 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанские хлопкоробы оказались на грани разорения из-за долгов предприятий-переработчиков
13:55 07.02.2023

07.02.23

Свыше полутора миллиарда тенге ($3,2 млн) задолжали хлопкоперерабатывающие предприятия поставщикам сырца на юге Казахстана. Об этом 7 февраля пишет "Казахстанская правда".

В хлопководческих областях респуб­лики со дня на день нач­нутся весенне-полевые работы. Однако с крестьянскими хозяйствами до сих пор не рассчитались за прошлогодний урожай, в связи с чем у них нет средств на то, чтобы расплатиться по кредитам и получить финансирование на новую посевную.

Такая ситуация сложилась в Жетысайском, Мактааральском и Шардаринском районах области. "Отличаются разве что суммы задолженности владельцев перерабатывающих заводов за сданный сырец, - пишет издание. - Объясняют же они свою задолженность тем, что, мол, не могут продать хлопковолокно".

Заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы, встретившись с пострадавшими фермерами, предложил им диверсифицировать посевы - переходить на возделывание овощей, заниматься бахчой и осваивать другие культуры.
"В прошлом году под хлопчатник в Туркестанской области отвели 126,3 тыс. гектаров, - цитирует издание слова Кенжеханулы. - Сбор сырца составил 361,8 тыс. тонн продукции. Из-за геополитической ситуации экспорт хлопковолокна оказался затруднен".

В частности, усложнилась логистика, с рынка ушли трейдерские компании-парт­неры. Это напрямую повлияло на закупочную цену хлопка-сырца и стоимость волокна. По мнению чиновника, шансов на то, что в этом году экспорт волокна будет успешным, пока нет. Однако он пообещал оказать содействие оказавшимся на грани разорения дехканам.

Стоит отметить, что казахстанские фермеры не впервые жалуются на долги за сданный хдопок-сырец. В аналогичной ситуации часть из них оказалась перед посевной в 2018 году. Тогда хлопкоперерабатывающий завод "Казмакта" задолжал крестьянским хозяйствам 323 млн тенге ($703 тыс.). Долг впоследствии был полностью погашен, а в отношении руководства завода завели уголовное дело.

Источник - fergana.plus
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