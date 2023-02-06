Катар улаживает скандал о спонсировании краха кабульской администрации, - Игорь Субботин

21:06 06.02.2023

6.02.2023



Имиджевая ловушка для стран Персидского залива



Катар улаживает скандал о спонсировании краха кабульской администрации

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, по данным некоторых источников, получил от Дохи отступные в обмен на отказ оказывать вооруженное сопротивление талибам. Фото Reuters

Катар направил спецпосланника по афганскому урегулированию Мутлака аль-Кахтани в Кабул для переговоров с движением "Талибан" (запрещено в России) о политической координации и гуманитарных проблемах. Поездка состоялась считаные дни спустя после того, как итальянские СМИ выступили с порцией обвинений по поводу предполагаемого спонсирования Дохой в 2021 году капитуляции предыдущей афганской администрации, близкой к Вашингтону. Скандал превратился в очередной удар по репутации эмирата, который до сих пор преодолевает последствия дела о коррупции в Европарламенте.

О переговорах аль-Кахтани в Кабуле сообщил официальный представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи. По его словам, катарский дипломат обсудил с принимающей стороной "политическую координацию, прочность отношений и гуманитарную помощь". Как отмечают в этой связи западные агентства, поездке предшествовали нелестные высказывания Дохи по поводу политики Кабула. Так, глава МИД Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани в прошлом месяце заявил, что происходящее в Афганистане вызывает у его страны разочарование. "Мы предостерегаем их (талибов. – "НГ") от принятия решений, которые способны усложнить ситуацию не только для афганского народа, но и для международного сообщества", – сказал он.



Впрочем, у визита аль-Кахтани был и более серьезный информационный фон. Итальянский телеканал Rai1 недавно со ссылкой на данные собственного расследования сообщил, что бежавший из Афганистана в 2021 году экс-президент Ашраф Гани получил от Дохи "отступные" в размере более 110 млн долл. в обмен на отказ оказывать натиску талибов вооруженное сопротивление. По данным Rai1, с таким предложением примерно за месяц до падения Кабула в президентский дворец прибыл сам аль-Кахтани. В получении финансовых стимулов журналисты обвинили и других политических деятелей. Например, бывшего губернатора провинции Балх Атту Мохаммада Нура. Он, согласно данным Rai1, получил свыше 60 млн долл. от эмирата в обмен на капитуляцию.



Наступление талибов летом 2021 года было стремительным: регулярная армия сдала десятки уездов фактически без боя. Это привело к появлению смелых версий о заговоре внутри политической элиты и локальных органах власти.



Другой вопрос, какое влияние расследование Rai1 может оказать на репутацию Катара. Эмират до сих пор разбирается с последствиями скандала, получившего название "катаргейт". Он разразился в декабре, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и задержала четырех чиновников Европарламента, включая экс-зампреда Еву Кайли. Правоохранители обвинили фигурантов "в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европарламента". Согласно подозрениям, чиновники пытались помочь Катару в улучшении собственного имиджа на фоне готовящегося чемпионата мира по футболу.



Несмотря на то что коррупционное дело успело ослабить связи между катарским правящим домом и брюссельской бюрократией, западные издания, изучавшие корни скандала, позже заявили, что в "катаргейте" замешаны представители регионального соперника Катара – Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По этим оценкам, старту расследования в отношении Европарламента предшествовал нехарактерно тесный обмен разведданными между правоохранителями ЕС и спецслужбами ОАЭ, которые, как считают журналисты, дали нужную наводку. Есть предположение, что "катаргейт" в этом смысле помог Абу-Даби отвести внимание от скандала с собственными лоббистами, растущее влияние которых в феврале 2022 года раскрыла организация Droit au Droit.



Так что серия обвинений в адрес Катара по поводу подкупа афганского президентского дворца может вписываться в общую тенденцию, отражающую процесс борьбы аравийских государств за репутацию и статус в глазах западного сообщества.



Не менее важным информационным фоном поездки аль-Кахтани стали сообщения об эвакуации из Кабула посольства Саудовской Аравии, сотрудники которого, по слухам, вернулись домой на фоне проблем с безопасностью в дипломатическом квартале столицы. Местный филиал группировки "Исламское государство" (признана в России террористической и запрещена) продолжает угрожать функционирующим иностранным представительствам, а временное правительство, как кажется, не может дать конкурирующей радикальной силе адекватный отпор. Несмотря на то что "Талибан" дал обещание, что представители Саудовской Аравии вернутся, сам факт отъезда вызвал вопросы о сохранении интереса Эр-Рияда к афганской арене.



Как заявил в беседе с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, если подкуп со стороны Катара и имел место в 2021 году, вряд ли такие действия носили определяющий характер в поражении Кабула. "Этот шаг мог стать дополнительным толчком к смене власти, – считает эксперт. – Что касается геополитической роли Катара, безусловно, Доха усилила свое влияние в Афганистане и через него – в регионе. Во всяком случае, с уверенностью можно констатировать, что Катар опережает Саудовскую Аравию по уровню влияния в афганском вопросе".



В то же время у собеседника "НГ" нет сомнений, что Катар не добился тех целей, которые ставил, от прихода талибов к власти. Доминирование радикального крыла внутри группировки как для Дохи, так и для других игроков стало полной неожиданностью, заключил Нессар.