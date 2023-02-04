Толчки продолжают сотрясать Турцию. Число жертв перевалило за 1200, Казахстан посылает своих спасателей

15:16 06.02.2023

INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в понедельник в центральной части Турции, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.



Ранее в понедельник мощный подземный толчок с афтершоками был зафиксирован на юго-востоке Турции. По последним данным, в результате в стране погибли 912 человек, в соседней Сирии - 326.



По данным оперативной обработки, эпицентр второго землетрясения, зафиксированного в 13:24 по московскому времени, находился в 10 км южнее города Эльбистан.



По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "уничтожающее".



Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,7, Геологическая служба США - в 7,5.



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В Турцию вылетят казахстанские спасатели и медики по поручению Токаева



АСТАНА, 6 фев - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщила Акорда.

По линии МИД и МЧС установлен контакт с турецкими властями, отметили в пресс-службе главы государства.

В ближайшее время по просьбе правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики, сообщили в Акорде.



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Главное о землетрясении в Турции и Сирии: больше тысячи погибших, разрушенные памятники и новые мощные толчки

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В ночь на 6 февраля возле города Газиантеп на юге Турции (менее 50 км до сирийской границы) произошло землетрясение магнитудой 7,7. В несколько турецких и сирийских городах обрушились десятки домов, погибли более 1,7 тыс. человек. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от пострадавших россиян. В 13:24 мск в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7, а вскоре - еще один подземный толчок магнитудой 6,0.











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Первое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 4:17 утра мск и стало самым мощным с 1939 года. После него только в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6. Также известно о землетрясениях в сирийских провинциях. Подземные толчки ощущались в других странах, в том числе в Ливане и на армяно-грузинской границе.

В Турции погибли 1014 человек, еще 5 285 ранены. В Сирии 783 погибших, 1 284 человек пострадали, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минздрав САР.

В Генконсульстве РФ в Стамбуле не получали обращений от россиян. Посол РФ в Дамаске Александр Ефимов также рассказал, что информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало, передает "РИА Новости". По данным АТОР, единичные самостоятельные туристы из России могут находиться в Анкаре.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, о произошедшем сообщили президенту Эрдогану. Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание Совета министров для оценки ущерба от стихийного бедствия.

Второе землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции в 13:24 мск. После второго землетрясения в стране зафиксировано не менее 18 афтершоков магнитудой до 5,7

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На крупнейшем в Сирии нефтеперерабатывающем заводе в городе Баниас повреждено оборудование, он приостановил работу, произошла утечка нефтепродуктов.

В селе Топбогазы в провинции Хатай взорвался газопровод, пожар вспыхнул в двух местах, сообщает агентство Ihlas.



В турецкой провинции Газиантеп разрушена крепость из списка ЮНЕСКО. В Сирии пострадала историческая цитадель Алеппо.

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Крепость в провинции Газиантеп после землетрясения

Крепость в провинции Газиантеп после землетрясения



Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images



Крепость в провинции Газиантеп после землетрясения



Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images



По данным CNN Turk, в аэропорту провинции Хатай в Турции полностью разрушена единственная взлетно-посадочная полоса.



Аэропорты городов Кахраманмараш и Газиантеп закрыты для гражданских рейсов и обслуживают только рейсы с помощью для пострадавших, рассказал в эфире ТРТ вице-президент Турции Фуат Октай. Из-за повреждений временно прекратил работу порт Искендерун, сообщила администрация.

Готовность оказать Турции помощь в связи с землетрясением выразили Россия, Израиль, Украина, США, Индия, Азербайджан, Польша, Болгария, Иран и Пакистан, поддержать Турцию и Сирию также готов Евросоюз.

Владимир Путин выразил соболезнования президентам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду, заявил о готовности оказать необходимую помощь.

Как сообщила Росавиация, землетрясение не повлияло на выполнение рейсов российских авиакомпаний в регион.



https://www.kommersant.ru/doc/5810834



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