Когда китайцы высадятся на Марс и найдут новое пристанище для человечества, - СП

18:40 06.02.2023

Космический амбиции Пекина поражают

Константин Ольшанский

6.02.23



Китайский марсоход Zhurong выходит из спячки, в которую инженера погрузили его после первой миссии. Марсоход успешно пережил суровую марсианскую зиму и пыльные бури. Скоро он отправится в новое путешествие по Равнине Утопии, чтобы найти остатки марсианской воды.



Богу огня нипочем марсианские заморозки и "пыльные дьяволы"



Zhurong назван в честь китайского бога огня. Два года назад он опустился на поверхность Марса и начал исследовательскую миссию. Китай стал второй страной после США, которая сумела построить марсоход. Первоначально он должен был проработать 90 солов - марсианских дней (один сол почти равняется земным суткам). Однако вместо этого остался на Марсе, продолжая собирать научную информацию.



Zhurong оснащен множеством датчиков, что делает его фактически настоящей лабораторией по многим наукам - от астрофизики до метеорологии. За год в северном полушарии Марса Zhurong преодолел путь почти в 2 километра от места своей посадки.



Предыдущая миссия Zhurong завершилась прошлой весной, а последняя партия изображений от марсохода была получена в июне. И с тех пор ровер впал в спячку. Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило, что наступила марсианская зима - днем температура на поверхности падает до -20°CЕ а ночью - до -100°C. С марсоходом ничего не будет - низкие температуры ему не страшны. Зато Zhurong требуется больше солнечной энергии, чтобы поддерживать свою батарею в тепле и предотвращать ее выход из строя.



Чтобы сэкономить энергию, инженеры временно отключили все научные приборы. Включенной осталась только система связи, чтобы марсоход мог предупредить Центр управления полетами, когда он проснется.



НАСА, которая разрабатывает собственный марсоход Perseverance на ядерной энергии, злорадствовало: мол, Zhurong уже не проснется никогда. Оказалось, ничего подобного!



Zhurong возобновит работу в ближайшие несколько месяцев, когда температура прогреется достаточно, чтобы зарядить его аккумулятор, и когда утихнут пыльные бури.



Солнечные панели Zhurong, которые и питают его мотор, изготовлены из пылеотталкивающих материалов и могут быть наклонены для предотвращения оседания пыли. Самая большая угроза для марсохода - это вихри, известные как пылевые дьяволы, которые могут полностью "ослепить" машину весом 250 килограммов.



Так что китайские ученые готовятся к тому, что Zhurong может проснуться в любой момент. В таком случае он отправится в новый поход - ему предстоит изучить едва заметный кратер-призрак и возможный грязевой вулкан. Также марсоходу предстоит понять геологический состав Марса.



Покорив Луну и Марс, китайцы отправятся за пределы Солнечной системы



Zhurong - эио инженерное чудо. Он оснащен активной подвеской, которая имитирует движение червяка: колеса марсохода высвобождаются, когда они застревают в камнях или песке. Такой дизайн значительно повышает мобильность марсохода и шансы на выживание в условиях пересеченной местности. Кстати, новый марсоход Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), который разрабатывает для НАСА калифорнийский Ames Research Centre, будет полностью копировать китайские разработки. Ничего собственного американцы придумать не смогли.



Zhurong уже отправил китайским ученым более 1 Тб собранных данных - снимки марсианской поверхности, химический анализ грунта. Марсоход оснащен геофизическим радаром, который может сканировать минералы на глубине до 80 метров.



Марсоход уже обследовал скалы, кратеры, песчаные дюны и даже обнаружил свидетельства прошлых наводнений. Китайцы не скрывали, что их марсоход должен был в первую очередь найти на Марсе следы воды. В научном журнале Nature уже опубликованы результаты исследования.



Хотя Zhurong и не нашел прямых свидетельств наличия воды, он обнаружил слои грунта, которые, по-видимому, были сформированы водной деятельностью. Только вот 3,5 миллиарда лет назад.



- Ранее считалось, что Марс продолжал становиться суше, постепенно теряя воду в течение последних 3 миллиардов лет, - говорит Чэнь Лин из Института геологии и геофизики Китайской академии наук. - Мы же доказали, что не все так просто. И в более поздние периоды марсианской истории наблюдались короткие промежутки "водной" активности.



На Равнине Утопии, по которой и катался марсоход, он нашел разнообразные кратеры и каньоны - свидетельства древних наводнений. Лежавшие на поверхности Марса огромные снежные шапки и ледяные линзы таяли - в жидкая вода искала себе новый путь. На вопрос, что именно произошло с марсианской водой, и должен ответить Zhurong, А также понять, сохранилась ли вода под марсианской поверхностью - пусть и в виде льда. Ведь, возможно, следом за "машинной" миссией на Марс отправится и экспедиция с живыми людьми.



Произойдет это намного раньше, чем предсказывают. Так, уже в 2027 году китайцы отправят миссию на Луну - это будет орбитальный аппарат и спускаемый аппарат для трех человек. Председатель China Aerospace Science and Technology Corp (CASC) Ву Яньшэн пообещал, что после удачной лунной миссии состоится марсианская. Затем китайцы намерены начать исследование дальнего космоса и поиск пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы.