Будущее Турции: выборы без выбора, - Сергей Кожемякин

21:42 06.02.2023 Будущее Турции: выборы без выбора



Приближение выборов в Турции обострило внутриполитическую борьбу в стране. Для сохранения власти правящий режим готов на все: от подачек беднякам до военных авантюр. Грязную изнанку буржуазных маневров разоблачают коммунисты.



Преемственность гнета



Пытаясь оправдать свое господство, капитал использует мифы о демократии. Их суть раскрыл еще Ленин, писавший: "раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, - вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма". Но если в отношении электората позиция капиталистов одинакова - как жуликов-наперсточников к простакам, то между собой группировки капитала готовы биться не на жизнь, а на смерть. Массы трудящихся выступают здесь как расходный материал.



Такая борьба разворачивается в Турции. Летом там должны были пройти президентские и парламентские выборы, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об их переносе на 14 мая. Причин несколько. Выдвижение Эрдогана на третий срок сомнительно с точки зрения Конституции, а досрочные выборы хотя бы частично замазывают бреши легитимности. Во-вторых, президент и правящая Партия справедливости и развития (ПСР) хотят не упустить выправление - пусть и скромное - своих рейтингов, которые еще недавно грозили Эрдогану поражением, а ПСР - потерей парламентского большинства.



Дата голосования выбрана не случайно. Как напомнил Эрдоган, в 1950 году в этот день к власти пришла Демократическая партия, а ее лидер Аднан Мендерес стал премьер-министром. Событие положило конец беспрерывному правлению Народно-республиканской партии (НРП), основанной Мустафой Кемалем Ататюрком. Победу демократов обеспечило недовольство растущим неравенством и бедностью. Но, объявив себя защитницей "простой Турции", новая власть сделала ее положение еще тяжелее. Массовая приватизация усугубила кризис, страна вступила в НАТО и антисоветский "Багдадский пакт". Чтобы отвлечь внимание нищающего населения, правительство спекулировало на национализме и религии. В 1955 году произошел антигреческий погром в Стамбуле, усилились репрессии против левых сил и профсоюзов.



Называя Мендереса своим идейным предшественником, Эрдоган копирует его методы. Это не просто прихоть. Правящий режим выражает интересы той части буржуазии, что стремится к автономии в рамках капиталистической системы. Это так называемые анатолийские тигры - компании из внутренних провинций, разбогатевшие в основном на строительных подрядах и тесно связанные с азиатскими, особенно арабскими, рынками. Другой лагерь составляют "старые" финансово-промышленные группы, ориентированные на Евросоюз и США. Их "политические агенты" - НРП и ее союзники. Оба лагеря выступают за сохранение системы эксплуатации, но сама суть капитализма порождает конкуренцию, обостряющуюся по мере углубления кризиса.



Прежде ПСР удавалось лавировать между различными центрами силы, а подачки и демагогия смягчали внутритурецкие противоречия. Теперь власть все меньше контролирует ситуацию. Инфляция по итогам прошлого года составила 64 процента, хотя независимые источники говорят о 140 процентах. Уровень бедности за последние годы увеличился с 8 до 14 процентов, но и это явно заниженные цифры. Так, 70 процентов граждан испытывают трудности с покупкой продуктов питания. Высокой остается безработица. Среди молодежи в возрасте 15-24 лет не работает и не учится каждый третий - 3,3 млн человек. Нужда бьет и по пенсионерам: из 13,8 млн человек вынуждены работать 7 млн.



Характер эпидемии приобрел процесс разорения мелких производителей. В прошлом году в стране закрылись более 20 тыс. компаний. Самочувствие крупного бизнеса куда лучше. За три квартала 2022 года чистая прибыль банковского сектора выросла на 408 процентов. Суммарное состояние 13 богатейших капиталистов достигло 40 млрд долл. Это больше, чем активы половины населения - 43 млн человек. "Накопление жира" обеспечивает растущая эксплуатация. Траты на рабочую силу в общих расходах крупных компаний снизились в 2016-2022 годах с 15 до 10,4 процента.



Это вызывает протесты. Успехом завершилась забастовка на металлургических заводах компании Bekaert. Несмотря на распоряжение президента прекратить "подрывающую национальную безопасность" стачку, рабочие добились повышения зарплаты на 85 процентов. В январе начались забастовки на обувных фабриках в Адане. По стране прокатились митинги врачей, возмущенных тюремным приговором главе медицинского профсоюза Шебнем Корур Финчанчи. В одном из интервью она призвала расследовать возможное применение химического оружия на севере Ирака.



Жажда власти



Рейтинг руководства не выдержал такой "нагрузки", тем более что шесть оппозиционных партий объединились в альянс. После официального объявления выборов он обещает назвать имя единого кандидата в президенты. Боясь лишиться власти, Эрдоган и те, кто за ним стоит, бросили в бой все резервы. Так, правительство пытается удержать избирателя крохами с барского стола. С 1 января на 55 процентов - до 8,5 тыс. лир (30 тыс. руб.) увеличена минимальная зарплата. Объявлено о введении бесплатного питания для воспитанников дошкольных учреждений, а пожилым вернули возможность досрочного выхода на пенсию при наличии определенного стажа. Где будут взяты средства, не уточняется. Дефицит турецкого бюджета достиг 139 млрд лир (506 млрд руб.), а краткосрочный внешний долг, который нужно погасить в ближайшее время, увеличился за год на 17 процентов и превысил 140 млрд долл.



Чтобы скрыть пропасть между реальностью и обещаниями, режим соблазняет людей сказками о будущем величии Турции. Ее образ Эрдоган представил в статье, вышедшей в январе. Под его руководством, "скромно" сообщил президент, страна добилась успехов, "которые другим не под силу за век", и стала центральным игроком в обеспечении глобальной стабильности. На очереди - вхождение в десятку развитых стран в экономике, политике, технологиях, военной сфере. Новую эпоху Эрдоган называет "веком Турции".



Видимо, понимая, что заоблачные фантазии все меньше действуют на беднеющих граждан, президент обратился к "осязаемым" посулам. Он обещает обуздать инфляцию и обеспечить страну собственными энергоносителями. Их источником станут гигантские залежи газа и нефти, якобы открытые в Черном море.



Религиозную аудиторию заманивают обещанием закрепить в Конституции определение семьи как союза мужчины и женщины (хотя гомосексуальные браки запрещены и без этого) и свободу ношения хиджаба. На деле забота о культуре принимает специфические формы. В стамбульском квартале Касымпаша, где Эрдоган провел детство, скоро откроется его музей. Расположенный там стадион уже назван именем президента.



Не отказывается Эрдоган и от излюбленной тактики - повышать рейтинг с помощью внешнеполитических авантюр. В ноябре Турция начала операцию "Коготь-меч", нанося воздушные удары по позициям курдов в Сирии и Ираке. С другой стороны, объявлено о готовности нормализовать отношения с Дамаском. Цель конъюнктурная: завоевать симпатии граждан, требующих высылки на родину 4 млн сирийских беженцев. "Потепление" может так же быстро смениться охлаждением, тем более что в Анкаре говорят о неизменности поддержки сирийской оппозиции.



Образ врага лепится из Греции, которой турецкие власти пригрозили отнять острова в Эгейском море. "Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте про Измир!" - заявляет Эрдоган. Намек более чем прозрачный: взятие турками Измира (тогда - Смирны) стало заключительным событием Греко-турецкой войны 1919-1922 годов. За этим последовали резня греческого и армянского населения и сож-жение города. Чтобы угрозы звучали весомее, президент заявляет о перевооружении. В ближайшее время армия должна получить новые системы ПВО, самолеты и баллистические ракеты с дальностью полета до 3 тыс. км.



Впрочем, воинственность привычно совмещается с лавированием. Критикуя "западный империализм", Анкара ведет с США переговоры о закупке истребителей F-16 и заявляет о курсе на вступление в Евросоюз. Не присоединившись к антироссийским санкциям, она требует от Москвы громадных скидок и отсрочек платежей за газ. При этом неиссякаемым потоком турецкое оружие поступает на Украину. К уже отправленным партиям беспилотников, реактивных систем залпового огня, минометов, боевых кораблей должны присоединиться системы ПВО HISAR, РСЗО T-122 и TRG-300. СМИ сообщают о поставках Киеву кассетных боеприпасов.



Революционный ответ



Ухищрения повысили рейтинг, но не настолько, чтобы гарантировать победу. Самым опасным для Эрдогана соперником был мэр Стамбула, член НРП Экрем Имамоглу. Опросы давали ему более чем 10-процентное преимущество над Эрдоганом во втором туре. Однако в декабре Имамоглу был приговорен судом первой инстанции к двум годам семи месяцам заключения. Поводом стало "оскорбление членов избирательной комиссии", якобы допущенное им три года назад. На время рассмотрения апелляций мэр остается на свободе, но, предупредили в избиркоме, в случае признания вины он не сможет занять президентский пост, даже если победит. Для подстраховки против Имамоглу возбуждено дело о финансовых нарушениях в бытность главой района.



Приговор усилил разногласия в оппозиции. Не дождавшись выдвижения единого кандидата, глава НРП Кемаль Кылычдароглу фактически начал предвыборную кампанию. С этим не согласны другие члены коалиции. Лидер "Хорошей партии" Мерал Акшенер настаивает на выдвижении Имамоглу или мэра столицы Мансура Яваша. О намерении выставить собственного кандидата объявила прокурдская Партия демократии народов. Правда, из-за репрессий ее участие в выборах под вопросом. В январе под предлогом поддержки сепаратизма были заблокированы счета партии.



Сам Кылычдароглу также проходит обвиняемым по нескольким делам, в том числе об оскорблении президента, и заявляет об угрозах расправы от частной военной компании "Садат". Но даже если предположить, что ему удастся победить, фундамент социально-экономической системы поколеблен не будет. В обнародованной им программе на первом месте стоит пункт о защите интересов инвесторов, в том числе иностранных. Социальная справедливость представлена как порядок, при котором "рабочий и его начальник счастливы". В рамках кампании политик посетил США и Великобританию, где встретился с главами инвестбанков и представил свою команду из 70 местных и зарубежных экспертов. Главным советником Кылычдароглу стал американский философ Джереми Рифкин. Автор концепции "третьей промышленной революции", он пытается "облагородить" капитализм с помощью экологического и социального "грима" и успел поработать советником у Ангелы Меркель и других политиков.



Как подчеркивают в Компартии Турции (КПТ), за соперничеством власти и оппозиции скрывается борьба двух групп капитала, единых в главном. По словам генерального секретаря партии Кемаля Окуяна, либеральный лагерь хочет использовать протестную энергию для сохранения господства буржуазии. Выступая против обоих лагерей, коммунисты рассматривают выборы как инструмент, причем не самый главный, донесения своих идей до масс. "История не простит нам, если мы застрянем в болоте парламентаризма, в то время как капитализм настолько шаток и неустойчив. Нельзя "откладывать социализм", вместо этого говоря исключительно о правах человека, демократии, мире. Это значит капитулировать перед диктатурой капитала. Коммунисты руководили историческими преобразованиями не потому, что соотношение сил было полностью в их пользу, а потому, что они умели дать революционный ответ на быстрые изменения объективных условий", - подчеркивает Окуян.



КПТ не скрывает конечных целей, требуя свержения власти капитала. На выборы она идет в составе Союза социалистических сил, объединившего четыре организации. Большинство выдвинутых кандидатов - простые рабочие. Именно этим людям, независимо от итогов выборов, предстоит строить "новую Турцию".



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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