Карта землетрясения в Турции и Сирии

21:33 06.02.2023

Карта землетрясений в Турции и Сирии



В ночь на 6 февраля на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, за которым последовали более 30 новых толчков. Днем было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В турецких и сирийских городах обрушились тысячи зданий, погибли более 2,5 тыс. человек.



Это крупнейшее землетрясение в регионе с 1939 года. Его масштабы - в инфографике "Ъ".