Казахстан не утонет? Власти уверяют, - В.Прохватилов

00:57 06.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 05.02.2023

В зоне риска паводков – 255 населенных пунктов Казахстана

Решить водно-энергетические проблемы Центральной Азии поможет запуск общего электроэнергетического рынка ЕАЭС



2 февраля в Казахстане "в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах" произошло подтопление дворов и улиц в городах Туркестан, Кентау и в трех районах – Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском.



В зоне паводкового риска находится 255 населенных пунктов Казахстана, где проживают свыше 700 тысяч человек. К регионам с высокими рисками, по данным МЧС республики, относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская и Жетысуская области; со средними рисками – Улытауская и Павлодарская области.



Особо опасная ситуация складывается в Туркестанской и Кызылординской областях Южного Казахстана, где существует угроза переполнения Шардаринского водохранилища на реке Сырдарья, куда, помимо паводковых вод, поступает вода из Токтогульского водохранилища в Киргизии.



Наводнение в Казахстане



В конце января генеральный директор Проектного института "Казгипроводхоз" Анатолий Рябцев предупредил, что из-за резких февральских потеплений "Шардаринское водохранилище может переполниться и затопить весь юг республики".



Шардаринское водохранилище, расположенное в Туркестанской области, пополняется за счет паводковых вод (дождя и снега) и сброса воды из киргизского Токтогульского водохранилища. Причиной тревоги стали обильный снегопад и неблагоприятный для Казахстана режим работы Токтогульской ГЭС.



По словам Рябцева, во второй половине февраля сброс воды из Токтогула и таяние снега могут вызвать приток воды 4,5 тысячи кубометров в секунду. Это приведет к переполнению Шардаринского водохранилища с катастрофическими последствиями для всего Южного Казахстана. Рябцев предлагает сбросить избыток воды через систему бессточных озер в Узбекистане (Арсанайский водосброс), но и эта мера недостаточна.



При этом регулировка режима работы гидростанций Киргизии и Таджикистана вполне достижима при условии взаимного согласия заинтересованных сторон. В этих двух республиках, расположенных в зоне формирования стока Амударьи и Сырдарьи из горных рек Вахш, Пяндж, Зеравшан и Нарын, сосредоточено почти 85% водных ресурсов Центральной Азии.



Для Киргизии и Таджикистана, как мы писали, вегетационный сельскохозяйственный период (весна – лето) связан с накоплением водных ресурсов в водохранилищах (Нурекское и Кайраккумское в Таджикистане, Токтогульское в Киргизии) во время таяния в горах снега и ледников. Межвегетационный период (осень – зима) характеризуется повышенным потреблением электроэнергии, что требует спуска больших объемов воды.



Для Казахстана, Узбекистана и Туркменистана приоритетом является, напротив, вегетационный период, когда водные ресурсы активно используются для нужд орошаемого земледелия.



Шардаринское водохранилище



В советское время гидроэнергетика и ирригационное земледелие в пяти республиках региона были взаимосвязаны. Зимой Киргизия и Таджикистан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы (уголь и природный газ) из Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Летом Киргизия и Таджикистан направляли воду в Узбекистан и Казахстан. Кроме того, Киргизия и Таджикистан поставляли соседям избыточную гидроэлектроэнергию. Заметим, что если на долю Казахстана приходится 77.4% нефтегазовых запасов Центральной Азии, на долю Узбекистана – 12.7%, Туркменистана – 6.7%, то в Киргизии и Таджикистане с ископаемыми энергоресурсами острый дефицит.



С распадом Советского Союза единая энергосистема рухнула. Республики в низовьях рек стали продавать газ и электроэнергию республикам верховий по рыночным ценам. Таджикистан и Киргизия постоянно испытывают зимой нехватку электроэнергии. В большинстве районов Таджикистана в осенне-зимний период вводятся лимиты на подачу электричества. Сейчас расхождение интересов стало еще более острым. Подходы республик к решению водно-энергетических проблем противоречат друг другу и зачастую носят взаимоисключающий характер.



Водосток в Центральной Азии



С середины 90-х годов Токтогульское водохранилище, самое большое в Центральной Азии, работает в несвойственном ему энергетическом режиме. Изначально оно предназначалось для водоснабжения Узбекистана и Казахстана в ирригационный период, с мая по июль. Для этого воду нужно накапливать осенью-зимой, что и делалось в советское время. В 90-е годы вода Токтогульского гидроузла стала сбрасываться для выработки электроэнергии и отопления домов. К весне водохранилище не успевает наполниться и не может помочь республикам низовья в ирригационных нуждах.



В начале января забила тревогу "Казахстанская правда": "В случае возникновения аварийной ситуации на Шардаринском водохранилище есть риск подтопления расположенных в нижней части водохранилища 22 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 34 тыс. человек. Чтобы не случилось беды, Шардаринское водохранилище должно входить в паводковый сезон имея не более чем 2 млрд кубов воды… Большой зимний приток, начавшийся с декабря, связан не только с обильными сезонными осадками. Водохранилища, расположенные в верховье Сырдарьи, работают в энергетическом режиме. Вырабатывая электроэнергию, они вынуждены срабатывать запасы воды, которой так остро не хватает летом, когда дехкане должны поливать свои поля. Попуски воды с того же Токтогула сейчас превышают поступление воды в водохранилище. Как результат, при объеме в 19 млрд кубов оно заполнено сейчас только на 11,150 млрд кубов воды. И вряд ли удастся набрать его под завязку, чтобы хватило на всех поливной воды. Зимние потопы и летняя засуха тесно взаимосвязаны".



В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана эти тревожные прогнозы опровергают, уверяя, что ситуация под контролем и угрозы подтопления населенных пунктов из-за переполнения Шардаринского водохранилища нет. Однако сезон февральских паводков в Казахстане только начинается. В ближайшие дни станет ясно, кто прав в споре экспертов и чиновников.



По данным республиканской МЧС, февральские паводки ежегодно затопляют сотни казахстанских населенных пунктов, разрушают дороги, размывают берега рек, разрушают ветхую арычно-дренажную систему. Кроме аварийно-спасательных работ никаких иных мер по предотвращению ежегодного затопления Казахстана паводковыми водами не предпринимается.



Что касается согласования режимов работы гидростанций Киргизии и Таджикистана с целью общего выигрыша для всех республик Центральной Азии, об этом не ведет речь никто: такая постановка вопроса на фоне "разброда и шатаний" в отношениях между республиками видится бесперспективной.



Сейчас в Центральной Азии сложилась ситуация всеобщего проигрыша. Выйти из тупика можно при условии перевода, к примеру, Токтогульской ГЭС в ирригационный режим. Узбекистан выиграет на этом $36 млн, Казахстан – $31 млн. Потери Киргизии составят $35 млн., но это могло бы быть компенсировано Казахстаном и Узбекистаном как странами-выгодополучателями.



Решить водно-энергетические проблемы региона способен помочь запуск общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Запуск планируется осуществить не позднее января 2025 года.