Зачем Азербайджану скандал с Ираном? - Н.Бобкин

00:11 06.02.2023 Действия Запада говорят о том, что исключать поощрение Баку к дальнейшей конфронтации с Тегераном нельзя



Баку продолжает нагнетать напряженность в отношениях с Ираном, оценивая инцидент с проникновением вооруженного иранца в посольство Азербайджана в Тегеране 27 января как террористический акт. Между тем расследование, проведенное иранцами, пришло к выводу, что ворвавшийся в здание посольства вооруженный иранец действовал по личным мотивам.



Иран стремится не допустить обострения отношений. Состоялся разговор президентов, консультации министров иностранных дел, контакты между руководителями силовых ведомств, в ходе которых иранская сторона принесла извинения и предложила провести совместное расследование. Не помогло.



Баку принял меры, опустившие двусторонние отношения на самый низкий уровень. Азербайджан эвакуировал свое посольство, отозвал посла, предостерег своих граждан от поездок в Иран, провел операцию по выявлению и аресту лиц, которые якобы занимались шпионажем в пользу Ирана.



Не оспаривая, что принимающая дипломатов страна (Иран) несет ответственность за безопасность диппредставительств, ответ Баку все же представляется несоразмерным. Складывается ощущение, что для непримиримой реакции у Баку есть другие мотивы.



В Иране эксперты склонны считать, что азербайджанский подход находится под влиянием Израиля и может быть связан с к открытием посольства Азербайджана в еврейском государстве. В ноябре парламент Азербайджана принял решение об открытии посольства в Тель-Авиве. В МИД Израиля это решение назвали "историческим", подчеркнув, что азербайджанское диппредставительство будет "первым посольством в Израиле страны с шиитским большинством и шиитским правительством".



Этот шаг стал результатом усилий израильского правительства по наведению дипломатических мостов с мусульманскими странами, большинство которых диппредставительств в еврейском государстве не имеют. Поэтому не случайно Израиль встал на сторону Баку и осудил инцидент в Тегеране как террористический акт.



Тель-Авив просто не мог не использовать дружбу с Баку против Тегерана. Проблема не новая. Иран и в прошлом выражал тревогу в связи с предполагаемым израильским военным присутствием в Азербайджане, утверждая, что Баку получает высокотехнологичное вооружение, ударные и разведывательные беспилотники, системы навигации и оптики, высокоточные боеприпасы. Это мешало двусторонним отношениям, но к кризису, подобно произошедшему, не приводило.



В отношении других спорных вопросов стороны воздерживались от конфронтации. К примеру, в Баку знают, что Иран никогда не примет никаких изменений границ между Азербайджаном и Арменией, но к разрыву дипотношений это не вело. Как и то, что Тегеран всегда возмущался, когда в Баку называли проживающих в Иране этнических азербайджанцев "соотечественниками", требуя предоставления им больших прав. Последний скандал был в ноябре, когда президент Алиев на саммите Организации тюркских государств в Самарканде обещал "продолжить свои усилия для того, чтобы наши соотечественники, волею горькой судьбы, оказавшиеся отделенными от Азербайджанского государства, сохранили свой язык, традиции, культуру, оставались приверженными идеологии азербайджанства, никогда не прерывали связей с исторической родиной". Резкая реакция последовала с двух сторон, но дальше воинственной риторики никто не пошел.



IX Саммит Организации тюркских государств



IX Саммит Организации тюркских государств



Так что изменилось в отношении Баку к Тегерану?



Ответ нужно искать в позиции Ирана по событиям на Украине. Иран поддерживает Россию там, где она противостоит Америке и этим же толкает Вашингтон и его союзников к более жесткой политике в отношении него самого.



Однако то, что Тегеран и Москва будут столь тесно сотрудничать, застало многих врасплох. Судя по иранской готовности предоставить свои беспилотники, а также намерениям Москвы поставить в Иран самое современное вооружение, включая истребители Су-35, этот союз в плане геополитических перспектив может представить серьезную конкуренцию американской гегемонии в регионе.



Иран и Россия стали ближе, чем когда-либо прежде. Во время недавнего визита в Тегеран спикера Госдумы В. Володина Россия и Иран договорились приложить все усилия для создания новой международной архитектуры и заявили о поддержке концепции многополярности. Стороны подтвердили готовность представить разрабатываемое 25-летнее Соглашение о стратегическом сотрудничестве на рассмотрение глав государств в ближайшее время. Пекин и Тегеран подписали подобное соглашение в марте 2021 г. Речь идет о формировании партнерства России, Китая и Ирана. (Россия и Китай провозгласили стратегическое партнерство без ограничений незадолго до начала событий на Украине). Преуменьшение перспектив дальнейшего трехстороннего военного сближения – это принятие желаемого за действительное.



Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрагим Раиси проводят встречу в Тегеране 19 июля 2022 года



Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрагим Раиси проводят встречу в Тегеране 19 июля 2022 года



Администрация Байдена признает, что Россия и Иран трансформируют свои военные связи в полноценное оборонное партнерство. Не исключается, что Иран, возможно, собирается предоставить России ракеты для применения на Украине. Из-за иранских действий интересы США оказались под угрозой не только на Украине, но и в соседних с Ираном странах, где американцы теряют влияние. Афганистан для США потерян, Ирак под иранским контролем, Турция стала для Вашингтона ненадежным союзником, Армения близка к Тегерану, монархии Персидского залива американское вмешательство на Украине и санкции против России не поддержали.



Институт мира (The United States Institute of Peace, USIP) предлагает американскому правительству уделять больше внимания действиям России, которые могут нарушить баланс сил не в пользу Запада. На Южном Кавказе, как прогнозирует USIP, Москва будет сохранять значительные рычаги влияния на Ереван, Баку и Тбилиси. Рекомендуется, чтобы работа с ними "для сохранения их суверенитета" стала приоритетом Соединенных Штатов и Европы. Однако по мере того, как война затягивается, ни одна из республик Закавказья не выступила на стороне Киева.



Между тем Украина стала серьезной проблемой для внешней политики Азербайджана, поскольку он находится в стратегическом партнерстве с Украиной и подписал декларацию о союзническом сотрудничестве с Россией за несколько дней до начала СВО. Баку пытается уравновесить необходимость сохранения хороших отношений с Москвой и желанием поддержать территориальную целостность Украины, соблюдая баланс между двумя партнерами, и в целом это получается.



Подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, 22 февраля 2022 года



Подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, 22 февраля 2022 года



Баку стремится также укрепить отношения с Евросоюзом, извлекая выгоду из энергетического кризиса. В Еврокомиссии отметили рост поставок газа из Азербайджана в ЕС на 40% в 2022 г., а к 2027 г. планируется удвоение объема азербайджанского газа – до 20 млрд. кубометров.



Видно, что Азербайджан хотел бы воспользоваться занятостью России на Украине для решения спорных вопросов с Ереваном с выгодой для себя. После череды пограничных столкновений летом-осенью 2022 г. мирить враждующие стороны стала не Россия, а Турция – ближайший союзник Азербайджана и фактический спонсор конфликта. Речь идет о замысле отделения от Армении целых территорий. Действия и заявления Ирана тормозят этот процесс, но напряженность растет.



Все более напористая позиция Баку в отношении Тегерана может быть связана и с последними беспорядками в Иране. Удивительно, как в Баку в этих событиях увидели признаки скорой смены исламского режима в соседней стране. Азербайджанское информационное агентство Тренд опубликовало так называемый анализ: "Иран на грани полураспада, поскольку режим притворяется слепым". Вряд ли подобный материал мог появиться на ведущей в стране новостной площадке без одобрения властей.



Все сказанное не означает, что Азербайджан и Иран не способны преодолеть кризис в отношениях. Однако действия Запада свидетельствуют о том, что исключать поощрение Баку к дальнейшей конфронтации с Тегераном нельзя. Эвакуация посольства и отсутствие дипломатических отношений – это предвестники войны.



НИКОЛАЙ БОБКИН | 05.02.2023 Источник - фонд стратегической культуры

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