической ни была его вероятность, все-таки существует. С другой - это в гораздо большей степени очередной раунд внутриполитической борьбы, замаскированной под очередную попытку покончить с хронической болезнью американской экономики.



Республиканцы, в ноябре отвоевавшие себе большинство в палате представителей, о своих действиях предупреждали заранее. Первые лица "слонов" неоднократно заявляли о резком несогласии с тем, как и на что расходуются деньги налогоплательщиков. Теперь они перешли от слов к делу, в качестве повода использовав очевидно приближавшееся событие.



"Нельзя вечно увеличивать траты и наращивать долг… Наступает момент, когда надо сказать: "Окей, вот ваши деньги, но свои привычки пора менять", - заявил лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News в октябре. - Мы не собираемся вечно поднимать лимит вашей кредитки, ясно? Пора уже сесть и решить, где можно сэкономить". По итогам первой встречи с президентом конгрессмен дополнил свою точку зрения. "Самая большая угроза для Америки - это наш долг. Он сейчас составляет 120% от ВВП, а это означает, что долг превышает по объему нашу экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории".



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Когда величина долга достигает трехзначных значений, естественным образом возникают сомнения в возможности его обслуживать, рассказал в интервью "Известиям" эксперт клуба "Валдай", руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ Станислав Ткаченко.



- Как считают специалисты, долг, превосходящий 60% ВВП, - не совсем нормальная ситуация, зачастую имеющая психологический эффект на поведение инвесторов. Многие государства, в которых величина соотношения достигала 100%, впоследствии объявляли о невозможности его обслуживания, - отметил он.



Танцы с бубном



Далее последовали традиционные для этой ситуации заявления. Глава минфина Джанет Йеллен уже сделала обязательное для таких случаев предупреждение об опасности дефолта. "Это будет разрушительно, это катастрофа", - ответила она на вопрос агентства Axios. Йеллен добавила, что угроза такого развития событий "заставляет ее нервничать", потому что за возможным дефолтом экономика США столкнется с растущей по спирали рецессией и финансовым кризисом.



Последний раз конгресс увеличивал долговой потолок в октябре–декабре 2021 года. Тогда сумма повышения составила $2,5 трлн - до $31,381 трлн. На 3 февраля госдолг США уже превысил $31,530 трлн. Минфин в таких случаях прибегает к стандартной практике срочного сокращения расходов и финансирования ряда счетов. Например, временно прекращает осуществлять переводы в пенсионные и другие фонды. По расчетам аналитиков, сэкономленная ведомством Йеллен сумма может составить до $456 млрд. Однако эта тактика не способна работать вечно. По приблизительным оценкам, к июлю-августу ужиматься будет некуда. До этого момента республиканцам и демократам было бы желательно договориться.



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Вопрос торга



Полтора года назад переговоры прошли относительно спокойно, потому как обе палаты конгресса контролировались демократами. В этот раз все будет сложнее.



Лидеры обеих партий также произнесли ритуальные фразы о "солидарности перед лицом катастрофы" и готовности "совместно работать на благо страны". Хотя ни для кого не секрет, что тема потолка госдолга является вопросом исключительно внутриполитической конъюнктуры, при этом все равно необходимо позаботиться о сохранении лица. Общественность должна быть предупреждена о том, что никто не хочет пустить вторую экономику мира под откос ради сомнительных партийных интересов.



В реальности межпартийные переговоры на тему госдолга напоминают игру "кто первый моргнет". Задача республиканцев в ней - за отведенное время максимально сократить расходы на программы, запущенные демократами, или перетянуть бюджетные средства в свои проекты. Отличный пример такой стратегии - вопрос финансовой поддержки Украины. Маккарти уже сделал на этот счет ряд предупредительных заявлений. "Не думаю, что люди, у которых у самих рецессия, будут с готовностью выписывать Украине чеки на предъявителя. Они попросту не захотят... Это не карт-бланш, - сказал политик. - Кроме того, администрация Байдена многого не делает для собственной страны. Она не занимается границей, и люди это видят. Украина, конечно, важна, но это не единственное, чем надо заниматься, так что рассчитывать на карт-бланш она в любом случае не сможет".



Долговой потолок часто используется в качестве предмета торга, это элемент внутриполитической борьбы, отмечает ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров.



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- Вопрос в том, у кого окажутся крепче нервы и кто сможет выиграть для себя лучшие условия будущей сделки. Вместе с тем ни одна из сторон не заинтересована в доведении ситуации до крайности, - подчеркнул эксперт.



Есть нюанс



"120% от ВВП", озвученные Маккарти, хоть и выглядят устрашающе, катастрофой все-таки не являются. Со времен "рейганомики" большой госдолг, если он выражен в национальной валюте, множеством экономистов называется едва ли не естественным спутником развития национальной экономики. Другой вопрос, что процесс стремительного увеличения долга (дистанцию между $20 трлн и $30 трлн США преодолели за пять лет, следующие $1,5 трлн - менее чем за год) разворачивается на фоне рецессии и, что, вероятно, еще важнее, - пессимистичных ожиданий инвесторов.



Американский фондовый рынок очевидно замедляется. Происходит это из-за жесткой антиинфляционной политики Федеральной резервной системы (ее эффективность - тема отдельного исследования). 1 февраля, в день встречи Маккарти и Байдена, Федрезерв заявил об очередном повышении ставки: 4,50–4,75, и особой ясности относительно дальнейшей стратегии регулятора пока нет. Инвесторы чувствуют приближение рецессии, отмечает Станислав Ткаченко.



- Эксперты, говорившие о том, что безудержная эмиссия времен пандемии и энергетического кризиса приведет к падению заинтересованности в инвестициях, оказались правы. В конечном итоге со времен Рейгана ключевым драйвером экономики является дорогой доллар. Однако на данный момент инвесторы, судя по всему, уверены, что на этот раз политика ФРС приведет не к притоку инвестиций, а к падению производства, - прокомментировал эксперт.



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Кроме того, как отмечает собеседник, на ситуацию влияет внешнеполитический фактор, а именно ухудшение отношений с такими важными для американских финансов государствами, как Саудовская Аравия или Турция.



Не стоит преувеличивать и последствия наступления так называемого шатдауна, то есть приостановки работы некоторых государственных органов в США из-за отсутствия согласования по их финансированию. При одном только упомянутом Рейгане таких "пауз" было восемь. Однако сам факт его возникновения вкупе с настойчивыми попытками республиканцев добиться пересмотра и сокращения расходов свидетельствует как минимум об одном: относительно спокойная жизнь администрации Байдена закончилась в ноябре прошлого года и до следующих выборов в 2024-м ждать ее возвращения не приходится.



По итогам заключения сделки можно прогнозировать продолжение борьбы, только уже в медиапространстве, объясняет Павел Захаров.



- Стороны будут пытаться переложить ответственность за кризис друг на друга. Разумеется, республиканцы не упустят возможности в очередной раз представить Байдена как слабого лидера, не способного разрешать кризисные ситуации, - заключил он. Источник - Известия

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