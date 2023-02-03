Мощное землетрясение в Средиземном море: десятки погибших на юге Турции и севере Сирии

08:28 06.02.2023

В Турции произошло сильное землетрясение: обрушились здания, растет число погибших



В настоящее время известно о 20 погиибших.

В Диярбакыре к северо-востоку от Газиантепа под завалами рухнувших зданий ищут выживших



Мощное землетрясение произошло сегодня утром на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. По меньшей мере 20 человек погибли, число жертв продолжает расти.



Землетрясение магнитудой 7,8 произошло возле турецкого города Газиантеп с населением больше 1 млн человек на юге Турции. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км, после чего только в Турции произошло 22 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6.



Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп.



Турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям приводит другие данные. По его наблюдениям, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш (юго-восток Турции) на глубине 7 км. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе.



Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. По его словам, под завалами обрушившихся зданий могут находиться люди.



В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги.



Обломки рухнувших зданий и поврежденных автомобилей в Малатье к северо-востоку от Газиантепа

Фото Getty Images

Толчки ощущались также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии. Как передает Reuters, там тоже обрушилось большое количество зданий.



По последниим данным, в провинции Османие не меньше пяти человек погибли, обрушились 34 здания, в провинции Шанлыурфа обрушились не меньше 16 домов, известно о 12 погибших, в провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание, в городе Адана обрушился 17-этажный дом, в провинции Малатья обрушилось 130 зданий, извлечены тела трех человек, больше 100 получили травмы.



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Сирийские СМИ сообщают, что на данный момент установлено уже 70 погибших, разбор завалов продолжается.

СМИ Турции сообщают, что на их территории погибших "более ста, сотни раненых"