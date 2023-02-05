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Утвержден список кандидатов в Парламент Казахстана от правящей партии "Аманат"
11:39 07.02.2023

Названы фамилии кандидатов от Amanat на выборы в Мажилис
Казахстан выборы Парламент Мажилис маслихат Amanat партия список

На съезде партии 7 февраля Amanat утвержден список кандидатов, а также кандидатуры тех, кто будет баллотироваться по мажоритарной системе, передает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщил исполнительный секретарь партии Amanat Елнур Бейсенбаев, в партийном списке 90 человек, и 29 баллотируются по одномандатным округам.

"Все 119 кандидатур утверждены для участия на предстоящих выборах в Мажилис Парламента. Соответствующие документы в установленном порядке будут внесены в центральную и окружные избирательные комиссии".
Исполнительный секретарь партии AMANAT Елнур Бейсенбаев
В список вошли председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов, исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.

Также в партийном списке:

Авершин Константин Викторович
Адамбеков Тілектес Серікбайұлы,
Аймағамбетов Асхат Қанатұлы,
Алиева Севда Мирбашировна,
Ақанова Әсия Айқанқызы,
Арыстанбеков Қаирбек Төлендіұлы,
Аскеров Эмин Халилович,
Әбдиев Ерлан Тұрсынбайұлы,
Әбенов Мұрат Әбдұламитұлы.
Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы,
Әмірғалиева Айгүл Маулышарифқызы,
Әміржанов Жұмабай Кабенұлы,
Әшімбетов Нұржан Кемерұлы,
Әшімжанов Жанарбек Садықанұлы,
Байқадамов Наурызбай Сейтқалиұлы,
Байтілесов Нұрсұлтан Төленұлы,
Байтұқ Ғалым Симбекұлы,
Башимов Марат Советұлы,
Бейсенғалиев Берік Тұрсынбекұлы,
Бекқайров Нұрсұлтан Болатұлы,
Бижанова Гүлнар Қадіржанқызы,
Битимов Өміртай Мақашұлы,
Бойчин Анатолий Васильевич,
Бөрібаев Мұрат Ерболатұлы,
Данбаева Жұлдыз Сейткамзақызы,
Данилов Александр Сергеевич,
Дементьева Наталья Григорьевна,
Елеукен Есентугел Баймухаметұлы,
Елеуов Ғалымжан Алмасбекұлы,
Ергешбаев Мұрат Нәлхожаұлы,
Ержанова Баян Хамидуллақызы,
Ерсайынұлы Уайс,
Жулин Юрий Викторович,
Жұмағазиев Эльдар Тынышбайұлы,
Жұмаділова Сарангүль Ахметкәрімқызы,
Закарья Күнсұлу Дальтонқызы,
Закиева Динара Болатқызы,
Зайытов Ринат Рифхатұлы,
Имашева Снежанна Валерьевна,
Искандерова Ақерке Нұрғалиқызы,
Казанцев Павел Олегович,
Кәрібек Дәулет Жамаубайұлы,
Керимбек Болат Бақбергенұлы,
Ким Вера Александровна,
Колода Дмитрий Владимирович,
Кучинская Юлия Владимировна,
Қамзабекұлы Дихан,
Қарабасова Лаура Шапайқызы,
Қожахметова Ләззат Таймырқызы,
Құрманова Айзада Амангелдіқызы,
Құспан Айгүл Сайфоллақызы,
Мақұлбаев Әбдібақыт Тілләбайұлы,
Мутәлі Әбутәліп,
Мұсабаев Самат Базарбайұлы,
Нұртаза Самат Русланұлы,
Нысанбаев Ерлан Нұралиұлы,
Оңғаров Шырынбек Сусынұлы,
Платонов Артур Станиславович,
Позилов Бақытжан Жолдасбекұлы,
Пономарев Сергей Михайлович,
Рау Альберт Павлович,
Рожин Максим Николаевич,
Савельева Татьяна Михайловна,
Саиров Ерлан Бияхметұлы,
Салықов Ербол Ғұмарұлы,
Сандыбаев Марат Нұрланбекұлы,
Сақбаев Алмас Ахметбекұлы,
Сарым Айдос Әміроллаұлы,
Сәдуақасова Динара Тайбасарқызы,
Сәрсенғалиев Нартай Аралбайұлы,
Серікбаев Бауыржан Серікұлы,
Смағулов Бауыржан Әміржанұлы,
Смағулов Дидар Нұркенұлы,
Смышляева Екатерина Васильевна,
Сомов Дмитрий Олегович,
Сүгірбай Аят Исатайұлы,
Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызы,
Танатарова Жадыра Нағашыбайқызы,
Такиев Мәди Төкешұлы,
Теміржанов Мұрат Баритұлы,
Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы,
Толықбай Мақсат Мәлікұлы,
Хабибуллин Асқар Дауысұлы,
Шапақ Унзила Шапаққызы,
Шарипова Фируза Фахритдинова,
Шаталов Никита Сергеевич,
Ізмухамбетов Бақтықожа Салахатдинұлы,
Юсупова Әлия Мақсұтқызы.
По одномандатным округам баллотируются:

В Астане:

Тұрлыханов Дәулет Болатұлы,
Жолжақсынов Ерік Қалиұлы.
В Алматы:

Нұрлыбаев Руслан Ерғалиұлы,
Байсакова Зүлфия Мұхамедбекқызы,
Хикметов Асқар Құсыпбекұлы.
По городу Шымкент:

Исабеков Данабек Ержанұлы,
Әлиев Болатбек Нәжіметдинұлы.
По Абайской области:

Сабильянов Нұртай Салихұлы.
По Акмолинской области:

Мысырәлімова Айна Ермекқызы.
По Актюбинской области

Әлішев Қазыбек Құрманғалиұлы.
По Алматинской области:

Давлетов Сыдық Әбуұлы,
Әбитов Ерік Әзілжанұлы.
По Атырауской области:

Жұбанов Әділ Орынбасарұлы.
По Западно-Казахстанской области:

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Өмірәлиев Мұрат Амангелдіұлы.
По Жамбылской области:

Исқандиров Мұқаш Зұлқарнайұлы,
Нұрымова Гүлдара Алданышқызы.
По Жетысуской области:

Қожасбаев Руслан Сәдуақасұлы.
По Карагандинской области:

Қалықов Арман Қобыландыұлы,
Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы.
По Костанайской области:

Әбіл Еркін Аманжолұлы.
По Кызылординской области:

Жайымбетов Мархабат Жайымбетұлы.
По Мангистауской области:

Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы.
По Павлодарской области

Амантай Жарқынбек.
По Северо-Казахстанской области:

Мамбетов Еркебұлан Нұрмағанбетұлы
По Туркестанской области:

Балабиев Қайрат Рахымұлы,
Сәдібеков Ұласбек,
Қырықбаев Темір Базарбайұлы.
По Улытауской области:

Сатыбалдин Ерболат Жалғасбайұлы.
По Восточно-Казахстанской области:

Тұмашинов Ұлықбек Шабданұлы.
Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане назначены на 19 марта 2023 года.

Анастасия Прилепская

Источник - Zakon.kz
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