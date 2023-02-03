|Титул "Миссис Вселенная" впервые завоевала россиянка Елена Максимова
19:02 05.02.2023
Россиянка Елена Максимова одержала победу в международном конкурсе "Миссис Вселенная". Представительница России впервые завоевала этот титул, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.
Уточняется, что финал прошел в Софии 4 февраля. Участие в нем принимали 120 женщин из разных стран - Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других.
"Конкуренция на конкурсе была очень жесткая: рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", - рассказала Максимова.
Максимова родилась в Удмуртии и владеет сетью языковых центров в Ижевске. Она воспитывает двоих детей, а также любит путешествовать. В 2021 году она стала второй "вице-миссис Россия - Вселенная".