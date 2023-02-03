НАТО оккупирует Азию. США нужны новые союзники, - В.Скачко

11:20 06.02.2023 НАТО оккупирует Азию. США нужны новые союзники



Владимир Скачко

журналист



В конце прошедшей недели сразу несколько телеграм-каналов со ссылкой на турецкое издание Hürseda Haber, которое якобы оперирует данными израильской разведки, сообщили о цифрах потерь ВСУ в рамках спецвоенной операции (СВО) России на Украине



Цифры на 15 января 2023 года действительное страшные: 157 тысяч погибло, 234 тысячи ранено, 17 230 в плену. А еще 234 погибло инструкторов из США и Британии, 2 458 погибло военных из стран НАТО. В основном из Польши, есть из Литвы и Германии, но есть из всех стран НАТО по чуть-чуть, 5 360 погибло наемников из ЧВК и добровольцев.



Информаторы особо подчеркивают, что:

а) потери русских почти на порядок ниже: убитыми 18 480 человек, раненными 44 500 человек;

б) цифры реалистичные и не учитывают потери "многих гражданских";

в) сейчас, в разгар боев за Бахмут (Артемовск), цифры еще подросли, составив безвозвратных потерь Украины всего около 200 тысяч.



И если это так, то это совершенно четко объясняет слова пресс-секретаря МИД Франции Анн-Клэр Лежандр, которая тогда же заявила, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня и даже не обсуждается серьезно. Главная причина - НАТО делать это незачем, она и так юзает Украину, как хочет, по полной. По словам Лежандр, Украина, разумеется, имеет право развиваться в направлении НАТО и делать шаги, приближающие евроатлантическую интеграцию. А Альянс в свою очередь выступает за свободу каждого государства выбирать себе союзников. Однако, говорит Лежандр, Париж, например, не воюет с Россией, хотя по-прежнему собирается и далее оказывать всестороннюю поддержку киевскому режиму.



Все, не более того. Хотя танки и прочее новое тяжелое и дальнобойное оружие на Украину пойдет - она еще не сыграла (точнее, не доиграла) свою окончательную роль тарана и наконечника, который должен втягивать Россию в войну, ослаблять ее и истощать, чтобы она не могла отвлекаться на другие мировые проблемы. И, конечно же, не мечтать вместе с Китаем похоронить монополярный мир во главе с гегемонией США.



Данные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию - причем не только от боевых действий, но и от действий киевских властей - бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.



Однако утешить неонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского может разве что то, что не только Украине, но и всей остальной Европе с ее Евросоюзом и прочими членами НАТО в раскладах США отведена одинаковая роль: они очень похоже и по очереди должны сгореть за американские интересы, на этом - западном - фланге создавая очаг нестабильности, военной напряженности и хаоса. Это во-первых.



А во-вторых, понятно и то, что на современном этапе одновременного противостояния США и с Россией, и с Китаем окончательно меняются характер, роль и ареал распространения действий НАТО, которое, как уже многими и многократно было сказано, обретает не оборонительный, а наступательный характер.



Мэтью Ван Вагенен, американский генерал, отвечающий за спецоперации НАТО, недавно рассказал журналистам французской газеты Figaro: "Нам надо беречься от русских. Мы вступаем в новую эпоху коллективной обороны. К НАТО предъявляются требования, которых не было со времен окончания холодной войны".



А генсек НАТО Йенс Столтенберг согласен с этим и уверяет всех: "Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя". По его словам, Альянс, поддерживая Украину в ее конфликте с Россией, хочет одного - "поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины". Но это ложь чистой воды: помощь Украине многими видами вооружения и техники - это и есть выход НАТО за пределы своих границ и компетенций. Ведь Украина - не член Альянса, а только объявлена кандидатом в его члены. Но НАТО ее защищает за пределами своих границ.



Даже наличие ядерного оружия у России может оказаться недостаточным, чтобы удержать США или их союзников от прямого вмешательства в конфликт. А это уже путь к почти неминуемой ядерной эскалации, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов



И для начала "укрепляет свой восточный фланг" в Европе. Уже упомянутая Figaro рассказывает, что с 2014 года и после 24 февраля 2022 года НАТО разместила на своем восточном фланге 8 батальонов (на самом деле это крупные боевые соединения) в Прибалтике, Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оперативное командование Альянса сейчас располагает 43 000 солдат, двумя десятками кораблей и сотнями самолетов, которые могут быть развернуты мгновенно. Это как бы и есть силы быстрого реагирования НАТО, которые будут реформироваться, чтобы, по словам Столтенберга, получить 300 000 солдат "в высокой степени боевой готовности". Это больше, чем в 1989 году, в момент как бы окончания холодной войны.



По словам же генерала Ван Вагенена, штаб НАТО разрабатывает целую серию планов, которые необходимы для адаптации к новой ситуации в области безопасности, сформировавшейся после начала украинского конфликта. В самом Альянсе это называется "семья военных планов". Они предусмотрены на случаи возникновения кризиса или конфликта - в первую очередь в случае атаки террористов или русских. Эти две угрозы признаны НАТО как реальные, а прежнюю ее схему "отпора разной степени силы" в зависимости от степени опасности сменила схема "резкого ответа" - возможность немедленных боев в разных природных условиях: на суше, на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.



НАТО уже не скрывает, что его планы, концепция его деятельности будет основана на американских стратегиях, когда США единогласно признаны лидером и почти единолично принимают решения насчет реагирования на гибридные атаки и асимметричные угрозы. А называется это, как известно, "расширенное сдерживание" России и Китая. Вплоть жо применения ядерного оружия первыми.



Именно поэтому США в своих планах использования НАТО, по ходу, рассматривают два варианта ее трансформации: либо она расширяется за счет новых как европейских членов (Швеция, Финляндия, Босния и Герцеговина, не исключена Грузия и даже, может быть, вопреки мнению Франции, даже Украина, остатки ее после СВО), так и путем возможного присоединения (вступления в НАТО) стран в других регионах мира.



США тратят все больше сил, стараясь сохранить единство стран НАТО для агрессии против России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает 2 февраля РИА Новости



Недавние поочередные визиты в Южную Корею и Японию генсека НАТО Столтенберга и главы американского Пентагона Ллойда Остина говорят, что в борьбе с Китаем США при помощи НАТО готовы либо поджечь, либо связать весь Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) сетью проамериканских переплетенных союзов, параллельных, наложенных друг на друга и пересекающихся функциями и задачами.



Политолог Федор Лукьянов по этому поводу сказала в Украина.ру: "Задача США - максимально вовлечь формальных своих союзников, как, например, Южная Корея или Япония - вовлечь в европейские дела в этом смысле, чтобы они что-нибудь поставляли и как-то содействовали. США уже совершенно очевидно, выстраивают новый контур своего военного присутствия в Азии, потому что все-таки и теперь, даже в ходе очень острого конфликта (на Украине. - Авт.), главной считается тема Китая - в следующие годы, а то и десятилетия".



Первоочередные кандидаты в союзники США в Азии ("азиатская НАТО") уже определены:

- созданный 15 сентября 2021 года англосаксонский союз AUKUS (Австралия, Великобритания, США), в свое время названный "партнерством следующего поколения, которое выстраивается на фундаменте проверенного доверия". Теперь к нему хотят, не исключено, подключить Японию и Южную Корею с Новой Зеландией;

- АНЗЮС (ANZUS Security Treaty - Австралия, Новая Зеландия, США);

- партнерство США с АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа);

- группировка QUAD (Quadrilateral Security Dialogue - США, Австралия, Япония, Индия);

- разведывательный альянс "Пять глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США).



Перед всеми эти потенциальными союзниками уже стоят три главные задачи: а) обеспечение безопасности в ИТР; б) упрощение обмена информацией и военными технологиями (в том числе в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологий); в) передача новейших военных технологий странам, которые должны выполнять задачи монополярного мира под гегемонией США.



Ну а называться это будет "мировой порядок, основанный на правилах" (rules-based international order). Политолог Лукьянов резюмирует: "Мы в ближайшие годы, а то и дольше, будем видеть гибридную мировую войну, которая отнюдь не будет исчерпываться территорией Украины или даже Восточной Европы. Восточная Азия - на очереди, а это уже совершенно другой масштаб. ...Так или иначе, участвовать будут все, а те, кто не захочет участвовать, таких много, которые совершенно не хотели бы, - им придется прилагать очень большие усилия, чтобы этого не допустить".



Внести же сумятицу в эти планы и не дать им сбыться, поджигая планету, для начала может решительная победа России в СВО, которая и остудит многие бредово-горячие головы у потенциальных властелинов мира. И это тоже, увы, уже аксиома, за понимание которой, как было сказано в начале, уже заплачена страшная цена. Источник - Ukraina.ru

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