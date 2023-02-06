Бишкек пытается найти новую дойную корову. К визиту Жапарова в Тегеран, - В.Панфилова

21:08 06.02.2023

6.02.2023 20:03:00



Иран привлекает Киргизию выходом к морю и дронами



Бишкек старается не испортить отношения с Москвой

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Киргизия надеется получить доступ к иранским портам.

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит c официальным визитом Иран. В Тегеране также ожидают и киргизскую военную делегацию. Об этом сообщил посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Киргизии Саид Харрази. Тегеран предлагает Бишкеку развивать транзитно-транспортное сотрудничество – использовать возможности иранских портов Бандер-Аббас и Чабахар для выхода в открытое море. В военной сфере – "присмотреться" к иранским разведывательным беспилотным аппаратам (БПА) "Абабиль-2".



Президенты Киргизии Садыр Жапаров и Ирана Эбрахим Раиси встречались в сентябре в Самарканде на полях саммита ШОС. Раиси заверил, что Иран готов поделиться с Киргизией своим опытом и достижениями в науке и технологиях, а также взаимодействовать на региональном уровне с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.



Глава Ирана назвал развитие отношений с соседями и региональными государствами одним из приоритетов правительства. Тегеран заинтересован в том, чтобы страны Центральной Азии, не имеющие выхода в открытое море, использовали иранские порты Бандер-Аббас и Чабахар.



По мнению политолога Марса Сариева, Киргизия наименее из всех стран Центральной Азии вовлечена в сотрудничество с Ираном. Возможность для развития торгово-экономических отношений была, но Бишкек ею не воспользовался. "Еще в 2009 году Бишкек получил участок в Свободной экономической зоне (СЭЗ) в порту Бандер-Аббас, но он все это время простаивал. За 15 лет киргизская сторона там не смогла построить своих терминалов. Иранская сторона этот участок вернула себе. Сегодня Иран предлагает Бишкеку использовать свои порты для переброски товаров на рынки других стран или поставок в Киргизию. Но дело в том, что торговать Киргизии особенно нечем", – сказал "НГ" Марс Сариев. По его словам, на экспорт республика отправляет текстиль и продукцию сельского хозяйства. Но все эти товары отправляются в Казахстан и Россию. Единственная возможность для Киргизии – это транзит. "За нами Китай, у которого хорошие отношения с Ираном. Поэтому для Пекина, который и является разработчиком транспортной стратегии, Киргизия – только звено в проекте "Один пояс – один путь". Летом начнется строительство железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, которая состыкуется с другими магистралями и через Туркменистан и Каспий выйдет в Иран и Турцию.



Исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубат Рахимов cказал "НГ", что транзитный маршрут через Иран киргизский бизнес уже освоил, а вот получить площадку для строительства своих терминалов было бы интересно. "Однако если в случае Казахстана, который договаривается о получении участка в иранской СЭЗ, это понятно и прозрачно, потому как есть биржевые позиции, такие как зерно, мука, металл, нефть и нефтепродукты, то в случае с Киргизией нет таких товарных позиций, которые нуждались бы в массовом представлении на берегу той или иной акватории. У Киргизии нет опыта морских коммуникаций, нет кадров и нет возможности инвестировать в иранские порты. Поэтому принимать такой "подарок" нужно с осторожностью", – отметил эксперт.



По его мнению, этот проект имел бы право на жизнь, если бы это было совместное ирано-российско-киргизское предприятие: "Киргизия, хотелось бы надеяться, в ближайшее время не попадет под санкции, тогда как Иран и Россия уже находятся под жестким прессингом. Возможна какая-то конфигурация, которая использовала бы неподсанкционную часть киргизской экономики в рамках развития таких проектов. Но здесь два момента: о таких проектах не говорят вслух. Второе – токсичность санкционных режимов имеет свойство распространяться, поэтому киргизские предприятия и банки, которые будут вовлечены в проекты по развитию инфраструктуры иранских портов, могут попасть под санкции".



Более интересным для Киргизии может стать сотрудничество в военной сфере. Как сообщил посол Саид Харази, в Тегеран приглашена киргизская военная делегация для ознакомления с возможностями Ирана. "Мы готовы к обмену опытом в военных достижениях со всеми дружественными странами", – сказал посол. Он отметил, что, вероятнее всего, Киргизию заинтересует иранский беспилотник "Абабиль-2". Он, по словам начальника Генштаба МО Ирана Мохаммада Багери, обладает только разведывательными возможностями и не оснащен оружием и наступательной техникой. Однако в открытых источниках говорится, что "Абабиль-2" может быть использован как дрон-камикадзе.



"Но киргизскому правительству нужно думать над возможными санкционными последствиями. Если резко интенсифицировать сотрудничество на иранском направлении, то можно под удар поставить российско-киргизское сотрудничество – Киргизия является важной прокси-страной для России. Через Киргизию идут платежи, заходит товар по параллельному импорту. Поэтому надо постараться, чтобы опрометчивыми действиями не нанести ущерб более важным стратегическим отношениям по осям Киргизия–ЕАЭС и Киргизия–Россия", – резюмировал Кубат Рахимов.