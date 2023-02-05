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|Артемовск. Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин лично утюжит позиции врага на СУ-24
12:03 07.02.2023
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин произвел боевой вылет на СУ-24 с целью бомбардировки ВСУ. Об этом 6 февраля сообщила его пресс-служба в Телеграм-канале
"Сегодня ночью Евгений Викторович произвел боевой вылет в качестве штурмана СУ-24 ЧВК "Вагнер" для бомбардировки ВСУ в н. п. Бахмут и записал видеообращение. Видео и текст обращения будут опубликованы позже", - говорится в сообщении.
Днем ранее Пригожин рассказал СМИ о том, что в северных кварталах Артемовска (Бахмута) идут ожесточенные бои за каждую улицу. Военнослужащие ВСУ не отступают.
"ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно, приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных", - сказал основатель "Вагнера".