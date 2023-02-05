 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайские "шарики счастья" для "гегемона". Какой урок извлечет Россия
08:24 06.02.2023

Александр Ростовцев. 05.02.2023

"Аэростатный инцидент" с китайскими "метеозондами", развернувшийся на уик-энд в небе над Монтаной и Средним Западом США, помимо откровенно курьезных моментов, обнаружил и кое-что очень важное. Оказалось, что далеко не самые передовые технологии высотных воздушных шаров оказались не по зубам одному из самых продвинутых в технологическом плане государств, к тому же, имеющему вооруженную до зубов армию.

Суета "гегемона", вылившаяся в круглосуточное боевое дежурство истребителей пятого поколения F-35 ВВС США вокруг шаров и наземное сопровождение их армейской бронетехникой, были вызваны вполне объяснимыми тревогами. Например, тем, что "метеозонды" довольно длительное время зависли над штатом Монтана, где у "гегемона" сосредоточены шахты межконтинентальных баллистических ракет.

"Аэростатный инцидент" с китайскими "метеозондами", развернувшийся на уик-энд в небе над Монтаной и Средним...

Все попытки американского руководства представить ситуацию так, будто "сбивать шары мы не хотим, чтобы обломки не упали на голову обывателям", вызвали только иронические улыбки: Монтана – один из малонаселенных штатов, плотность населения которого не превышает трех человек на квадратный километр. Шансы словить обломок в голову или даже в крышу дома приблизительно равны шансам выиграть, скажем, в лотерею Power Ball с джек-потом под миллиард долларов.

Все оказалось гораздо проще и печальнее для "гегемона". Сбить зависшие в стратосфере шары их новейшие истребители оказались не в состоянии: бортовой компьютер не определяет холодный шар с гелием как опасную цель, а высота полета баллона превысила практический потолок высоты F-35 в 15-18 км.

Специалисты утверждают, что шанс сбить нагретую солнцем сторону воздушного шара ракетой с инфракрасной ГСН был исчезающе мал. Единственная реальная возможность – изрешетить заполненный гелием баллон из авиационной пушки с предельной дистанции. Да и то, истребителю пришлось бы сделать это с нескольких заходов, поскольку в современных аэростатах используется ячеистая структура, предохраняющая шар от пробоин с критической утечкой газа. Это если летчик не промажет по малоподвижной цели, обладающей низкой тепловой и радиолокационной контрастностью.

Внезапно выяснилось, что "метеозонды" неуязвимы и для глобальной системы ПВО/ПРО США. Тем самым, зонды отработали в режиме "открытого неба" без всякого противодействия со стороны "гегемона" под успокоительные бормотания китайцев, будто они ведут "научные исследования атмосферы над территорией США".

К слову, сбить первый зонд американцы смогли только над Атлантикой, когда шар, потеряв значительный объем гелия, снизился до высоты уверенного поражения шестиствольной пушкой F-35.

Сам факт, что против баллона из металлизированной ткани, заполненной легким газом, оказались бессильны ракеты за миллионы долларов и истребитель за сотню миллионов, наводит на интересные мысли.

Следует отметить, что китайские "метеозонды" прилетели с южного направления, с которого Америка практически не защищена.

Какие полезные выводы из этого инцидента может сделать Россия?

Прежде всего, следует вспомнить, что наша страна, еще со времен СССР разработала и создала все необходимые технологии для борьбы с нестандартными воздушными целями. Причиной тому были массовые запуски шпионских воздушных зондов с сопредельных территорий – Пакистана и Норвегии. Для противодействия им ПВО СССР получила необходимые ракеты и тактику их применения.

Было бы полезно вспомнить на тот случай, если в генштабе ВСУ решат использовать против нас китайский опыт.

Но, главное, мы могли бы сами перенять полезный китайский опыт и применить его на пользу СВО, учитывая наше убийственное отставание в разведывательных спутниках от США и НАТО.

Просто к сведению: в настоящий момент США имеют орбитальную группировку из 300 или 400 спутников, включая коммерческие, данными с которых они делятся с ВСУ.

Минобороны России располагает разведывательной спутниковой сетью на порядок меньшей, в то время как за нашей фронтовой группировкой враг наблюдает в режиме реального времени, тогда как наши следят за территорией Украины с разрывом в несколько часов.

Западные спутники радиотехнической разведки засекают с орбиты частоты и режимы работы наших радаров ПВО и просчитывают для ударных систем ВСУ оптимальные коридоры, обходящие зоны покрытия наших радаров.

Заметим также, что каждый взлет наших истребителей МиГ-31, потенциальных носителей "кинжалов", с территории Белоруссии, моментально становится известным генштабу ВСУ, оперативно объявляющему воздушную тревогу в Киевской и других областях.

Используя опыт китайских товарищей, наша армия может запускать подобные зонды с разведывательной начинкой, имеющие ценник на два порядка дешевле разведывательного спутника. С их помощью можно в постоянном режиме следить за украинской ПВО, выдвижение на позиции ракетных установок "Точка-У" и РСЗО, включая набившие оскомину "хаймарсы".

gallereya.ru
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Данные, поступающие с наших "метеозондов" на занятых ВСУ территориях, позволят снизить реакцию на выявленные опасные объекты врага и вовремя "откалибровать" их.

Скорость и направление воздушных потоков на больших высотах хорошо изучены. Разведывательные зонды хороши еще и тем, что их можно запускать из любой удобной точки, включая военные корабли, получая в режиме реального времени разведывательную информацию.

Все новое – хорошо забытое старое. Странно, что до подобного "асимметричного" ответа у нас не додумались раньше, и понадобился мощнейший троллинг "гегемона" китайцами.

Источник - politnavigator.news
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