В тюрьме умер Полат Шамшетов - осужденный по нукусским событиям сын первого и единственного президента Каракалпакстана

16:53 06.02.2023

Скончался Полат Шамшетов, осужденный по делу о нукусских событиях

Бывший глава отдела угрозыска МВД Каракалпакстана, сын первого президента Каракалпакстана Полат Шамшетов умер предположительно от сердечного приступа вскоре после приговора по делу о нукусских событиях. Его осудили на 6 лет. В суде он заявлял, что просто выходил на улицу посмотреть.



Полат Шамшетов, бывший начальник отдела по уголовному розыску МВД Каракалпакстана, сын первого и единственного президента Каракалпакстана Даулетбая Шамшетова, скончался 4 февраля предположительно от сердечного приступа. Об этом "Газете.uz" сообщили несколько источников в Нукусе, в том числе близко его знавших.



Полату Шамшетову было 45 лет. Он находился в заключении несколько месяцев после волнений в Каракалпакстане в июле прошлого года. По данным источников, похороны назначены на понедельник.



Полату Шамшетову было предъявлено обвинение в том, что он 2 июля "привлекал людей к массовым беспорядкам и сам был их активным участником".



В суде он сообщал, что в день волнений выходил посмотреть, что происходит на улице. "Цель была просто увидеть своими глазами", - отметил он.



В те дни он был в отпуске, но 3 июля вышел на работу, а 11 июля был задержан. Полат Шамшетов признал, что много говорил по поводу происходящего по телефону, поскольку это относится к его работе.



Все стенограммы разговоров есть в деле, и в них нет моментов, где он призывал к каким-либо незаконным действиям, заявил он.



Полат Шамшетов на одном из заседаний суда. Фото: "Газета.uz".Полат Шамшетов на одном из заседаний суда. Фото: "Газета.uz".



31 января суд первой инстанции признал Полата Шамшетова виновным по части 3 статьи 244 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и приговорил его к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности, в том числе в органах внутренних дел, на 3 года.



В ходе прений в январе его адвокат Парахмат Маратов назвал (видео) неправильным тот факт, что Шамшетову было предъявлено обвинение по статье 244 УК, поскольку не было представлено ни одного свидетельства его связи с Даулетмуратом Тажимуратовым (основной фигурант дела), а также фактов организации беспорядков с целью оказания сопротивления власти. Кроме того, по словам защитника, ни один свидетель не дал показания против Шамшетова.



Директор Шведского общества по правам человека "Ассоциация Центральной Азии" Гулноз Мамарасулова, которая входит в состав парламентской комиссии по независимому расследованию событий в Каракалпакстане, подтвердила "Газете.uz" смерть Полата Шамшетова. Она сообщила в Twitter, что предложила комиссии провести расследование истинных причин смерти". Комиссия начнет эту работу в Бухаре в понедельник, написала она.



"Газета.uz" направила запросы в Генпрокуратуру, Верховный суд и МВД. К настоящему времени ответы получены не были.