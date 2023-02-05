Центробанки мира готовятся к гигантскому финансовому апокалипсису, - В.Катасонов

08:11 06.02.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 05.02.2023



Почему золотая политика Банка России вступает в противоречие с логикой и интересами России?



Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) опубликовал данные по мировому рынку золота за 2022 год. По итогам года спрос на драгоценный металл вырос на 18% – до 4741 тонны. В абсолютном выражении прирост составил 729 тонн. По итогам четвертого квартала 2022 года спрос на золото на мировом рынке вырос по сравнению с тем же периодом 2021 года на 17%. Потребление оказалось максимальным более чем за 30 лет.



Такие рекордные показатели отражают возросшую финансовую неустойчивость в мире. Доминирующее настроение участников мирового финансового рынка – застраховаться от возможных потерь. И лучшего инструмента страховки, чем золото, нет. Дополнительным фактором возросшего аппетита на золото стала заморозка валютных резервов Российской Федерации на сумму примерно 300 млрд долл. Особенно на это обстоятельство обратили внимание центробанки, которые после финансового кризиса 2008-2009 гг. стали постоянными нетто-покупателями на мировом рынке золота (до этого они были нетто-продавцами, т. е. больше продавали, чем покупали).



Традиционно основным покупателем драгоценного металла является ювелирная промышленность. В прошлом году спрос на драгоценный металл с ее стороны составил 2.190 т по сравнению с 2.231 т в 2021 году. Т. е. имело место снижение на 1,8%. Эксперты объясняют это некоторым сокращением платежеспособности миллионов граждан в разных странах мира.



Закупки золота для технических целей в прошлом году составили 309 т против 330 т в 2021 году. Также некоторое снижение (на 6,4%).



Закупки золота в виде слитков и монет частными инвесторами в прошлом году составили 1.218 т, что превысило показатель предыдущего года (1.191 т) на 2,3%. Показатель 2022 года – максимальный с 2013 года. Среди стран, где зафиксирован прирост закупок золота частными инвесторами, мы видим и Россию. По данным WGC, в прошлом году частные лица РФ закупили слитков и монет общим объемом 25 тонн (в 2021 году этот показатель равнялся 5 т).



Однако почти весь прирост спроса на драгоценный металл в прошлом году обеспечили центробанки. В 2022 году чистые закупки золота (т. е. валовые объемы закупок за вычетом объемов продаж) центробанками составили 1.136 тонн. Такой показатель последний раз фиксировался 57 лет назад.



Приведу данные по величине чистых закупок золота центральными банками за период 2010-2021 гг. (т): 2010 г. – 79; 2011 г. – 481; 2012 г. – 569; 2013 г. – 629; 2014 г. – 601; 2015 г. – 580; 2016 г. – 395; 2017 г. – 379; 2018 г. – 656; 2019 г. – 605; 2020 г. – 255; 2021 г. – 463. В целом за период 2010-2021 гг. золотые резервы центробанков приросли на 5.692 тонны. В прошлом году прирост чистых закупок золота по сравнению с предыдущим годом составил 673 тонны. С учетом прошлого года прирост золотых резервов центробанков с 2010 года составил 6.828 тонн.



Всемирный совет по золоту называет центробанки, которые были покупателями драгоценного металла в прошлом году. Это ЦБ Турции (приобрел 145 тонн, доведя запасы до 542 тонн) и КНР (в четвертом квартале сообщил об увеличении запасов на 62 тонны, до более чем 2 тыс. тонн). Масштабные покупки осуществили центробанки Египта (47 тонн), Катара (35 тонн), Ирака (34 тонны), ОАЭ (25 тонн) и Омана (2 тонны).



Если мы просуммируем чистые закупки названных Всемирным советом по золоту центробанков, то получим 268 тонн. Это лишь 23,6% всех чистых закупок золота центробанками мира в прошлом году. Львиная доля всех закупок золота центробанками пришлась на так называемые незарегистрированные сделки. Судя по всему, многие центробанки проводят секретные закупки драгоценного металла. Обобщенную информацию о таких сделках (без раскрытия деталей) Всемирному совету по золоту представляет консультативная фирма Metals Focus.



В статистической отчетности WGC концы с концами не сходятся. Всемирный совет по золоту представляет каждый год обновленные данные по официальным золотым резервам большинства стран мира. И у подавляющего количества стран показатели не меняются многие годы. Так, у США в прошлом году золотые резервы составили 8133,5 тонны, таким же этот показатель был и в 2010 году. США занимают первое место по величине золотых резервов в мире. За пределами США в Старом Свете крупными золотыми резервами обладают Германия, Франция, Италия, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Португалия, Испания, Бельгия, Австрия. Величина их официальных резервов застыла на одной отметке. Какой она была в 2010 году, такой оставалась и в 2022 году. За исключением Германии, у которой золотые резервы за этот период несколько сократились.



Наибольшие приросты официальных золотых резервов за период 2010-2022 гг. продемонстрировали (т): Российская Федерация – 1.508,7; КНР – 894,2; Казахстан – 320,1; Турция – 295,6; Индия – 153,7; Таиланд – 144,7; Польша – 127,0; Мексика – 112,9; Бразилия – 96,1; Япония – 80,8. Суммарный прирост резервов по указанным десяти странам за 2010-2022 гг. составил 3.733,6 т.



А чистые закупки золота всеми центробанками за указанный период составили 6.828 тонн. Суммарный прирост официальных золотых резервов десяти стран равнялся 54,7% по отношению к суммарным чистым закупкам золота центробанками. То есть более 40% суммарных чистых закупок золота центробанков не нашли своего отражения в статистике по официальным золотым резервам. В абсолютном выражении это 2,7-2,8 тысячи тонн драгоценного металла. Судя по всему, это то золото, которое приобреталось с помощью нерегистрируемых сделок. Как признается WGC, на закупки таким способом пришлось большая часть всех чистых закупок драгоценного металла центробанками.



Видимо, центробанки готовятся к гигантскому финансовому апокалипсису, в котором сгорят доллары США и другие резервные валюты. А на пепелище останется нетронутым лишь золото. Центробанки работают очень осторожно. Во-первых, совершают закупки драгоценного металла секретно. Во-вторых, поддерживают цены на драгоценный металл на минимальном уровне.



Я неоднократно писал, что Банк России почти три года проводит золотую политику, которая вступает в противоречие и с логикой, и с интересами России. В марте 2020 года Банк России заявил, что с 1 апреля он прекращает закупку золота для формирования золотого резерва. И это – курс Центробанка страны, которая занимает второе в мире место по добыче драгоценного металла (после Китая)!



Может быть, Банк России, подобно центробанкам других стран, осуществляет закупки золота тайно? Увы, версия отпадает.



Российские золотопромышленники с возмущением говорят, что Банк России бросил их на произвол судьбы: Запад запретил экспорт из России драгоценного металла его добытчиками, а Банк России ввел против российских золотодобытчиков собственные санкции.