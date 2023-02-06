Спутали все кадры: число мигрантов возвращается к доковидному уровню

10:33 06.02.2023 Эксперты объяснили рост преступности и распределение трафика гастарбайтеров

Иван Петров

Михаил Воскресенский

6.02.2023



Свыше 3,5 млн иностранцев прошли дактилоскопию в 2022 году, при этом 26 тыс. отказались предоставить полиции отпечатки своих пальцев и были высланы из России, сообщил замминистра внутренних дел Александр Горовой. Ранее в ведомстве поделились данными статистики, которая говорит о росте иностранной преступности в стране на фоне увеличения притока мигрантов. Кто, откуда, с какой целью едет в Россию и как это повлияет на рост криминала - выясняли "Известия".



Сопутствующий ущерб



Экономика России привлекает все больше рабочих рук из зарубежья, прежде всего ближнего. Главное управление по вопросам миграции отмечает существенный рост числа вставших на учет иностранцев в России - с 13,4 (2022 год) млн до 16,9 (2023). Рост составил 26%, или почти 3,5 млн постановок.



Одновременно с этим наплывом гостей в России выросла "иностранная" преступность.



"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 40,2 тыс. преступлений, что на 10,3% больше, чем за январь–декабрь 2021 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 32,9 тыс. преступлений (+15,5%)", - говорится в отчете МВД за минувший год.



заключенныеФото: РИА Новости/Евгений Биятов

В прошлом году было выявлено 33 193 иностранца, на которых приходится свыше 40 тыс. преступлений (больше, чем в прошлом году, на 10,3%). В подавляющем большинстве случаев задержанные за преступления - граждане СНГ (82%).



Тонкости калькуляции



Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов считает, что каких-либо существенных перемен трафика миграции в контексте последних лет не наблюдается.



- Во-первых, речь идет не о живых людях, а о количестве оказанных госуслуг. Человек за год может встать на учет несколько раз, - говорит он. - Во-вторых, нужно учитывать, что в 2021 году можно было не делать мигучет и не оформлять патент - это было законно на основании указа российского президента. А максимальный льготный период был с 15 июня по 30 сентября 2021 года, когда действовала миграционная амнистия - практически любой иностранец мог получить легальный статус.



Сравнивать показатели корректно с 2019 годом, считает Коженов. То есть оставив пандемию за скобками. По его словам, распределение потоков и их интенсивность практически не изменились за последние 6–7 лет. К слову, в 2019 году на миграционный учет встало около 19,5 млн иностранцев и ЛБГ.



- В 2014 году после резкого падения рубля наблюдался отток, затем все стабилизировалось, люди начали возвращаться, - добавил эксперт.



Главным фактором, который изменил сегодняшнюю ситуацию с притоком людей, он назвал введение для граждан Украины максимально льготных условий, позволяющих получить российское гражданство.



- Статистика по гражданам Украины действительно сильно отличается, в остальном же все стабильно, - подчеркнул Коженов.



Вы откуда, гости, к нам

Основные потоки мигрантов сейчас идут с Украины, из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.



- Чуть поменьше [мигрантов] - из Азербайджана, Армении, Молдавии. Поток из Грузии снижается, - пояснил "Известиям" руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.



мигрантФото: РИА Новости/Антон Белицкий

По словам эксперта, наблюдается рост и это связано с несколькими факторами.



- Были окончательно сняты антиковидные ограничения, подешевели билеты, увеличилось число рейсов. Разумеется, частично рост связан и с конфликтом: количество украинцев тоже увеличилось, - пояснил специалист.



Кому на Руси жить хорошо



Любопытно, что на фоне роста числа вставших на учет в России объем выданных патентов снизился (с 2,22 млн до 2,06). Но этому есть логичное объяснение.



- Первый вывод, который напрашивается, что часть мигрантов работает здесь без документов, - отмечает Вячеслав Поставнин. - Но нужно учитывать, что выходцам из стран ЕАЭС патент для работы не требуется, а это Казахстан, Киргизия, Армения. Сложности могут возникать у жителей Узбекистана и Таджикистана, эти страны в союз не входят. А у украинцев особый канал натурализации и легализации в России.



Поставнин отмечает, что значительное число людей в минувшем году получило российское гражданство - свыше 690 тыс. человек.



патент рабочийФото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

- Разумеется, они работают без патентов, к ним же стоит добавить тех, у кого есть разрешение на временное пребывание (174 тыс. в 2022 году - "Известия"), вид на жительство (286 тыс. - "Известия"), - эти категории тоже не нуждаются в получении патента. Неохваченная часть - лица, нелегально трудящиеся в России, - подчеркнул он.



В полицейской статистике отмечается увеличение числа выявленных фиктивных постановок на миграционный учет на 11,2% (32 164 случая).



Караван на север



В Средней Азии благоприятная демографическая ситуация, высокая рождаемость, но экономические проблемы никуда не делись, отмечает Вячеслав Поставнин.



- Например, в Узбекистане ежегодно появляется до 100 тыс. молодых специалистов - их нужно обеспечить работой, а работы для всех нет. Такая же ситуация в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане. Плюс заработок в странах значительно ниже, чем в России. Например, в Таджикистане средняя зарплата рабочего - около 10 тыс. в пересчете на рубли. Поэтому люди сюда едут семьями. В Московском регионе у иностранца есть возможность заработать 70–100 тыс. рублей. Разумеется, такой заработок возможен при высокой интенсивности труда, - делится ученый.



По словам эксперта, сегодня наблюдается тенденция к натурализации выходцев из Средней Азии, многие из них связывают будущее с Россией.



- Берут ипотеку, покупают недвижимость - тренд совершенно четкий, - говорит Поставнин.



При этом он отмечает значительный вклад иностранцев в российский ВВП.



Трудности перевода



Языковой барьер наравне с бюрократическими издержками в виде приобретения патентов играет существенную роль в вопросе трудоустройства выходцев из Средней Азии. Конкурентное преимущество на стороне Киргизии.



- Они очень правильно сделали с самого начала, что оставили русский язык в качестве второго государственного, - говорит Поставнин. - У них не пресеклось его изучение. В Таджикистане это проблема, там была гражданская война, существенный отток русскоязычного населения, в провинциальных городах русский язык уже мало кто знает. А в Узбекистане при бывшем президенте Каримове вообще была политика - никакого русского языка. Переходили на латиницу, запрещали преподавать. Результат такой политики, опять же, - узбеки плохо знают русский и испытывают проблемы при трудоустройстве в России.



преподаватель русского мигрантыФото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Наравне с Киргизией преимущества есть у трудовых мигрантов из Азербайджана и Армении, где сохранились культура преподавания русского и кадры, которые этим занимаются, обращает внимание собеседник "Известий".



Контролирующие органы получили свыше 2 млн уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и ЛБГ в 2022 году. Также оформлено 95,3 тыс. разрешений на работу, в том числе высококвалифицированным специалистам - 32,7 тыс., квалифицированным - 8,9 тыс.



По мнению Вадима Кожаева, в республиках Средней Азии, помимо русских школ, сейчас появляются учебные заведения, которые готовят неплохие кадры, в том числе не только для России, но и для стран Северной Америки, Европы, Южной Кореи и Турции.



- Нельзя сказать, что к нам в страну сегодня едут люди из деревень. Есть и те, кто оканчивает аспирантуру. Но нужно понимать, что на подготовку квалифицированных специалистов нужны годы, - добавляет специалист.



В России сохраняется высокий спрос на иностранную рабочую силу, причем во всех крупных городах страны. Большое количество мигрантов сейчас занято на новых территориях - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.



- Там хорошо платят за работу, этого стоило ожидать, - говорит Кожаев.



Языковой барьер криминала



Одними из причин противоправной деятельности иностранцев в России являются незнание языка и, как следствие, трудности с изучением правовой базы, считает эксперт в сфере миграции Вадим Кожаев.



- Мы с коллегами отмечаем некий рост числа задержанных молодых людей-иностранцев, которые из-за незнания языка вовлекаются в незаконный оборот наркотиков, - рассказал эксперт. - Распространенное явление, когда их вводят в заблуждение и используют в качестве курьеров втемную. Они попадают в полицию - и вот тебе уголовный состав.



Кроме того, увеличение показателя преступности мигрантов может быть связано с тем, что во время пандемии по объективным причинам активность криминала в принципе существенно снизилась. В этом контексте динамика 2022 года уже не выглядит такой пугающей. Источник - известия

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