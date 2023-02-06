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Лук в Казахстане по 400 тенге. Во всем виноваты дунгане? - А.Урманов
14:12 07.02.2023

Лук по 400 тенге: почему глава Минсельхоза уговаривает дунган не снижать посевы

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев поедет в Жамбылскую область, чтобы встретиться с главными производителями лука в стране.

Цель поездки: уговорить фермеров не снижать посевы лука после запрета на экспорт. Об этом "Каравану" рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

В январе, сразу после введения запрета на вывоз лука из страны, независимый директор ассоциации "Верховный совет крестьян" Кирилл Павлов спрогнозировал, что цена на лук может подскочить до 500 тенге за кг. Этот прогноз, похоже, сбудется уже совсем скоро: в феврале цена на овощ подскочила до 400 тенге. При этом лук в стране есть. Его не могут довезти до прилавка.

- После Нового года лук в стране резко подорожал. В Мангыстауской области за кило лука просят уже 1000 тенге, - рассказали в Минсельхозе. – Это и стало причиной ввода запрета на экспорт лука сроком на 4 месяца. Мы считаем, что производители продуктов питания в Казахстане должны в первую очередь обеспечивать свой рынок. Они работают на казахстанской земле, получают субсидии от государства – будьте добры, заключайте договора с СПК на поставку лука в регионы.

В министерстве сообщили, что Ербол Шыракпаевич намерен не только потребовать от луководов продолжать работать, но предложит им использовать механизм форвардной закупки: региональные СПК предоставляют деньги крестьянину весной в счет будущего урожая. Деньги на эту программу в бюджете уже заложены.

Во всей этой истории смущает сразу несколько моментов.

Первое. Западный Казахстан всегда снабжался продуктами не из Казахстана, а из России. Много жирных лет, когда ситуация была стабильной, Минторговли даже не думало вмешиваться и как-то отнимать этот рынок для казахстанских производителей. При этом продовольственная инфляция именно в Западном Казахстане была одной из самых высоких. Именно из-за зависимости от импорта.

Почему же сейчас Минторговли, кстати, инициатор запрета, вдруг озаботился ценами в регионе?

Второе: субсидии от государства приходят не ко всем фермерам. Мы много писали о том, что получить субсидии от государства – это квест, который пройти могут не все. Почему? Потому что эти деньги регулярно воровали чиновники. Об этом тоже много раз писали журналисты.

Третье. Вызывает много вопросов работа СПК. Чем они занимаются - никто не знает. Но всегда нам бодро сообщают, что на склады СПК заложено много тонн мяса, масла, овощей и круп. И именно эти товары быстро растут в цене.

Четвертое. Четыре года назад холдинг "КазАгро" ликвидировал свою "дочку" - ТОО "Казагромаркетинг" "в рамках поручения президента по сокращению участия государства в экономике". Логика решения совершенно непонятная, так как это подразделение обеспечивало Минсельхоз и правительство нормальной аналитикой по рынку продовольствия.

Сейчас про цены на лук говорят, что никто не мог предвидеть стихийное бедствие в Пакистане. Но такое предвидение как раз и является частью аналитической работы.

И ущерб от роста цен на продукты питания давно превысил расходы на содержание "Казагромаркетинга". В итоге МСХ слеп и глух, информации о рынке у него нет. А сам Ербол Карашукеев будет управлять поставками лука в ручном режиме, вместо того, чтобы создать нормальные условия, которые могли бы предотвратить сам дефицит овощей.

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Изюм всей ситуации в том, что собрать всех производителей лука в Казахстане очень несложно. 80 процентов лука страны дает Жамбылская область. Если конкретно - Кордайский и Шуский районы. Еще конкретнее – дунгане трех сел: Масанчи, Аухатты и Сортобе. Лук – это специализация дунган, которые проживают в основном в трех селах, в таком анклаве на границе с Кыргызстаном. Тех самых дунган, которых громили в феврале 2020 года. Чтобы собрать всех их, нужен лишь актовый зал одной из школ в Масанчи. Или мечеть.

- Нас сейчас в угол загоняют этим запретом. Правительство закрыло границы, чтобы лук остался в стране. Это понятно. Но с их стороны что сделано? Они же должны были закупать лук в свои запасы, спонсировать или договор с нами подписывать, чтобы я был обязан продавать урожай государству по фиксированной цене. Но этого же нет! - рассказал один из фермеров, проживающих в селе Масанчи. - А было время, когда лука было много, и многие из наших выкидывали урожай на свалку. В 2021 году я лично выкинул полторы тысячи тонн сгнившего лука, потому что не смог его продать. Могу видео показать. И где тогда было государство? Мы постоянно ищем деньги, чтобы засеяться. Но от государства я помощи не видел. Хотя - нет, видел. Есть программа субсидирования расходов на удобрения. Но получить ее может только владелец земли. А мы же большую часть земли арендуем. Говоришь хозяину участка: давай субсидию возьмем, мы имеем право. Он документы соберет, на его счет миллион упадет, и все. Зачем ему отдавать эти деньги мне? Хотя это же мне деньги шли, я обеспечил ему право на эту помощь! Сейчас доверия к таким хозяевам нет, поэтому мы не делаем документы на получение субсидий.
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Выращивание лука – многомиллионный бизнес. Расходы на гектар составляют 3-4 млн тенге.

Цена на любые овощи складывается из нескольких вещей. Аренда поля, вода, семена, внесение удобрений, обработка посевов, наличие техники и горючего. Если все это сходится в одном месте и в одно время, то и урожай будет хороший. Тогда с гектара можно получить 80-90 тонн. Все расходы размажутся по большему урожаю, и цена за 1 кг будет меньше. А если будут проблемы, то цена вырастет. Это же понятно.

- Сейчас оптовая цена на лук - 180-200 тенге за 1 кг. Но клиентов нет. Если раньше в Масанчи приезжали по 10 покупателей в день, то сейчас только один. И он диктует нам цены. А мы не может нормально реализовать свой товар, - делится своими переживаниями фермер. - 200 тенге! Такой цены никогда не было. Если бы я смог продать по 200 тенге, то я бы все свои долги закрыл. Но правительство закрыло границы. Теперь снова надо думать, куда отдать урожай.

Если государство даст мне деньги весной и скажет: отдашь мне урожай осенью за 60-70 тенге, то я был бы счастлив. Даже если цена у всех будет 200 тенге, то мне все равно будет выгодно отдавать лук в магазины по госзаказу по 60 тенге, - считает житель Масанчи. - Я получу 5 тенге с кило – этого будет достаточно!

Автор: Адил Урманов
6.02.23

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675768320


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