 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.02.2023
09:14  Талибы оказываются в изоляции уже со стороны исламских стран, - А.Серенко
08:59  В Польше рекламируют проституцию "как работу мечты"
08:32  Иранского кинорежиссера Джафара Панахи выпустили из тюрьмы после полугода заключения
08:28  Мощное землетрясение в Средиземном море: десятки погибших на юге Турции и севере Сирии
08:24  Китайские "шарики счастья" для "гегемона". Какой урок извлечет Россия
08:16  Сколько еще "Лукойл" будет заправлять бандеровские танки?
08:11  Центробанки мира готовятся к гигантскому финансовому апокалипсису, - В.Катасонов

00:57  Казахстан не утонет? Власти уверяют, - В.Прохватилов
00:51  Эфиопия признала автономию сепаров штата Тыграй. "Тигры" на этом остановятся?
00:50  Разборки укр-генералов: карты, деньги, три ствола, - Е.Гамаюн
00:11  Зачем Азербайджану скандал с Ираном? - Н.Бобкин
Воскресенье, 05.02.2023
19:40  Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского
19:02  Титул "Миссис Вселенная" впервые завоевала россиянка Елена Максимова
18:24  Турция, которой управляет президент Эрдоган, - это "троянский конь", - Яшар Ниязбаев
15:22  Слон, осел и долговая расписка: США вновь достигли потолка госдолга
15:20  Цифровые шпионы: чем опасна покупка техники от неизвестных производителей
15:16  Сверг Шарифа, свергнут Бхутто... Памяти пакистанского "демократического диктатора" Мушаррафа, - А.Яшлавский
13:02  Монах-герой Киприан, потерявший а Афгане обе ноги: "Мы на Украине по воле божьей, чтобы остановить зло"
10:10  В Дубае умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
02:52  В зоне риска паводков – 255 населенных пунктов Казахстана
02:49  Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев осужден на 17 лет. Оказался ИГИЛовцем
02:29  В США создается новая, 19-я по счету разведывательная служба в дополнение к 18 уже существующим
00:10  Богатейший человек Индии Гаутама Адани обвинен в "крупнейшей афере в корпоративной истории"
00:08  РосМИД Лавров признался, что любит киргизский виски... Понятно почему у РФ все так запущено..
Суббота, 04.02.2023
22:59  Ура! После 3-х суток погони ВВС США сбили китайский аэрошар
22:09  В Туркмении новые: глава ВерхСуда Ходжамгулыев и глава МНБ Атагараев
18:54  Жюль Верн жив! Путешествие китайского воздушного шара над ядерными объектами США, - В.Овчинский
17:12  Экс-депутат ГосДумы Пономарев уверяет, что лично курирует террористическую сеть либер-партизан в РФ
16:54  Казахстанский нефтяник из свиты Кулибаева (Марабаев) стал штатным советником правительства Грузии
14:40  Геополитика XIX века: почему Стамбул не принял Бухару в подданство? - А.Васильев
14:33  "Дирижабли" Поднебесной третий день терроризируют мозг и ПВО Америки
14:31  "Зеля и друзья": как Турция аккуратно перехватывает традиционные ниши Украины
14:29  "НПО в Кыргызстане являются критически важными партнерами для США", - посол США в Бишкеке Лесли Вигери
13:09  В Артемовске ликвидирован очередной матерый американский "волонтер" с афганским опытом - Пит Рид
12:20  США готовятся к схватке с Китаем за Тайвань: MLR затачивают на АТР
12:08  Почти 45 триллионов тенге: что творится в банковском секторе Казахстана
11:23  Санкции в отношении российской сырой нефти "полностью провалились", - Пол Санки
11:07  Бесславно погиб франко-бразильский авианосец "Сан-Паулу" (бывший "Фош")
11:06  Китайский депозит: зачем банки предлагают вклады в юанях
10:13  Атырауский НПЗ в Казахстане снова сломался и встал
08:10  Крах британской зеленой энергетики, - В.Прохватилов
06:09  Трудный путь к многополярному валютному миру, - В.Катасонов
01:12  Роман оказался повестью... Госдума РФ ставит вопрос о привлечении Абрамовича за измену Родине
00:41  Трещина между Анкарой и Вашингтоном только увеличивается и скоро станет непреодолимой, - Айнур Курманов
00:30  Как страны Азии участвуют в украинской кампании, - Александр Храмчихин
00:24  Ну, чтобы все!.. Искусственный интеллект написал речь премьера Кыргызстана на форум в Алматы
00:12  РосАрмия уничтожила на Донбасс-фронте первый ЗРК NASAMS
Пятница, 03.02.2023
22:18  Там все - свои? Фигурант дела об ЛГБТ-пропаганде вошел в совет Министерства культуры РФ
21:38  В Кыргызстане семьи голодают, но пособия не получают. Почему?
21:16  Азиатский банк и ВБ наскребли еще $5 лямов гумпомощи на дострой таджикского Рогуна
20:21  КНДР направит в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мощное землетрясение в Средиземном море: десятки погибших на юге Турции и севере Сирии
08:28 06.02.2023

В Турции произошло сильное землетрясение: обрушились здания, растет число погибших

В настоящее время известно о 20 погиибших.
В Диярбакыре к северо-востоку от Газиантепа под завалами рухнувших зданий ищут выживших

Мощное землетрясение произошло сегодня утром на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. По меньшей мере 20 человек погибли, число жертв продолжает расти.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло возле турецкого города Газиантеп с населением больше 1 млн человек на юге Турции. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км, после чего только в Турции произошло 22 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп.

Турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям приводит другие данные. По его наблюдениям, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш (юго-восток Турции) на глубине 7 км. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. По его словам, под завалами обрушившихся зданий могут находиться люди.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги.

Обломки рухнувших зданий и поврежденных автомобилей в Малатье к северо-востоку от Газиантепа
Фото Getty Images
Толчки ощущались также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии. Как передает Reuters, там тоже обрушилось большое количество зданий.

По последниим данным, в провинции Османие не меньше пяти человек погибли, обрушились 34 здания, в провинции Шанлыурфа обрушились не меньше 16 домов, известно о 12 погибших, в провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание, в городе Адана обрушился 17-этажный дом, в провинции Малатья обрушилось 130 зданий, извлечены тела трех человек, больше 100 получили травмы.

-------------------------------

Сирийские СМИ сообщают, что на данный момент установлено уже 70 погибших, разбор завалов продолжается.
СМИ Турции сообщают, что на их территории погибших "более ста, сотни раненых"

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675661280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2023 года №120
- Переходить на электронные транспортные документы в рамках ЕАЭС призвал Алихан Смаилов
- Нужно максимально сконцентрироваться на устранении торговых барьеров в ЕАЭС
- Казахстан пожирает инфляция
- Бешеная конкуренция: Казахстан ждут "веселые" выборы
- Кадровые перестановки
- Планы по наращиванию взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Узбекистана
- Меры по увеличению производства товарного газа рассмотрены в Правительстве
- Партийные списки "AMANAT" в маслихаты обновились на 75%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  