Донбассфронт. Под Кременной снесло жбан (окончательно) автору теории о протоукрах львовскому "историку" Филипчуку

11:59 07.02.2023

Один из создателей легенды о протоукрах, львовский археолог Андрей Филипчук, служивший в последнее время в 103-й бригаде украинской территориальной обороны, уничтожен под Кременной (ЛНР). Об этом 6 февраля сообщает Telegram-канал "Взгляд из Донбасса"

Филипчук - один из авторов мифа о протоукрах, то есть мифических древних родоначальниках современной "украинской нации".

"Отправился к протоукрам", "Но порожденные им идеи пока живут", "Его прикончили его же фантазии", "Вот не плюй в предков", "Со своей историей играть опасно", "Отправился докапывать черное море", "Ушел отец Черного моря", - отреагировали пользователи.



Украинские учебники содержат немало подобных мифов. В этом списке, например, такие:



- Черное море выкопали украинцы;

- Реформы Петра Первого были сделаны руками украинцев (каких именно - не уточняется);

- Во времена Римской империи Украина уже существовала и вполне могла бы померяться с ней в силе и могуществе;

- Будда, Федор Достоевский, и возможно Иисус Христос были украинцами;

- Борщ придумали украинцы.

Недавно этот перечень дополнился новым "изобретением" украинцев: третий президент страны Виктор Ющенко заявил, что бань и печей у русских не было, изобрели их якобы именно древние украинцы.