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|Знаменитая крепость в Газиантепе обрушилась в результате землетрясения
00:01 07.02.2023
Крепость из списка всемирного наследия ЮНЕСКО разрушилась при землетрясении в Турции
Видео: телеграм-канал "Осторожно, новости"
Знаменитая крепость в Газиантепе обрушилась в результате землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом сообщает местная газета "Ени шафак".
Разрушенная крепость входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В издании отметили, что на данный момент ущерб, причиненный крепости, неизвестен. Экспертам предстоит определить состояние постройки.
"Сейчас известно, что стены в некоторых местах обрушились после подземных толчков", – говорится в сообщении.
Землетрясение произошло в понедельник, 6 февраля, в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.
В результате инцидента не менее 76 человек погибли, еще более 440 человек пострадали.