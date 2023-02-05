Четверной "тулуп". Фигуристка Элизабет Турсынбаева баллотируется в Алматинский городской маслихат

10:51 07.02.2023

Фигуристка Элизабет Турсынбаева баллотируется в депутаты маслихата в Казахстане



АСТАНА, 7 фев - Sputnik. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева намерена баллотируется в депутаты маслихата Алматы от партии "Amanat".



