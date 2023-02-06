Россия пропустит в Германию 20 тыс тонн казахстанской нефти? Заправочку для "Леопардов"

16:44 06.02.2023

В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" планирует транспортировать в феврале 20 тыс тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.



В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.



Ранее стало известно, что Россия разрешила Казахстану экспортировать нефть в Германию.



В конце прошлого года сообщалось, что Германия отвергла заявление о том, что планирует покупать российскую нефть в начале следующего года, заявив, что вместо этого она будет импортировать сырую нефть из Казахстана.



06.02.2023