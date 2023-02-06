Хлорциановые бомбы. Бандеровцы начали применять на фронте химоружие

10:14 07.02.2023

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ЭКСКЛЮЗИВ KP.RU

6 февраля 2023

"Оружие последнего шанса": Киев начинает химическую войну

Украинские "воины" показали приготовленные к сбрасыванию с коптеров контейнеры с отравой. И, похоже, уже начали их применять. Даже Гитлер в Великую Отечественную на такое не решился



Дмитрий СТЕШИН



БОМБЫ "ПОСЛЕДНЕГО ШАНСА"

Еще месяц назад в соцсети было выложено украинское видео со странными, самодельными боеприпасами для сброса с квадрокоптеров. Автор как бы намекал: "держитесь, москали, вам всем хана". Должного эффекта видео не произвело, поэтому, вброс решили повторить в минувшее воскресенье - 5 февраля. Выкладывал эти съемки известный украинский правосек* Юрий Мадьяр. В этот раз он показал десятки самодельных контейнеров в морозилке под украинским флагом. Специалисты сразу же предположили, что их начинка - хлорциан. При температуре в минус 7 градусов он переходит из газообразного состояния в твердое, так безопаснее хранить подобные кустарные боеприпасы. По словам нациста, эти контейнеры предназначены для сброса на позиции российских бойцов, завершающих окружение Бахмута (Артемовска). Положение украинских войск в этом городе критическое. Возможно, именно поэтому, нацисты и решились показать это "оружие последнего шанса для негодяев".



Кадр из скандального ролика, на котором бойцы ВСУ начиняют дроны некими боеприпасами.



СТЕЛЕТСЯ ПО ЗЕМЛЕ

Не углубляясь в химию, хлорциан – один из близких "родственников" синильной кислоты, только тяжелее воздуха, стелется по земле, заползает в укрытия. Используется он в производстве гербицидов в огромных объемах (перевозится железнодорожными цистернами!) и в украинском хаосе раздобыть его несложно, что нам и продемонстрировали наглядно.



При этом, с января, наши бойцы на фронте начали отмечать странные последствия рядовых сбросов боеприпасов с квадрокоптеров на наши позиции – жжение в носоглотке, головные боли, тошнота. Все это косвенно подтверждало применение хлорциана. Более того, он попадал даже на сбитые вражеские квадрокоптеры и когда их подбирали для изучения, отравляющий эффект чувствовался.



После появления ролика специалисты сразу предположили, что начинка контейнеров - это хлорциан.



Вот симптомы отравления хлорцианом, сходные с воздействием синильной кислотой:



"Пораженный вскрикивает, теряет сознание и падает. После кратковременных клонико-тонических судорог мышцы расслабляются, сухожильные рефлексы исчезают. Развивается экзофтальм, зрачки расширяются, на свет не реагируют. Кожные покровы окрашены в розовый цвет или бледны. После нескольких вдохов дыхание прекращается. Артериальное давление резко падает. Пульс урежен, нитевиден".



Противогазы помогают, но не все и не всегда. Антидотов, скорее всего в санитарной аптечке не будет. Противник выбирал отраву со вкусом, вдумчиво.



ДАЖЕ ГИТЛЕР НА ТАКОЕ НЕ РЕШИЛСЯ

Разумеется, никакой победы Украине такое применение отравляющих веществ не принесет. "Сверхоружие" вообще не приносит побед, побеждает мотивированная пехота под грамотным руководством. Странно осознавать, но Гитлер, не имевший морали вообще, так и не решился на применение отравляющих веществ в Великую Отечественную. Возможно, потому что сам попадал в газовые атаки во время Первой мировой. И наши, тем более, не стали применять это подлое оружие. Хотя, все готовились, рассматривали такую вероятность: ношение противогазов, противоипритных накидок и спецпрепаратов-антидотов было обязательно с обеих сторон фронта.



У немцев на фронте была целая линейка химических боеприпасов. Например, минометные мины с маркировкой НВ или так называемые "блендкорпергранатен", но снаряжались они дымовыми составами или неприятной, но безобидной (в сравнении) "слезогонкой" - хлорацетофеноном. Понятно, что в любой момент, начинку боеприпасов можно было заменить. Наши же занимались разработкой огнесмесей – для их применения были на фронте были так называемые "ампулометы" и "шарометы", выпускающие стеклянные боеприпасы.



Но применить боевые отравляющие газы тогда так никто не решился.



Юрий Мадьяр держит в руках один из дронов с химической начинкой.



А вот украинцы – смогли!



В этой истории обращает на себя нарочитая демонстрация нового "сверхоружие", которое, кстати, запрещено всеми возможными конвенциями.



И второй момент – молчание Запада.



Тут два предположения.



Либо украинцы убедились, что им ничего не будет даже за такое преступление. Это Россию пригвоздили бы, объявив исчадием ада, добавив ей новых санкции, а Киеву - еще какого-нибудь тяжелого оружия. А Украине - можно все: жгите, не стесняйтесь.



Либо второй вариант - эта провокация согласована и продумана. Она - не личная инициатива дегенерата Мадьяра и его побратымов. Россию пытаются вывести на ответное применение неконвенционных средств ведения войны. Зачем? Чтобы прокрутить маховик конфликта еще на один оборот.



*Правый сектор - запрещенная в России экстремистская организация украинских националистов



ДОСЛОВНО

"ЕСТЬ ФАКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ"



"По заявлениям наших подразделений, это не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих. Жалобы от бойцов поступают уже как минимум три недели. Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений".



Как изменилась ситуация в зоне спецоперации с продвижением войск России (подробнее)

https://www.kp.ru/daily/27461/4716997/