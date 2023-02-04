Иранского кинорежиссера Джафара Панахи выпустили из тюрьмы после полугода заключения

08:32 06.02.2023

04.02.23



Известный иранский режиссер Джафар Панахи, объявивший в тюрьме голодовку, был освобожден вчера из заключения. Об этом его жена Тахери Саиди сообщила у себя в Инстаграм (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



Панахи должен был выйти из тюрьмы под залог еще 18 октября прошлого года, после того, как Верховный суд Ирана отменил шестилетний тюремный срок, назначенный ему по делу о "пропаганде против системы".



"Хотя я рад освобождению господина Панахи, следует сказать, что оно должно было состояться три месяца назад, после принятия нашей апелляции против предыдущего решения суда", - заявил его адвокат Салех Никбахт в пресс-релизе.



Панахи осудили на шесть лет в 2010 году. Он провел в заключении два месяца и освободился условно-досрочно. В июле этого года суд объявил, что режиссер все же должен отбыть заключение - это произошло после того, как постановщик высказался против арестов кинематографистов в Иране.



Панахи - однин из самых известных режиссеров Ирана и представителей "новой волны" иранского кинематографа. Его фильмы были лауреатами многих международных кинонаград, в том числе, "Золотой камеры" Каннского кинофестиваля за фильм "Белый шар" в 1995 году, "Золотого леопарда" кинофестиваля в Локарно за фильм "Зеркало" в 1997 году, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за "Круг" в 2000 год, "Серебряного медведя" Берлинале за "Офсайд" в 2006 году.