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Какие регионы пострадали от землетрясения в Турции и Сирии
23:28 06.02.2023

Беда не приходит в одну: какие регионы пострадали от землетрясения в Турции и Сирии
Стихия унесла жизни полутора тысяч человек, а ее отголоски почувствовали еще в нескольких странах

Наталия Портякова

Мощное землетрясение в центральной Турции и на северо-западе Сирии, произошедшее рано утром 6 февраля, унесло жизни полутора тысяч человек, еще несколько тысяч ранены. При этом подземные толчки ощущались и днем далеко за пределами этих стран - сообщения о них приходили, в частности, из Ливана, Грузии, Израиля и с юга России. А Кипр даже успел пережить свое, хоть и менее мощное, землетрясение. Подробнее о природной катастрофе, ее последствиях и о том, кто поможет жителям разрушенных городов, - в материале "Известий".

Ночной удар

Подземные удары: в Турции и Сирии произошло мощнейшее землетрясение
Сообщается о сотнях погибших

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в южной турецкой провинции Кахраманмараш произошло немногим позже 4 утра, когда ничего не подозревающие жители спокойно спали в своих домах. В общей сложности природная стихия затронула еще семь соседних турецких провинций и внушительную часть северо-западной территории Сирии.

В районе 10 утра вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в землетрясении погибли 284 человека и еще более 2,3 тыс. получили ранения. Но уже три часа спустя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привел обновленную траурную статистику - 912 погибших и свыше 5,3 тыс. раненых. Часом позже погибших было уже свыше тысячи. Никакой информации о том, были ли среди погибших и раненых иностранцы, власти не предоставили, но, по данным российского посольства в Турции, сведений о россиянах среди жертв не поступало.

Впрочем, данные о числе пострадавших вряд ли скоро станут окончательными: из-за обрушения большого числа зданий многие люди остались под завалами. В общей сложности по всей Турции рухнуло свыше 2,8 тыс. домов, сообщил Эрдоган.

- Периодически здесь устраивают минуты тишины, чтобы понять, как добраться к раненым. В некоторых городах не осталось практически ни одного неповрежденного здания, - рассказала "Известиям" Алла, оказавшаяся в одном из пострадавших районов.

Свидетельством того, насколько мощным был масштаб природного катаклизма, стало частичное обрушение объекта, который, как принято сейчас говорить, строили на века, - древней и внушительной каменной крепости в городе Газиантеп в одноименной провинции. Крепость использовалась в качестве наблюдательного пункта во времена Римской империи.

Повреждения получил и аэропорт Хатай, расположенный недалеко от границы с Сирией. Там разрушена единственная взлетно-посадочная полоса, и полеты в эту гавань и из нее были тут же остановлены. Временно свернули и работы на турецком нефтяном терминале в порту Джейхан, а также остановили ряд операций в других портах на юго-востоке Турции. А вот атомную электростанцию "Аккую" землетрясение не затронуло, сообщил представитель строящей ее российской компании "Росатом".

- Я сидела дома, и мне показалось, что стул начал двигаться, зашла на кухню и увидела, что люстра трясется. Поэтому в срочном порядке оделась и вышла, но паники на улицах нет, - рассказала "Известиях" россиянка Елена, живущая в Анкаре.

- Эпицентр был в примерно 500 км от нас, поэтому мы не пострадали. Тем не менее ночью все проснулись от того, что кровать сильно шатало, все тряслось. Все выбежали на улицу. Я сперва не хотела выходить, но меня начало сильно тошнить, поскольку здание качало. Я не смогла оставаться там, - рассказала, в свою очередь, "Известиям" Мария, проживающая в Авсалларе под Аланией.

Серьезный удар был нанесен и по соседней Сирии. Как сообщил минздрав страны в середине дня, катастрофа унесла жизни 403 человек, пострадали еще 1684. Как и в Турции, в Сирии катастрофа затронула не только обычные жилые дома и административные здания, но и объекты всемирного наследия ООН - так, повреждения получила знаменитая цитадель Алеппо.

Рокотало под ногами: катастрофическое землетрясение в Турции
Счет жертв идет на сотни

На деятельность российской авиабазы Хмеймим и других военных объектов нашей группировки в Сирии землетрясение не повлияло, сообщило Минобороны РФ.

Между тем в середине дня новостные агентства со ссылкой на сейсмологов сообщили еще об одном землетрясении магнитудой 7,6, зафиксированном уже в центральной части Турции, с эпицентром в 10 км южнее города Эльбистан. А затем - об уже третьем, магнитудой 5,4 балла. При этом подземные толчки ощущались не только в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, но и в ливанском Бейруте, грузинском Батуми и Израиле. Отголоски дошли и до Сочи - их зафиксировали от "Сириуса" до Центрального района курорта. Сила по ощущениям составляла не более 3 баллов, сообщила руководитель сейсмостанции Сочи Елена Карпович. В Италии все утро всерьез готовились к опасности возникновения цунами на юге страны, но его не произошло.

А вот Кипру повезло меньше - по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, в 11 с небольшим утра в 75 км к юго-востоку от города Фамагусты случился так называемый афтершок магнитудой 4,6 балла. И, как предупредили азербайджанские сейсмологи, подобные явления в регионе будут длиться еще месяц.

Помощь извне

Турецкие власти объявили "тревогу четвертого уровня": это означает, что ситуация требует международного содействия. Оказать помощь незамедлительно пообещали главы многих стран. В частности, Владимир Путин выразил соболезнования лидерам Турции и Сирии, заявив о готовности России помочь пострадавшим государствам. Ранее в Москве говорили о возможности направить в Турцию два самолета Ил-76 МЧС со спасателями на борту. Как сообщили днем в Кремле, Башар Асад принял предложение Владимира Путина о помощи Сирии.

Оказать посильную помощь Турции и Сирии после разрушительного землетрясения обещали также в Евросоюзе, Великобритании, США, Индии и на Тайване, не понаслышке знающем о том, как справляться с землетрясениями, а также в Швеции. Последняя страна, напомним, все последние дни громко ссорилась с Анкарой из-за сожжения в Стокгольме Корана шведскими правыми радикалами, из-за чего Турция временно притормозила все переговоры о вступлении скандинавской страны в НАТО.

На фоне трагедии позабыли о политических разногласиях и в соседней Греции, по столице которой президент Эрдоган еще в декабре грозился нанести удар баллистической ракетой малой дальности, если греки "не будут сохранять спокойствие". 6 февраля греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис распорядился немедленно направить специализированные бригады для оказания помощи в спасательных работах на юг Турции, пообещав затем отправить и другую помощь.

При этом обещания помочь Сирии звучали из других стран намного реже, нежели выражения готовности поддержать Турцию, хотя ситуация в первой республике куда хуже.

- От землетрясения пострадал северо-запад Сирии, который накануне накрыли сильные снегопады и холода. И теперь людям негде даже укрыться от непогоды. Либо приходится рисковать и возвращаться в пострадавшие здания, - рассказал "Известиям" старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков.

По его словам, в пострадавших районах под контролем оппозиции, в провинции Идлиб, оказанием помощи придется заниматься местным органам самоуправления и международным НКО, хотя их ресурсы очень ограниченны.

- Какое-то количество помощи, скорее всего, поступит из Турции и по линии гуманитарных агентств ООН. Однако фактически люди будут предоставлены сами себе. О финансировании восстановления в среднесрочной перспективе говорить трудно, поскольку это сейчас ничейная земля, за которую никто не отвечает, - добавил эксперт.

Ситуация в правительственных районах, по словам Николая Суркова, чуть лучше: там и разрушения меньше, и больше порядка. Но в последний год там и без землетрясения был гуманитарный кризис, который теперь лишь усугубится.

- У властей Сирии хронически не хватает топлива, продовольствия, медикаментов. В Алеппо из-за проблем с водопроводом была вспышка холеры. Электричество включали на час-два в день. Завалы разберут, поставят палатки, но средств на восстановление практически нет, а американские и европейские санкции практически исключают, что туда придут иностранные доноры и инвесторы, - описал эксперт нерадостные перспективы.

Турция расположена на Анатолийской плите, граничащей с двумя крупными разломами, и потому сейсмическая активность для страны не редкость. Последний раз землетрясения случались здесь в 2020 году: сначала на востоке Турции, в результате которого 22 человека погибли, сотни получили ранения, а затем вблизи греческого острова Самоса в Эгейском море недалеко от побережья Турции, тогда стихия унесла жизни 24 человек в Турции и вызвало еще больше жертв в Греции. Нынешнее землетрясение оказалось сильнейшим с 1939 года, когда толчки такой же магнитуды в 7,8 унесли жизни свыше 30 тыс. человек.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675715280


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