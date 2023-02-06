Финансист Рубини предсказал закат доллара как основной резервной валюты

10:59 06.02.2023

Financial Times: Американский финансист Рубини допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение 10 лет



6 февраля 2023,

Дмитрий Зубарев



Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет, сообщили СМИ.



Как передает слова Рубини Financial Times, в течение следующего десятилетия произойдет закат доллара США как основной резервной валюты из-за усиливающегося геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином и неизбежным появлением двух конкурирующих мировых резервных валют, передает ТАСС.



По его словам, Китай и Саудовская Аравия уже провели свою первую транзакцию в юанях, и этому примеру могут последовать другие страны.



Как уточнил экономист, доминированию доллара также угрожают цифровые валюты и платежные системы Alipay и WeChat Pay.



Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин призвал Эр-Рияд расширять торгово-экономическое сотрудничество и создать зону свободной торговли между Китаем и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.



Напомним, в октябре минувшего года президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС.