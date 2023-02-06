Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии, Европы и США

21:53 06.02.2023

6 февраля 2023,

Саудовская Аравия вопреки прогнозам экспертам подняла мартовские цены на нефть для Азии, Европы и США. Об этом 6 февраля сообщает Bloomberg.



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По информации агентства, цена Arab Light для европейских покупателей увеличилась на $2 за баррель, для США - на 30 центов, для стран Азии - на 20 центов.



Отмечается, что данный сорт нефти подорожал впервые с сентября 2022 года. При этом трейдеры и аналитики, как указывает Bloomberg, прогнозировали снижение стоимости Arab Light.



Несколькими днями ранее, 4 февраля, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что санкционная политика, распространяющаяся на мировой энергетический рынок, может стать причиной ограничения поставок энергоносителей.



С 5 декабря прошлого года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.



Кроме того, 5 октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.



Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует "пересмотреть отношения с Саудовской Аравией".



Президент Джо Байден 12 октября заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.



17 октября журналист Financial Times Эндрю Ингленд указал на то, что если президент США Джо Байден решит воплотить в жизнь свои угрозы, в том числе запретить поставки вооружения и пересмотреть сотрудничество в сфере безопасности, то Вашингтон может лишиться ценного союзника на Ближнем Востоке. Однако автор отметил, что из-за политики американского лидера сегодня союзнические отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся под угрозой.



В позиции властей Саудовской Аравии подчеркивалось, что решение, принятое ОПЕК+, исходило исключительно из экономических соображений. Эр-Рияд отверг обвинения Вашингтона в том, что тот поддерживает Москву, пока страны Запада намереваются сократить зависимость от энергоресурсов из РФ.