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Талибы оказываются в изоляции уже со стороны исламских стран, - А.Серенко
09:14 06.02.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

1. Режим талибов ("Талибан" в России признан террористической организацией, деятельность которой запрещена) вступает в новый и весьма неблагоприятный для себя политический период. Талибы не только не добились международного признания, но, напротив, не смогли избежать ужесточения рамок внешнеполитической изоляции. Закрытие посольства Саудовской Аравии - сигнал о создании режима изоляции вокруг эмирата талибов уже со стороны исламских стран.

2. Талибский режим добивался от внешнего мира признания двух типов своей легитимности - политической и религиозной. Первое в значительной степени зависело от США и стран Запада, второе - от Саудовской Аравии, ключевой страны исламского мира. В итоге - полный провал для талибов по обоим направлениям. США назвали иллюзией надежды талибов на политическое признание. Саудиты и вовсе прекращают официальные контакты с талибами при участии своего посольства в Кабуле.

3. "Талибан" рискует получить весной-летом 2023 года качественно новую вооруженную оппозицию, которую может, например, поддержать Саудовская Аравия. В этом случае не только о политической или религиозной легитимации режима "Талибана" можно забыть навсегда, но и о проектах создания "инклюзивного правительства" в Кабуле на платформе хотя бы умеренной фракции талибов. Кстати, судя по некоторым признакам, США об этом проекте если не совсем забыли, то точно поставили его на паузу.

4. В течение нескольких месяцев и даже недель талибы ухитрились испортить отношения с тремя самыми важными участниками большой политической игры в Афганистане - Пакистаном, США и Саудовской Аравией. Эта "большая тройка" раздражена талибскими глупостями (они же принципы) и явно не намерена терпеть их дальше. Очевидно, что закрытие саудовского посольства и заморозка работы посольства Пакистана делает невозможным реализацию совсем еще недавних планов Вашингтона об открытии в Кабуле посольства США. И это уже не просто признаки заморозки диалога "большой тройки" с талибами. Это признаки подготовки активных мероприятий по силовому принуждению талибов к политической адекватности.

5. Складываются весьма благоприятные условия для развития проекта Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) и проекта ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена) в Афганистане весной-летом 2023 года. Каждый из них может получить неожиданных внешних спонсоров, что, безусловно, изменит военно-политическую ситуацию в Афганистане. Интересно, как скоро лидера ФНСА Ахмада Масуда пригласят в гости в Эр-Рияд? Впрочем, потенциальные партнеры вполне могут обойтись встречами на нейтральной территории. Ставки ФНСА и Масуда растут.

6. Похоже, приоритетной целью для "большой тройки" в 2023 году может стать разрушение силового потенциала "Талибана" (естественно, чужими руками - ФНСА, ИГИЛ, кто-нибудь еще), его максимальное ослабление (чтобы лидеры умеренных талибов были сговорчивее) с реализацией политической сверхзадачи - зачисткой кандагарского клуба "бешеных шейхов" во главе с эмиром Хайбатуллой Ахундом.

7. При таком развитии ситуации перспективы раскола "Талибана" выглядят неизбежными. Соответственно, нынешняя конфигурация политической системы в талибском Афганистане представляется неперспективной и уходящей (это специально для тех, кто рассчитывает посотрудничать с талибским режимом, теша себя иллюзиями сомнительных игр на противоречиях).

Андрей Серенко, политолог, эксперт по Афганистану
5 февраля 2023

Источник - rosbalt.ru
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