Клан Бжезинских видит в Украине новый "Афганистан для русских", - А.Игнатьев

08:17 07.02.2023

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 07.02.2023

Они хотят сделать это снова



Американцы последовательно претворяют в жизнь задумку своих стратегов о превращении Украины в "новый Афганистан" для России. The New York Times уверяет: "День войны на Украине – это месяц войны в Афганистане".



На Западе "афганизацией" бывшей УССР и в целом постсоветского пространства занимаются специалисты. 21 декабря сенат Конгресса США утвердил на пост американского посла в России Линн Трейси. Новый посол США работала раньше в американских дипмиссиях в Афганистане, Пакистане, Казахстане, Туркменистане, Армении. У нее большой опыт работы дипломатом и в России, где она занимала второе после посла место в посольстве США в Москве с 2014 по 2017 год.



Линн Трейси



Теперь Линн Трейси работает в унисон с послом США в Польше Марком Бжезинским – сыном бывшего помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского. Сенат США одобрил его назначение на должность главы американской дипмиссии в Польше за два месяца до начала СВО. В 1999-2001 гг. Бжезинский-младший занимал в Совете национальной безопасности США должность директора по России, Евразии и Балканам, обосновывал необходимость бомбежек Югославии.



Еще до начала вооруженного конфликта в Донбассе его отец Збигнев Бжезинский опубликовал в журнале Politico (2.05.2014) программную статью, в которой предложил превратить Украину в постоянную арену боев на манер Афганистана, и подчеркнул, что "украинцы будут сражаться лишь сознавая, что получат помощь от Запада, особенно вооружения, необходимые для организации успешных боев за города".



Марк, объяснял европейцам, что рост военных бюджетов можно прикрывать "возникшей угрозой со стороны России". Другой сын Збигнева Бжезинского, Ян, опытный спецслужбист, еще в августе 2014 года заявил в передаче телеканала CNN, что НАТО должна оказать киевскому режиму поддержку боевой техникой, подготовкой военнослужащих и вооружениями, а также "напомнить русским об Афганистане".



Клан Бжезинских начал превращать Украину в "новый Афганистан" для русских еще до начала боевых действий в Донбассе. Технологию этого превращения их отец к тому времени раскрыл в ряде интервью, рассказав о роли ЦРУ США в подготовке афганских исламистов. Заголовки его интервью прошлых лет говорят сами за себя: "Как Джимми Картер и я положили начало моджахедам" (How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen // CounterPunch, 15.01.1998), "Я бы сделал это снова" (I’d Do It Again // The American Interest, 1.05.2008). К тому времени Бжезинские уже сделали нечто подобное на Балканах против сербов, сыграв роль в уничтожении Югославии и бомбежках Сербии.



Сегодня НАТО следует стратегии "афганизации по Бжезинскому" постсоветского пространства, почти не скрывая этого. Генсек альянса Йенс Столтенберг в июне 2022 года заявил в интервью BBC, что конфликт на территории бывшей УССР будет долгим и затяжным, на манер того, что имело место в 1980-х гг. в Афганистане: "Мы должны быть готовы к долгому пути. Я не могу точно сказать, сколько продлится эта война. Но я просто говорю лицам, которые принимают решения в столицах НАТО... что мы имеем политическую и моральную обязанность оказывать существенную поддержку [Украине] в течение длительного времени".



"Афганизация" Украины как альтернатива закрывшемуся для западного бизнеса Афганистану выгодна Соединенным Штатам и европейским странам НАТО и в части поставок вооружений, и в том, что касается расширения территории конфликта в западной части бывшего СССР.



О прибылях, извлекаемых Соединенными Штатами из бизнеса на крови, свидетельствует следующий факт. Лишь одной из многих занимающихся этим компаний американского ВПК Raten Technologies кровопролитие на Украине по пришествии лишь двух первых месяцев СВО принесло свыше 1,5 млрд долларов! Компания имеет около 90% доходов от государственных контрактов, направленных на обеспечение внешней политики США.



Опекает подобные корпорации американский истеблишмент. Например, сенатор Ричард Блюменталь получил на свою избирательную кампанию от Raten Technologies 258 тыс. долларов (только по открытым данным). При этом в Вашингтоне удивительно откровенны насчет планов в отношении России. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил сразу после визита в Киев в апреле 2022 года: "Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал".



Что же касается роли населения Украины в этом раскладе, то американцы не скрывают, что используют украинцев в качестве пушечного мяса. Конгрессмен-республиканец Пол Госар от штата Аризона в октябре прошлого года писал в открытом письме В. Зеленскому: "США платят ООН более 3 миллиардов долларов в год и финансируют более 25% ее миротворческих операций. Почему не было предпринято никаких серьезных усилий для мирных переговоров? Что случилось с основной миссией ООН – избежать еще одного конфликта в Европе?.. Мир видел достаточно смертей и разрушений между Россией и Украиной, но западные страны, похоже, безразлично относятся к использованию украинцев в качестве пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации".