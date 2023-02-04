Аномальные холода попортили запасы продуктов Таджикистана

16:49 06.02.2023

Президент Таджикистана указывал запастись продуктами. Что удалось сохранить от морозов?



Фозилджон Фатуллоев, Asia-Plus



Как Таджикистану еще навредили аномальные холода

иллюстративное фото



От 10 до 20% запасов продуктов, хранящихся на складах страны, были испорчены в аномальные зимние холода этой зимой. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя "Таджикматлубот" Хуршед Рахмонализода.



По его словам, с 31 марта 2022 года, согласно постановлению правительства Таджикистана №133 "О своевременной подготовке экономики и социальной сферы республики к планомерной и эффективной деятельности в осенне-зимний период 2022-2023 года", в стране на всех складах делались запасы продуктов.



"Так, на складах и в холодильных камерах было запасено и хранилось 1 тыс. 625 тонн лука, 680 тонн картофеля, 100 тонн моркови и 300 тонн фруктов. Также в хранении на складах было 180 тонн угля", - сообщил Хуршед Рахмонализода.



По его словам, из-за аномальных зимних холодов пострадали приблизительно от 10% до 20% запасов всех этих продуктов.



Создана специальная рабочая группа, которая занимается сейчас сортировкой уцелевших продуктов на складах.



Он отметил, что в стране в прошлом году функционировали 45 складов для хранения сельскохозяйственной продукции, а также 3 холодильных камеры - в районе Фирдавси города Душанбе, Бободжон Гафуровском районе Согда и в городе Исфара.