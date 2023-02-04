Два сапога - ... Кулибаевский "Казмунай" договорился с бандеровским "Лукойлом" вместе разрабатывать "Каламкас-Хазар"

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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13:06 06.02.2023

Заключен улучшенный модельный контракт по совместному проекту "Лукойла" и КМГ на Каспии

В Казахстане подписан первый улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

24 января 2023 года были проведены прямые переговоры между министерством энергетики Казахстана и АО "НК "КазМунайГаз" по предоставлению права недропользования на участок недр "Каламкас море, Хазар, Ауэзов", расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект).
В качестве стратегического партнера национальной компании в области углеводородов выбрана одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире - компания "Лукойл".

6 февраля 2023 года в Минэнерго состоялось подписание первого контракта на добычу углеводородного сырья, заключаемого на условиях Типового контракта на добычу углеводородов по сложным проектам.
Реализация данного проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере 32 млн долларов США, привлечение прямых инвестиций в сумме более 6 млрд долларов США и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка 2 тысяч новых рабочих мест.
В Минэнерго пояснили, что для повышения конкурентоспособности и создания условий для привлечения дополнительных инвестиций в разработку сложных проектов 10 января 2023 года введен в действие закон, предусматривающий внедрение нового механизма – Улучшенного модельного контракта (УМК).

В работу над УМК были вовлечены представители крупнейших мировых нефтегазовых компаний, работающих на территории Казахстана, – Ассоциация "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" и Казахстанская Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.

Совместный диалог бизнеса и государства позволил выработать сбалансированный подход между интересами государства и инвестора, определить четкие критерии сложных проектов, а также временный пакет регуляторных и фискальных преференций.

Источник - Спутник-Казахстан
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