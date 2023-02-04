|Скончался Геннадий Базаров - патриарх кыргызского кино
00:47 07.02.2023
Некролог - Геннадий Базаров
"Культура" (АКИpress) - Культура Кыргызстана понесла невосполнимую утрату. 6 февраля 2023 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался патриарх кыргызского кино - Народный артист Кыргызской Республики, режиссер-постановщик, сценарист, прозаик, график Геннадий Садырович Базаров. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Геннадий Базаров, один из авторов "кыргызского чуда", гениальный кинорежиссер, интеллектуал, мудрый, тактичный наставник, родился 14 мая 1942 года в селе Ат-Башы Нарынской области. В 1961 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве.
В мир кино Геннадий Базаров пришел в 1959 году. До 1961 года работал ассистентом оператора и помощником режиссера на киностудии "Киргизфильм". Его первые творческие работы - фильмы "Молитва", "Пауза".
По окончании ВГИКа молодой режиссер экранизировал "Материнское поле" Ч.Айтматова, сохранив поэтический настрой и достоверность повести. Эта дипломная работа принесла молодому режиссеру широкую, мировую известность. В 1968 году фильм был удостоен специального диплома на кинофестивале Средней Азии и Казахстана.
В 1970-е годы режиссер снял знаменитые киноленты "Улица", "Зеница ока", направленные на утверждение нравственных ценностей общества, отображение богатого внутреннего мира человека труда.
Геннадий Базаров также стал одним из пионеров кыргызского авторского кино. С середины 1980-х им созданы такие художественные фильмы, как "Первый", "Приют для совершеннолетних", "Заговор", "Аномалия", "Карагыз", "Метаморфоза", "Исход", "Жаннат", "Нонсенс", "Ноктюрн", "Соленая долина". В 1990-годы режиссер снимал игровые короткометражные фильмы – "День ангела", "Антракт", "Ночью". Широкую популярность у зрителей завоевали его документальные картины "Айтматов", "Сказ об искусстве".
Геннадий Базаров был известен широкой общественности и своей авторской программой "Альтернатива", которая снималась и транслировалась Национальной телерадиовещательной корпорацией.
Эта глубокая по содержанию программа приобрела социально-художественную ценность и стала классикой телевизионного искусства. Ее героями были десятки выдающихся личностей Кыргызстана.
Геннадий Базаров также был талантливым прозаиком, его перу принадлежат повести: "Прикосновение к Личности", "Ноктюрн", "Хава Нагила", "Суть", "Стойбище", "Гримаса", "Пауза для размышления".
С 1966 по 1995 гг. Геннадий Базаров работал режиссером-постановщиком на киностудии "Кыргызфильм". А с 1988 года и до самой кончины трудился на студии "Кыргызтелефильм" при Национальной телерадиовещательной корпорации. За все эти годы он был и режиссером-постановщиком, и ведущим передачи, и директором.
Геннадий Базаров – лауреат различных международных и республиканских кинофестивалей, многие его фильмы вошли в "Золотой фонд" НТРК. За многолетнюю, плодотворную и творческую работу он неоднократно награждался высокими государственными наградами и званиями.
В 1974 году удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР", в 1976 году награжден орденом "Знак почета", в 1985 г. получил Знак "Отличник кинематографии СССР".
В 1991 г. Геннадий Базаров удостоен высокого звания - Народный артист Кыргызской Республики. В 1997 г. кинорежиссер стал обладателем премии Президента Кыргызской Республики "Алтын калем", в 1998 и 2006 годах - лауреат международной премии имени Ч.Айтматова. В 2003 г. и в 2022 г. удостоен высшей государственной награды – орден "Манас" III степени, орден "Манас" II степени. В 2003 г. получил Гран-при международного кинофестиваля и приз концерна "Мосфильм" за фильм "Карагыз". В 2006 г. стал обладателем приза и статуэтки с присвоением титула "Человек года". В 2009 г. награжден Международной Золотой медалью Мустафы Ататюрка "За достойный вклад в духовную сокровищницу человечества".
Геннадий Базаров, внесший весомый вклад в развитие киноискусства, культурной и социальной жизни Кыргызской Республики, навсегда войдет в число лучших людей в истории страны. Яркий образ Геннадия Базарова – человека высокого интеллекта, человечности и патриотизма будет вечно жить в сердцах нашего народа.
Выражаем глубочайшие и искренние соболезнования, слова поддержки родным и близким покойного.
С.Н. Жапаров, Н.Т, Шакиев, А.У. Жапаров, З.К. Базарбеков, С.С. Касмамбетов, Э.Ж. Байсалов, А.А. Максутов, К.О. Иманалиев, Ч. Эсенгул уулу, С. Шер-Нияз, М.А. Бектеналиев, А.К. Усупекова, А. Бекболотов, Ж. А. Өзүбекова, Г.К. Керимова, Н.К. Токомбаева, М. Абдиев, С. Ишенов, М. Мусаев, А. Арым-Кубат, Ж. Соданбек, Т. Ибрагимов, Н. Мамбетова, Ж. Сыдыкбаева, К. Абдыгулов, А. Сүйүндуков, М. Сарулу, Н. Абдыкадыров, Б. Одуракаев, А.М. Жангазиев, Т.М. Бирназаров, Б. Мукул.