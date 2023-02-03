Разборки укр-генералов: карты, деньги, три ствола, - Е.Гамаюн

00:50 06.02.2023

В украинском тылу баталии жарче: Резникова валят, Залужный не сдается



Жители Украины продолжают наблюдать за захватывающим сериалом под названием "Поймай коррупционера". Ежедневно приходит информация все о новых задержаниях и подозрениях. В последние дни недели в этих "сбушных метаниях" наметилась хоть какая-то стройность - в конце минувшей недели усилия были сосредоточены вокруг Одесской области, в связи с чем заговорили о том, что офис президента пытается отвлечь внимание от главной интриги - вокруг министра обороны Алексея Резникова.



Чем закончится борьба с коррупцией



СБУ сообщило о нескольких громких разоблачениях, связанных с Одесской областью. Прошла информация о задержании чиновников Черновицкой и Одесской таможен, где "ликвидированы преступные механизмы по получению денег от бизнесменов и волонтеров". Должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский", по данным СБУ, "наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, которые завозят в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников".



СБУ также отчиталась о задержании замначальника одного из управлений Одесской военной администрации (ОВА), который требовал деньги с предпринимателей и предлагал свое содействие в получении земельных участков. На взятке в 60 тысяч долларов он и был взят.



Самой коррумпированной организацией Украины уже давно считается Одесский порт. И нынешняя компания по зачистке не обошла его стороной. СБУ разоблачила там мошенническую схему на оформлении документов моряков на людей, которые на тот момент находились за границей и физически получить их не могли. Чтобы не попасть под мобилизацию, моряки, которые на тот момент находились за рубежом, через своих агентов обращались к должностным лицам Управления капитана Одесского морского порта для получения или продления соответствующих документов. Стоили такие новенькие документы моряка от 1000 до 3000 долларов США...



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Без участия в одесских махинациях военного ведомства все же не обошлось. СБУ предъявила подозрения сотрудникам Минобороны в хищениях при строительстве казарм для ВСУ в Одесской и Николаевской областях. Бывшего руководителя Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старшего офицера отдела технического надзора обвиняют в хищениях более 5 млн гривен на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона. И здесь опять появляется вопрос, насколько ко всему этому причастен сам министр обороны.



Вопрос об отставке Алексея Резникова в последние дни не уходит с полос украинских газет и из информационных лент. Каких только конфигураций не прочат украинские политологи. Ранее сообщалось, что на место Резникова, которого отправят то ли в Минюст, то ли помощником его покровителя Андрея Ермака в офис президента, придет главком Залужный. Мол, Зеленскому даже выгодно сейчас спрятать "своего" министра обороны и поставить под удар нынешнего главкома. Пусть он отдувается за весь тот хаос, который Резников развел в своем ведомстве. Однако, как уверяют сведущие люди, Залужный отказался становиться министром. Ему сейчас гораздо выгоднее оставаться главнокомандующим, которому гражданские власти мешают вести военную кампанию, чем погрязнуть в хозяйственных разборках. Поэтому, как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Резникова может сменить в этом кресле нынешний начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Вопрос: зачем Буданову эта "расстрельная должность"? Он и на своем месте чувствует себя неплохо. Ну разве что западные кураторы попросят его подключиться. Как помним, именно Буданов в интервью газете The Wall Street Journal рассказал об убийстве сотрудниками СБУ его агента Дениса Киреева, тем самым подставив спецслужбы Украины, находящиеся в прямом подчинении Зеленского. А как уже сообщалось неоднократно, США хотят видеть в кресле министра обороны не "человека Ермака", а своего собственного. Буданов на эту роль подходит...



Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН