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Китай показал миру, что Америка вздрогнула. Шокирующее для американцев открытие, - В.Бурт
17:24 06.02.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 06.02.2023

Несколько дней Америка наблюдала за огромным воздушным объектом, который, пройдя над Тихим океаном, Алеутскими островами и Канадой, повис над штатом Монтана.

В конце концов Белый дом, преодолев замешательство, перешел к действиям. Государственному секретарю Энтони Блинкену было велено распаковать чемоданы, приготовленные для визита в Пекин. Источник же беспокойства – аэростат – было решено уничтожить. Истребитель F-22 поразил шар, летевший на высоте почти 20 километров над Атлантикой, ракетой AIM-9X Sidewinder класса "воздух-воздух".

Уничтожение аэростата показывали в прямом эфире по американскому телевидению. Правда, получилось не очень эффектно: шар удалось сбить лишь со второй попытки. Его останки рухнули в территориальные воды США, где их собирали водолазы.

Отмена вояжа Блинкена в Пекин выглядела признаком растерянности. Серьезной угрозы Америке аэростат не таил, но наполненная гелием махина спокойно миновала все системы ПВО. В США уже гуляет шутка: "Байден и американское правительство защитят любые границы, кроме собственных".

Президент США промолчал, а госсекретарь пожаловался на весь мир: "Присутствие разведывательного аэростата в нашем воздушном пространстве – явное нарушение суверенитета США и международного права".

Невероятно! Америка, привыкшая к вседозволенности, жалуется, что ее обидели! Вспомнился визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Пекин тогда негодовал, в Вашингтоне усмехались в ответ. Теперь роли поменялись…

Китайцы отвергли обвинения в шпионаже и сообщили, что шар был предназначен для научных наблюдений и оказался над США случайно ("под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самоуправления дирижабль далеко отклонился от запланированного курса").

Пекин подверг критике действия США, назвав "атаку на гражданский беспилотный аэростат" чрезмерной и нарушающей международную практику. Несостоявшуюся поездку Блинкена Министерство иностранных дел КНР прокомментировало с долей сарказма: "На самом деле Китай и США не анонсировали какого-либо визита. То, что американская сторона опубликовала соответствующую информацию, – дело самих Соединенных Штатов, и мы уважаем эту позицию".

За завесой слов может скрываться совсем другой смысл. Две супердержавы соперничают, но сохраняют видимость диалога. Разногласия усиливаются. "Несмотря на то, что США и КНР очень тесно взаимосвязаны в плане экономики, инвестиций и технологий, Америка понимает, что ей любой ценой нужно затормозить развитие азиатского конкурента, – говорит заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО Сергей Луконин. – Китай, в свою очередь, стремится избежать серьезного противостояния с Соединенными Штатами. Поэтому обе страны пытаются нащупать сферы, в которых они могут сотрудничать, но все это будет происходить на фоне стратегической конкуренции".

Хотя история с аэростатом получила объяснение, вопросы остались. Почему аэростат надолго завис над авиабазой Малстром в штате Монтана, где несут боевое дежурство американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч километров и базируются стратегические бомбардировщики В-2 Spirit, главная ударная сила американских ВВС?!

И еще одно обстоятельство: неуправляемый китайский аэростат оказался… управляемым, он показал способность маневрировать. Может быть, шар "умел" еще кое-что?

…Аэростаты начали использовать в военных целях более столетия назад – в Первую мировую. Использовались они и во Второй мировой – главным образом для защиты от вражеских самолетов. Те, чтобы избежать столкновения с "колбасой", или стальным тросом, вынуждены были уходить на большие высоты, откуда выйти на цель сложнее.

Противники США во Второй мировой – Германия и Япония – рассчитывали атаковать территорию Америки с воздуха. У немцев все ограничилось неосуществленными проектами гигантского самолета. Наследники же самураев создали "Фу-Го" – небольшой заполненный водородом аэростат, несший осколочно-фугасную бомбу и четыре боеприпаса. Боевые запуски шаров осуществлялись с площадок на восточном побережье Хонсю. Летящие сравнительно высоко и быстро, невидимые на экранах радаров аэростаты оказались сложными мишенями: авиации США удалось перехватить не более двух десятков шаров. Японские аэростаты видели над Орегоном, Канзасом, Айовой, Юконом, Невадой и даже в районе Детройта.

Однако эффективность "Фу-Гo" была невысокой. Самым большим успехом японского аэростата стал вывод из строя линии электропередач в штате Вашингтон.

Стоит напомнить, что во время холодной войны американцы и их союзники по НАТО многократно засылали аэростаты на территорию СССР, используя их для разведки. Сегодня наступило время новых аэростатов. Америка, прежде скрытая от врагов за океаном, уже не может чувствовать себя в безопасности. Это шокирующее для американцев открытие.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675693440


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