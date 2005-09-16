Вождь кыргызского племени саяков Н.Мотуев обвинен в очередном изнасиловании. Кастрировать не пробовали?

09:26 07.02.2023

Девушка обвинила Мотуева в изнасиловании. Милиция ведет проверку

СОБЫТИЯ

12:14, 7 февраля 2023 1958



"Сводка" (АКИpress) – В соцсетях появилась информация о том, что Нурлан Мотуев подозревается в изнасиловании.



В свою очередь в пресс-службе УВД Свердловского района редакции "Сводка АКИpress" 7 февраля сообщили, что К.С. обратилась в милицию 3 января. По ее словам, 20 августа 2022 года он обманом привел ее в квартиру по ул.Московская и вступил с ней в половой акт.



Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ и началась доследственная проверка, в рамках которой назначены экспертизы.



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МОТУЕВ Нурлан Аманканович

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[10.12.1969 - ..]

Родился в селе Чаек Нарынской области.



Образование - незаконченное высшее. Учился в 1987-1994 гг. - Тюменский государственный университет. Факультет русской филологии. Утверждает, что в 1996-1999 гг. учился в " Дипломатической академии США и имеет степень бакалавра".



Работал собственным корреспондентом оппозиционной газеты "Асаба" (ныне - "Агым").

До 2005 года являлся зам. председателя Народно– патриотического движения Кыргызстана во главе с Турсунбеком Акуном. Активный участник протестных акций оппозиции в марте 2005 года. В апреле 2005 года создал и возглавил народно–патриотическое движение "Джоомарт".



летом 2005 года самовольно захватил угольный разрез Кара-Кече Джумгальского района Нарынской области. В результате Н.Мотуев возглавил предприятие по добыче угля ГАО "Ак-Булак" и в течении нескольких месяцев являлся "угольным королем" разреза Кара-Кече.



Публично заявляет, что эти разрезы - "собственность джумгальского народа".



В 12.2005 - официально отстранен правительством КР от должности директора угольного предприятия ГАО "Ак-Улак". Сам Мотуев заявил, что он поссорился с руководителем администрации президента Усеном Сыдыковым, который негласно курирует "угольный бизнес в КР".



23 мая 2006 года арестован в Бишкеке.

24 ноября 2006 г. ему предъявлено обвинение по 14 эпизодам различных преступлений.Как сообщает МВД, по уголовным делам Н.Мотуеву предъявлено обвинение по 14 эпизодам преступных деяний, в т.ч. хищение угля на сумму 32 820 327 сомов.



Кроме Н.Мотуева к уголовной ответственности привлекается ряд материально-ответственных лиц (всего 10 человек).



В отношении вышеуказанных обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде из места жительства (кроме Н.Мотуева).



29 декабря 2006 года уголовное дело после окончания следствия было направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения постановлений о привлечении в качестве обвиняемых и передачи дела по подсудности.



Уголовное дело в период с 26 февраля по 3 апреля 2007 года рассматривалось Первомайским районным судом. 3 апреля 2007 года судьей К.Сулаймановым мера пресечения в отношении обвиняемого Н.Мотуева из заключения под стражу изменена на подписку о невыезде. А уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для дополнительного расследования по вновь открывшимся обстоятельствам.



10 июня 2007 года уголовное дело приостановлено по причине болезни одного из обвиняемых. По мере выздоровления обвиняемого производство следствия по делу будет возобновлено и дело по окончанию расследования будет направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД. В январе 2008 г. освобожден до суда с подпиской о невыезде.



С 2008 г. - Председатель Союза мусульман Кыргызстана.



"Мотуев - человек неординарного поведения, вспыльчивый и агрессивный. В свою бытность правозащитником и заместителем председателя народно–патриотического движения он вместе с Турсунбеком Акуном отправился лично разбираться с жалобой одной студентки. Студентка работала в кафе официанткой, и ее якобы обидел владелец кафе - китаец. Мотуев так "отреагировал" на заявление девушки, что гражданин Китая был вынужден целый месяц провести в больнице. После того как поднялся общественный резонанс, милиция завела уголовное дело, но вину Мотуева доказать не смогла". (Вечерний Бишкек, 16.09.2005).



В ночь с 4 на 5 декабря 2012 задержан и доставлен в Свердловский РУВД на основании заявления 21-летней жительницы Бишкека об изнасиловании. В ходе опроса заявительницы она дала показания, что с Н.Мотуевым познакомилась около 10 дней назад, обменялись телефонами, начали общаться. 4 декабря Н.Мотуев пригласил ее к себе в дом по улице Московской, обещая жениться. По словам девушки, около 16 часов дня Н.Мотуев, применив силу и порвав одежду девушки, изнасиловал ее. Далее девушке удалось убежать из квартиры.



13.05.2016 задержан ГКНБ и доставлен в СИЗО "за призывы экстремистского характера".

23 августа 2016 г. Свердловским районным судом Бишкека приговорен к семи годам лишения свободы по статьям 226-3 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма") и 299 ("Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды").



Женат пять раз. Последняя жена (с 2010 г.) - 19-летняя Альвира Хочиева, студентка (данные газеты "Супер-Инфо").



подробнее о нем:

http://www.ca-portal.ru/article:30181