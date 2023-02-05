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|Четверной "тулуп". Фигуристка Элизабет Турсынбаева баллотируется в Алматинский городской маслихат
10:51 07.02.2023
Фигуристка Элизабет Турсынбаева баллотируется в депутаты маслихата в Казахстане
АСТАНА, 7 фев - Sputnik. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева намерена баллотируется в депутаты маслихата Алматы от партии "Amanat".
"Мое окружение знает, как близко к сердцу я принимаю любое дело в своей жизни и с какой ответственностью и самокритикой подхожу к нему, будь то тренировочный процесс или учеба. Благодаря своей спортивной закалке я тянусь к новым вершинам каждый день во всех аспектах, это было привито мне с детства. Вся жизнь профессионального спортсмена - это достижение своей цели через труд и пот. И я точно знаю, если в меня поверили, я постараюсь это доверие оправдать. Этим я подвожу к новости о своем избрании в качестве кандидата в депутаты маслихата города Алматы от партии "Amanat", - написала Турсынбаева на своей странице в соцсети.
"Да, это пока кандидатство, но я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг. С вашей поддержкой и совместными усилиями все задуманное получится", - добавила экс-фигуристка.
Элизабет Турсынбаевой 22 года. Она является серебряным призером чемпионата мира (2019) и зимней Универсиады (2019), четырехкратной чемпионкой Казахстана, бронзовым призером Азиатских игр (2017). Она стала первой в истории женщиной в одиночном катании, исполнившей чистый четверной прыжок (сальхов) на взрослых соревнованиях.
Из-за травмы спины фигуристка была вынуждена завершить карьеру в сентябре 2021 года.