Два сапога - ... Кулибаевский "Казмунай" договорился с бандеровским "Лукойлом" вместе разрабатывать "Каламкас-Хазар"

13:06 06.02.2023

Заключен улучшенный модельный контракт по совместному проекту "Лукойла" и КМГ на Каспии



В Казахстане подписан первый улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов, сообщила пресс-служба министерства энергетики.



24 января 2023 года были проведены прямые переговоры между министерством энергетики Казахстана и АО "НК "КазМунайГаз" по предоставлению права недропользования на участок недр "Каламкас море, Хазар, Ауэзов", расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект).

В качестве стратегического партнера национальной компании в области углеводородов выбрана одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире - компания "Лукойл".



6 февраля 2023 года в Минэнерго состоялось подписание первого контракта на добычу углеводородного сырья, заключаемого на условиях Типового контракта на добычу углеводородов по сложным проектам.

Реализация данного проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере 32 млн долларов США, привлечение прямых инвестиций в сумме более 6 млрд долларов США и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка 2 тысяч новых рабочих мест.

В Минэнерго пояснили, что для повышения конкурентоспособности и создания условий для привлечения дополнительных инвестиций в разработку сложных проектов 10 января 2023 года введен в действие закон, предусматривающий внедрение нового механизма – Улучшенного модельного контракта (УМК).



В работу над УМК были вовлечены представители крупнейших мировых нефтегазовых компаний, работающих на территории Казахстана, – Ассоциация "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" и Казахстанская Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.



Совместный диалог бизнеса и государства позволил выработать сбалансированный подход между интересами государства и инвестора, определить четкие критерии сложных проектов, а также временный пакет регуляторных и фискальных преференций.