В Турции продолжаются автершоковые 5-балльные толчки

07:14 07.02.2023

У побережья Турции произошло землетрясение силой 4,4 балла

Турция Фото: pexels

Подземные толчки зафиксированы в акватории Средиземного моря 7 февраля, говорится на сайте турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD), сообщает Zakon.kz.

Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло у побережья турецкой провинции Хатай в акватории Средиземного моря, пишет Anadolu.



Подземные толчки зафиксированы в 04:29 по времени Астаны. Землетрясение произошло в 50,7 км от района Яйладагы, который расположен на границе Турции с Сирией у побережья Средиземного моря.



Очаг землетрясения находился на глубине 44,17 км.



Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.