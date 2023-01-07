Январские ротации в Таджикистане: кадровая встряска, - И.Арбышев

09:23 07.02.2023 ЯНВАРСКИЕ РОТАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: "ВСТРЯСКА" МИНТРУДА – ОТВЕТ НА КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ

В начале 2023 года в #Таджикистан’е прошли масштабные кадровые перестановки. В январе на официальном сайте президента появились десятки постановлений о новых назначениях. Для сравнения: в декабре и ноябре 2022 года пресс-служба обнародовала по одному подобному указу. Самые масштабные ротации коснулись Министерства труда и миграции. Подробнее – в обзоре Ia-centr.ru.

Январские ротации в Таджикистане: "встряска" Минтруда – ответ на кризис в экономике

Увольнения министров: кто останется без работы?

В январе 2023 года кадровые перестановки затронули руководителей высшего эшелона. Отставки в основном коснулись ведомств, связанных с экономическим и инфраструктурным развитием. Часть чиновников сразу же получили назначения в администрации районов.



5 января в отставку ушел министр сельского хозяйства Саъди Гафор Каримзода. Новым главой Минсельхоза Таджикистана стал Курбон Хакимзода, с 1990-х годов работавший в агропромышленных структурах и сельскохозяйственных учреждениях.



До назначения на министерский пост Хакимзода являлся председателем Хатлонской области. Новым и. о. председателя стал Давлатали Саид, ранее занимавший должность первого зампремьера.



11 января был снят с должности первого замминистра промышленности и новых технологий Бахтиер Махмудзод Шарифи. Его назначили и. о. главы Яванского района Хатлонской области вместо Джамшеда Саидзоды. В свою очередь, Саидзода, по сообщениям СМИ, 18 января был избран председателем исполнительного комитета Народно-демократической партии (НДПТ) в том же регионе.



Также Абдурахмон Сафарали Абдурахмонзода был освобожден с поста замминистра экономического развития и торговли. О новом назначении для него не сообщалось.



Увольнение "самого общительного" министра труда

Характерно, что ряд ведомств кабмина и президентской администрации не только сменили руководителей, но и подверглись кадровой реорганизации. Особенно масштабные ротации прошли в Министерстве труда и миграции.



5 января Ширин Шоди Амонзода была уволена с должности министра труда. Она считалась одним из самых "открытых" для общественности чиновников, так как активно отвечала на вопросы граждан в соцсетях. О новом назначении бывшего министра не сообщалось.



Ее преемником стала Гулнора Хасанзода. До назначения она была директором Агентства по статистике в администрации президента, а до этого возглавляла правление государственного сберегательного банка "Амонатбонк".



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Кроме того, отправлены в отставку несколько заместителей экс-министра - первый вице-премьер Абдугаффор Азиз Рахмонзода и заместитель Нурулло Раҳматулло Махмудуллозода.



19 января на пост замминистра труда, миграции и занятости населения был назначен Киемиддин Давлатзода. Ранее он занимал пост замдиректора Агентства по статистике при президентской администрации. Он имеет опыт работы только по линии государственной статистики.



Заменили и других руководителей ключевых структур министерства. Абдурахмон Ашурализода возглавил Агентство труда и занятости населения при Министерстве труда - прежний руководитель департамента Хола Баротзода покинул пост "в связи с уходом на пенсию".



Махмад Махмадзода стал начальником Службы государственного надзора в структуре министерства, сменив на этом посту Хайита Муродзоду. Иматшо Нодирзода назначен начальником Миграционной службы при ведомстве, сменив на этом посту Тохира Каримзоду. О новых назначениях для двух уволенных чиновников не сообщалось.



Рокировки на местах - Душанбе в лидерах по количеству отставок

В первой половине января президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил руководство в некоторых районах Хатлонской и Согдийской областей, нескольких районах республиканского подчинения (Рудаки и Лахш) и в Душанбе. Больше всего рокировок прошло в Хатлонской области: сменились четверо глав районов, а также руководитель города Бохтар.



Как уже упоминалось, 5 января сменился глава Хатлонской области, в тот же день Зафарбек Давлатзода потерял пост председателя Бободжон Гафуровского района Согдийской области "в связи с переходом на другую работу".



Основной блок назначений в местные администрации прошел 11 января. В этот день Нусратулло Файзулло Салимзода получил пост и. о. председателя Бободжон Гафуровского района - ранее он возглавлял столичный район Сино.



Сиджоуддин Саломзода покинул пост председателя города Бохтар, на его место назначен Файзулло Раджаб Баротзода. Кроме того, бывший замглавы Бохтара Нурулло Мирзозода назначен и. о. председателя района Хамадони. Ранее район возглавлял Бозорали Одиназода.



И. о. главы района Рудаки был назначен Абдугаффор Хикматуллозода, снятый с должности первого заместителя генерального прокурора. В 2000-х годах он возглавлял военную прокуратуру Таджикистана, а также около двух месяцев (декабрь 2014 - январь 2015 годов) был первым замруководителя аппарата президента. Ранее район Рудаки возглавлял Азизулло Исматзода - о новом месте работы экс-главы района не известно.



Посообщениям СМИ, Саломзода стал заместителем мэра Душанбе Рустама Эмомали, который считается вероятным преемникомдействующего президента.Он сменил на этом посту Умеда Гуреззоду, который возглавил столичный район Фирдавси. Кроме того, должности лишился еще один заммэра Душанбе - Дилшод Одиназода. В течение января в столице сменилось руководство трех из четырех районов: Сино, Фирдавси и Исмоили Сомони.



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Исполнительные ведомства - самому молодому управленцу 39 лет

Ряд агентств и комитетов, прежде всего аграрного и внешнеэкономического сектора, также подверглись кадровой реорганизации. Так, после назначения Гулноры Хасанходы министром труда Агентство по статистике возглавил Джамшед Нурмахмадзода. До ноября 2020 года он руководил Национальным банком Таджикистана, после чего о его месте работы долгое время не сообщалось. Также в агентстве обновился штат заместителей. Первым замдиректора ведомства стал Асо Нурулло Асват. Занимавший этот пост ранее Шодмон Шариф Шокирзода вышел на пенсию.



5 января Холмурод Рахмон был снят с поста директора Агентства мелиорации и ирригации при президенте Таджикистана "в связи с переходом на другую работу". Был также уволен его первый заместитель Бахриддин Сироджиддинзода. Новым директором Агентства был назначен Зафарбек Давлатзода.



Сироджиддинзода был назначен директором правительственного Агентства по экспорту. Прежний глава ведомства Шавкат Бобозода в сентябре 2022 года был арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Следствие по его делу продолжается.



Рамазон Муминзод получил повышение - от зампредседателя правительственного Комитета по развитию туризма до должности председателя. На новом посту он сменил Тоджиддина Джуразода, о новом назначении для которого не сообщалось. Муминзод - один из самых молодых управленцев в таджикистанских элитах (ему 39 лет). В 2010-х годах он работал по линии молодежных проектов, в том числе по профилактике ВИЧ, позже являлся консультантом по закупкам в Минсельхозе и Минтруда.



11 января Мирзодавлат Сабурзода снят с должности начальника управления сельского хозяйства и защиты окружающей среды - он получил пост и. о. председателя района Кубодоен Хатлонской области.



Кроме того, был отправлен на пенсию с поста зампредседателя Комитета местного развития Нурали Рахмонали Риозода.



Низом Юсуфи Мирзозода стал председателем Комитета по архитектуре и строительству: его предшественник Махмуд Зувайдзода скончался.



Информационная политика

19 января Эмомали Рахмон назначил Субхиддина Шамсиддинзоду директором правительственного информагентства "Ховар". Его предшественник Сиддик Саидали ушел на пенсию. Известно, что 2000-2010-х годах Саидали работал на должности заместителя и первого заместителя Информационно-аналитического отдела аппарата президента, а до 2016 года был первым зампредседателя правительственного Комитета по телевидению и радио.



Шамсиддинзода до нового назначения также работал первым зампредседателя республиканского Комитета по телерадиовещанию. О новом назначении в Комитет не сообщалось.



Общий вектор правительственных ротаций может говорить о попытках оздоровления экономики, зависящей от денежных переводов из России. На миграционные потоки повлияли сначала пандемия COVID-19, а затем введенные Западом санкции против России. Параллельно с ротациями в правительстве проходят перестановки местных администраций, наиболее интересными из которых выглядят назначения в Душанбе.



О том, на что указывает кадровая "встряска" Минтруда и миграции, а также смена аппаратного окружения Рустама Эмомали, Ia-centr.ru рассказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин:



- Таджикистан серьезно зависим от внешних источников финансирования домохозяйств. Во многом роль ПИИ для страны играет финансирование по линии трудовой миграции, которая в первую очередь ориентирована на Российскую Федерацию. Поэтому руководство ведомством, связанным с миграцией, - это пост весьма ответственный. Вероятно, предыдущее руководство министерства не оправдало надежд Эмомали Шариповича в вопросе привлечения финансирования.



Если брать за точку отсчета даже не двадцатые числа февраля 2022 года, а даты, связанные с послаблениями периода коронавирусной инфекции, мы увидим, что Таджикистан показывал не самую хорошую динамику в сравнении с "коллегами" из Киргизии и Узбекистана. Бишкек и Ташкент показывали серьезный, "взрывной" рост поступлений по линии трудовой миграции, а в Душанбе сохраняется стагнация. Возможно, в связи с этим приняты новые кадровые решения. Но они могут быть связаны и с какими-то другими факторами - возможно, даже с интересами транзита.

Но было бы самонадеянно связывать с перспективами транзита любые изменения в Таджикистане. Рустами Эмомали - фигура достаточно самостоятельная, с каждым месяцем - все больше и больше, в то время как кадровая политика страны в целом остается подотчетной его отцу. Тем не менее подробностей "разделения труда" мы не знаем. Таджикистанский официоз на эту тему молчит, и многие выводы остаются спекуляциями экспертного сообщества.



Иван Арбышев

7.01.2023 Источник - ia-centr.ru

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