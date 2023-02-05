В Польше рекламируют проституцию "как работу мечты"

08:59 06.02.2023

wPolityce

Польша

05 февраля 2023

Продвижение женской проституции на портале gazeta.pl продолжается. "Я предпочла работать в борделе, чем по десять часов на кассе" – агитирует портал



wPolityce: в Польше пропагандируют проституцию как работу мечты и заботу о другом человеке



Крупный польский портал gazeta.pl в своем приложении для женщин пропагандирует проституцию, сообщает wPolityce. Речь идет о серии материалов, где женщины делятся своим опытом и рекламируют эту "профессию" как работу мечты и заботу о другом человеке, о его теле и эмоциях.



Портал gazeta.pl в своем приложении для женщин продолжает серию текстов, пропагандирующих проституцию. "Капитализм говорит женщинам: не бунтуйте! Займитесь проституцией!" – отреагировал на это общественный деятель Ян Спевак (Jan Śpiewak).



На сайте kobieta.gazeta.pl недавно была опубликована история некой дамы, которая почувствовала непреодолимое желание написать книгу. Для этого ей потребовалось "много времени и в то же время деньги на жизнь". Поэтому она решила стать проституткой. Уже издан отчет о двух проведенных ею годах "работы" в публичном доме, а в одном из интервью, которым восхищается портал gazeta.pl, она откровенно делится своим опытом.



Работа мечты: "пока дети в школе"

Портал gazeta.pl, цитируя слова героини этой истории, расписывает преимущества такой деятельности: "Я чувствовала себя не проституткой, а артисткой". Она рассказывает, что "для того, чтобы заработать на жизнь, ей достаточно было работать всего два раза в неделю, а в остальное время она могла спокойно описывать свой опыт".



"Это было очень приятное агентство. Обо мне заботились, мне уделяли много внимания. Там было одно главное правило: не хочешь работать – не надо. (...) Если ты проститутка, ты должна любить свою работу, тогда это будет достойное занятие. В противном случае считай, что тебя просто используют", – очаровывает своих читателей gazeta.pl, изображая проституцию как работу мечты, которой можно заниматься, "пока дети в школе".



Gazeta.pl: проституция как работа и забота

Текст с портала kobieta.gazeta.pl – не единственный на эту тему. Во вторник, 31 января на сайте weekend.gazeta.pl размещено интервью с "социоложкой" и "аутричворкершей", участницей группы Sex Work Polska Агатой Дзюбан (Agata Dziuban), которая призывает перестать демонизировать в Польше "профессиональную сексуальную деятельность".



"Очень часто профессиональная сексуальная деятельность преподносится как торговля людьми, эксплуатация, насилие, а лица, ее выполняющие, считаются жертвами, хотя на самом деле все совсем не так. Важно разоблачать эти шаблоны", – Агата убеждает Дзюбан, утверждая, в частности, что такая деятельность – это не только "физическая работа телесного характера", но зачастую также эмоциональный труд, предполагающий заботу о другом человеке, о его теле и эмоциях".



"Браво! Вот за такую свободную Польшу и боролась газета Wyborcza"

На публикацию отреагировал, в частности, известный столичный общественный деятель Ян Спевак.



"Попытки нормализации проституции продолжается. "Люди беднеют из-за инфляции, государственные услуги приватизированы, стоимость жизни растет, поэтому Капитализм говорит женщинам: не бунтуйте! Займитесь проституцией! Ненормальная и опасная чушь", – написал он в Твиттере, вызвав живую реакцию пользователей.



"Легализация этих денег – это миллиардные доходы для преступных группировок, которые и так уже вовсю управляют рынком. Такие статьи оплачиваются, интересно было бы узнать имена заказчиков", – пишет один из них.

"Очередная статья из этой серии. Нет ли какого-то закона, чтобы издание ответило за эту публикацию? Они пропагандируют проституцию. И где же ваши громкие слова о правах женщин?", – вопрошает другой.



Комментарии читателей:

Baca

Газета Wyborcza и ЕС заботиться о том, чтобы, начиная с детского сада, готовить детей к увлекательной работе в притонах для педофилов!

Patriota

Лучше иметь дочь проститутку, чем сына – члена партии "Право и справедливость".

mkk

Добро пожаловать в Содом и Гоморру. История повторяется.

Porada

Сначала нужно наркотизировать общество, лучше всего опиатами. Проститутки-наркоманки – это норма в США. На нормальную работу они не пойдут, а платить за наркотики надо.

Von der Leyen

Европа ждет польских работниц тружениц на сексуальной ниве!

@Ciemiorek

А можно работать пять часов в кассе в борделе?

Bicz sprawiedliwości

У кого чего болит…