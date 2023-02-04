Скончался Геннадий Базаров - патриарх кыргызского кино

00:47 07.02.2023

Некролог - Геннадий Базаров



"Культура" (АКИpress) - Культура Кыргызстана понесла невосполнимую утрату. 6 февраля 2023 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался патриарх кыргызского кино - Народный артист Кыргызской Республики, режиссер-постановщик, сценарист, прозаик, график Геннадий Садырович Базаров. Об этом сообщила пресс-служба президента.



