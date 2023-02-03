Титул "Миссис Вселенная" впервые завоевала россиянка Елена Максимова

19:02 05.02.2023

Россиянка Елена Максимова одержала победу в международном конкурсе "Миссис Вселенная". Представительница России впервые завоевала этот титул, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.



Уточняется, что финал прошел в Софии 4 февраля. Участие в нем принимали 120 женщин из разных стран - Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других.



