 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Карта землетрясения в Турции и СирииКарта землетрясения в Турции и Сирии
21:33 06.02.2023

Карта землетрясений в Турции и Сирии

В ночь на 6 февраля на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, за которым последовали более 30 новых толчков. Днем было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В турецких и сирийских городах обрушились тысячи зданий, погибли более 2,5 тыс. человек.

Это крупнейшее землетрясение в регионе с 1939 года. Его масштабы - в инфографике "Ъ".

Источник - Коммерсант
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