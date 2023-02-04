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Узбекистан решил возобновить работу подземно-спорного газохранилища "Северный Сох" на границе с Кыргызстаном
18:24 06.02.2023

Власти Узбекистана решили возобновить работу подземного газохранилища "Северный Сох", расположенного на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиеев на совещании, состоявшемся 1 февраля в Андижане, передает Podrobno.uz.

"К сожалению, подземное газохранилище в Сохе было закрыто по некоторым причинам. Мы также согласовали этот вопрос с Садыром Жапаровым во время государственного визита в Кыргызстан. В ближайшее время наш министр энергетики поедет в Кыргызстан и согласует технические моменты", - сказал Мирзиеев.

Глава Минэнерго РУз Журабек Мирзамахмудов подтвердил эту информацию, добавив, что запуск газохранилища позволит улучшить газоснабжение потребителей в Ферганской долине.

"Объем подземного хранилища газа в северном Сохе составляет около 2,5-3 миллиарда кубических метров. Из них можно использовать 1,3 миллиарда кубометров газа, остальное остается в буферной зоне. Это означает, что у нас будет возможность снабжать долину 13 миллионами кубометров газа каждый день в течение зимнего сезона", – отметил он.

Однако, по его словам, основное хранилище газа находится на территории Кыргызстана, а компрессоры – на территории Узбекистана. По этой причине ведутся переговоры об общем использовании объекта.

"Прежде всего рабочая группа подробно изучит все технические и экономические аспекты. Поскольку сооружение не использовалось много лет, нам необходимо тщательно изучить его нынешнее состояние. После этого будут согласованы условия. Может быть, это будет на правах аренды, но пока об этом говорить рано", – сказал министр энергетики.

Как пишет "Фергана", подземное газохранилище "Северный Сох" расположено в Бургондинском массиве Баткенской области Кыргызстана, при этом до мая 2011 года оно эксплуатировалось Узбекистаном.

Газохранилище появилось в 1976 году после перевода газовой залежи месторождения "Северный Сох" под закачку газа. Само месторождение было открыто в 1955 году, на нем пробурили 123 скважины. Три из них давали газ, 24 - нефть. Дебит газовых скважин составлял 2,0 тыс. кубометров в сутки, суточная добыча нефти - 47 тонн.

Источник - CentralAsia
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