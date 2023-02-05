 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Толчки в 4,7 баллов на границе Казахстана с Китаем
09:29 07.02.2023

На границе Казахстана с Китаем произошло землетрясение силой 4,7 баллов

Это уже второе за последние сутки землетрясение в Казахстане
Фото: из открытых источников
Землетрясение силой 4,7 баллов произошло на границе Казахстана с Китаем. Об этом со ссылкой на Сейсмические станции ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" МЧС Казахстана сообщает портал CentralAsia.

Подземные толчки зафиксировали 7 февраля в 8:45 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения расположен в 375 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 11,2, а магнитуда MPV - 4,7. Глубина очага - 15 км.

Ранее, 6 февраля в Казахстане произошло землетрясение силой 5,4 балла.

Толчки ощутили в Шымкенте. Эпицентр находился в 628 км на запад от Алматы.

"Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 42.72° с.ш. 69.24° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Шымкент 2-3 балла, п. Темирлан 3 балла", - сказано в сообщении.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Источник - asiaplustj.info
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