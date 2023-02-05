Сколько еще "Лукойл" будет заправлять бандеровские танки?

08:16 06.02.2023

Хватит ли российской солярки для заправки "леопардов" и "абрамсов"

Елена Острякова. 05.02.2023



Массовая поставка НАТОвских танков на Украину предполагает рост потребности в топливе. Судя по всему, Киев по-прежнему намерен решать ее за счет России.



РФ и Белоруссия не прекращали прямые поставки дизельного топлива все 8 лет войны на Донбассе – 10 и 13% соответственно. И нужно разобраться, чье топливо шло из Прибалтики.



Массовая поставка НАТОвских танков на Украину предполагает рост потребности в топливе. Судя по всему,...



С началом СВО этот экспорт, наконец, был запрещен, но техника с украинской стороны не замерла. Как признался в прошлом месяце немецкой "Ди Вельд" экс-министр финансов Болгарии Асен Василев, 57% дизеля шло в 2022 на Украину году из Болгарии. Производилось топливо на НПЗ в Бургасе, принадлежащем российскому "Лукойлу". Он по просьбе болгарского руководства вдвое увеличил свое производство, что позволило половину дизеля пускать на покрытие 95% потребностей Болгарии, а другую – продавать 50 фирмам-посредникам из Румынии и Прибалтики, которые уже гнали его на Украину. Поставки начались после того, как представитель Киева на встрече Всемирного банка в Вашингтоне пожаловался на нехватку ГСМ.



Производилось топливо из нефти, поступающей на танкерах из Новороссийска. Именно поэтому для Болгарии сделали исключение в 6-м пакете санкций Евросоюза и позволили поставлять российскую нефть морем до конца 2024 года. Принятый в январе 9-й пакет санкций ЕС дает Болгарии право продавать на Украину топливо, произведенное из российской нефти.



После откровений Василева исполнительный директор "Лукойла" Вадим Воробьев и посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова опровергли факт поставок, назвав публикации в западной прессе "заведомо ложными и бездоказательными", призванными решить внутриевропейские споры. Прямых поставок действительно не было, а за прокладки и посредников "Лукойкл" вроде как не отвечает.



"Это выглядит в нынешних обстоятельствах странным, но соответствует общей деловой практике, назовем это мягко так", – сказал в интервью ютуб-каналу "Геоэнергетика.инфо" эксперт по энергетике Александр Фролов.



По факту ни руководство "Лукойла", ни российское посольство не удивились и не обеспокоились, когда Болгария вдруг попросила завод увеличить производство дизеля вдвое. Впрочем, "Лукойл", как известно и в 2014 году поторопился избавиться от своих заправок в Крыму, зато на Украине тогда сохранил 250 АЗС и 5 тысяч работников. Глава компании Вагит Алекперов заявлял тогда, что ему очень важна стабильность в этой стране.



Обнародованные факты возмутили российскую общественность. Она потребовала от Госдумы провести расследование, а от "Лукойла" – закрыть завод в Бургасе.



"Если бы не Бургас, этот завод, танки бы встали. Включая "Леопарды" и "Абрамсы", которых пока там нет. Так это или не так? Почему "Лукойл" не закрыл завод в Бургасе на время операции? Болгарская "дочка" работает, прежде всего, на Украину? И работает сейчас, как ни в чем не бывало? А танки ВСУ… именно на этом топливе… нашем, отечественном… стреляют по нефтебазе в Белгороде?" – возмутился в своем ТГ-канале журналист Андрей Караулов.



Впрочем, София уже подстраховалась на случай, если "Лукойл" из-за скандала решит прикрыть свой завод. В середине января депутаты Народного собрания Болгарии утвердили поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами. Документ предполагает возможность введения внешнего управления заводом компании "Лукойл" при установлении обстоятельств, которые "угрожают национальной и общественной безопасности, доставке критических ресурсов". В этом случае "Лукойл" будет включен в 10-й пакет санкций ЕС.



Но "Лукойл" свой завод не прикроет и угрозу "общественной безопасности" не создаст. Потому что это уже не российская компания. С июня прошлого года на его сайте пустуют данные о составе совета директоров. В марте 2022-го было объявлено, что его добровольно покинули председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс, бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель и президент международной консалтинговой компании TTG Global Тоби Гати, ранее призывавшая к энергетической независимости Европы от РФ. Но, по данным The Wall Street Journal, Маннингс в совете по-прежнему присутствует. Возможно, и остальные двое тоже.



В 2012 году Алекперов заявил, что 50% акций принадлежат иностранным инвесторам. В собственность "Лукойла" входят не только заводы, но и месторождения. Таким образом, остановить поставки сырья для танков, из которых убивают российских солдат, может только Новороссийский порт – волевым решением и без оглядки на экономические обязательства. Повлиять на компанию пытается и российская общественность. В Сети развернута кампания по бойкоту заправок "Лукойла".



Однако депутат Госдумы РФ известный экономист Михаил Делягин полагает, что "Лукойл" далеко не единственный заправляет украинские танки.



"Далеко даже не половина украинской солярки – это этот несчастный болгарский завод. Просто это то, что видно и известно. Это некая операция прикрытия остальных каналов поставки. Для того, чтобы все ВСУ снабжать соляркой, одного НПЗ маловато", – сказал Делягин в интервью ютуб-каналу "НеДелягин".



В январе состояние основателя "Лукойла" Вагита Алекперова выросло почти на $2,5 млрд. Состояние росло вместе с экспортом российской нефти и нефтепродуктов.