Январские подвижки в Узбеикстане: создание "суперведомств", - И.Арбышев

14:14 07.02.2023

ЯНВАРСКИЕ РОТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОЗДАНИЕ "СУПЕРВЕДОМСТВА" И "УСИЛЕНИЕ" КАРАКАЛПАКСТАНА

Накануне Нового года в #Узбекистан’е сменилось правительство – ротации оказались привязаны к административной реформе Шавката #Мирзиеев’а, а также к зимним сбоям работы энергосистем. С одной стороны, штаты правительственных чиновников были сокращены, с другой – в стране появились громоздкие суперведомства со сложной структурой разноплановых отделов. Эксперты полагают, что вектор оптимизации в будущем затронет и хокимов, однако на данном этапе внимание правительства к кадрам на местах несколько снизилось. Подробнее – в обзоре Ia-centr.ru.

Январские ротации в Узбекистане: создание "суперведомства" и "усиление" Каракалпакстана

Административная реформа

20 декабря 2022 года глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с Посланием к Олий Мажлису, в котором объявил масштабную административную реформу. По словам президента, реформа позволит отказаться от "ручного управления", оптимизировать штат министерств и расширить полномочия министров.



Согласно указу об административной реформе с 1 января 2023 года в Узбекистане упраздняются 4 министерства из 25. А количество ведомств при кабмине сокращается с 61 до 28. Также упраздняются должности четырех вице-премьеров из восьми и сокращаются штаты министерств.



После объявления реформы ряд министерств и комитетов оказались объединены в "суперведомства". Например, Минфин и Минэкономики вместе с налоговым и таможенным комитетами оказались в структуре Министерства экономики и финансов. Ведомство с таким разветвленным штатом создано впервые в истории независимого Узбекистана.

30 декабря стало известно о новых назначениях, связанных с сокращением числа ведомств: так, экс-министр дошкольного образования Агриппина Шин стала первым замминистра объединенного Министерства дошкольного и школьного образования. Ведомство возглавила Хилола Умарова. Экс-глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Нарзулло Обломуродов стал замминистра природных ресурсов. Министром стал Азиз Абдухакимов.



Руководители оптимизированных Министерства занятости и трудовых отношений (Нозим Хусанов) и Министерства жилищно-коммунального обслуживания (Шерзод Хидоятов) перешли на должности первых заместителей в объединенные Минзанятости и сокращения бедности и Минстроительства и ЖКХ. Глава оптимизированного Министерства экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров остался в должности зампремьера. Тимур Ишметов ушел с поста главы Минфина, а Абдукодир Тошкулов оставил должность министра высшего и среднего специального образования. Чиновников перевели в администрацию президента на должности заместителей советников.



Всего были назначены 13 новых министров. Главой Минзанятости стал Бехзод Мусаев, ранее возглавлявший Минздрав. Главой Минпроминвестиций был назначен Лазиз Кудратов, с августа 2021 года возглавлявший Агентство стратегического развития, а в 2010−2014 годах работавший советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в США. Шерзод Кудбиев, возглавил объединенное Минфинэкономики, с 2020 года он руководил Государственным налоговым комитетом.



Был уволен глава дипломатического ведомства Узбекистана Владимир Норов. Сообщалось, что он назначен директором международного института Центральной Азии (МИЦА). Новым и. о. руководителя МИД стал бывший министр народного образования Бахтиер Саидов. В 2017−2021 годах Саидов работал послом Узбекистана в Китае, а также в Монголии и на Филиппинах.



Массовые ротации коснулись правительственных агентств и комитетов. В частности, президент со скандалом уволил руководителя Агентства по развитию фармацевтики Сардора Кариева. Возможно, снятие с должности Караева связано с массовой гибелью детей от токсичного медицинского препарата "Док-1 Макс". Вероятно, теперь бывшего чиновника ожидает судебный процесс.



По словам директора Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиера Эргашева: "Главные изменения произошли в экономическом блоке, где были созданы два суперведомства - Министерство инвестиций, промышленности и торговли, а также Министерство экономики и финансов".



"Стоит надеяться, что Министерство инвестиций в новом формате сможет обеспечить связку в цепочке инвестиции - промышленность - экспортно ориентированная внешняя торговля, а Минэконом объединит вопросы макроэкономического прогнозирования, функции финансового управления, пополнения и распределения бюджета".



Эксперт прогнозирует, что "в среднесрочной перспективе структура высших органов исполнительной власти проработает именно в таком виде, с сохранением вероятности дальнейшего укрупнения министерств".



Оценивая проходящую в Узбекистане административную реформу, эксперт отметил, что "запрос на оптимизацию госслужбы в узбекистанском обществе сохраняется".



"Теперь административная реформа пойдет вглубь... Страну ждут серьезные изменения в системе местного самоуправления. Возможно, будут разделены полномочия областных и районных хокимов... У хокимов заберут полномочия руководителей представительных органов на местах. Будет создаваться новая самостоятельная вертикаль власти на местном уровне в виде Кенгашей народных депутатов".

Зимний энергокризис и отставки хокимов

Январские ротации кабмина также были связаны с проблемой подготовки к зиме. 16 января на расширенном совещании по энергоресурсам президент уволил замминистра энергетики Шерзода Ходжаева.



Главы трех энергетических корпораций - "Худудий электр тармоклари", "Узтрансгаз" и "Узбекнефтегаз" - переведены со своих постов на должности исполняющих обязанности руководителей с трехмесячным испытательным сроком. А руководитель компании "Иссиклик электр станциялари" Фархад Абдурахманов уволен.



24 января премьер-министр Абдулла Арипов пообещал, что из ошибок в подготовке к зиме будут сделаны "правильные выводы".



Масштаб увольнений хокимов в начале 2023 года по сравнению с серединой прошлого года снизился. Кроме этого, в последних ротациях отчетливо прослеживался вектор "публичных наказаний" - значительная часть перестановок на местах сопровождалась образцово-показательными "разжалованиями".



В декабре Журабек Рахимов сменил Фархода Эрманова на посту главы Хорезмской области, а 26 декабря Эрманов был досрочно лишен сенаторских полномочий.



В тот же день пост хокима Сурхандарьинской области покинул Тура Боболов - врио региона назначен экс-прокурор Ташкента Улугбек Косимов. Сообщается, что Боболов уволен "в связи с переходом на другую работу", однако о новом назначении ничего не известно. Ранее его оштрафовали за оскорбление прокурора Ангорского района. 15 января был со скандалом уволен экс-хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, а главы Юнусабадского, Учтепинского и Мирзо-Улугбекского районов столицы назначены исполняющими обязанности. Увольнения оказались связаны с энергетическим кризисом в столице: только 15 января в Ташкенте вышли из строя 524 низковольтных и 87 обычных трансформаторов.



По словам президента Мирзиеева, Артыкходжаев не только не справился с подготовкой столицы к зиме, но и передавал "наверх" ложные рабочие сводки. 27 января стало известно об исключении экс-хокима из числа Ташкентского кенгаша, а 30 января он лишился статуса сенатора Олий Мажлиса.



Ранее появлялись сообщения об задержании Артыкходжаева при попытке вылета в Стамбул, которые позже опровергли. Врио столичного хокима назначен бывший первый зам Артыкходжаева Бахтиер Рахманов. Новый руководитель города начал работу с увольнения команды своего предшественника: уже 16 января Рахманов начал увольнять экс-помощников Артыкходжаева, а во второй половине месяца принял отставку двух руководителей государственных унитарных предприятий.



Читайте также: Что известно о новом хокиме Ташкента Бахтиере Рахманове



"Кризис-менеджеры" Ташкента перебрасывают кадры в Каракалпакстан

В Каракалпакстане ротации прошли на уровне правительства. Часть кадров, уволенных из хокиматов, получила назначения в ведомствах Каракалпакстана. Возможно, это стоит рассматривать как "испытательный срок" для руководителей, еще не утративших полностью доверия президента.



Материалы по теме: Уроки Нукуса для Ташкента: играть в либерализацию нужно осторожно



16 декабря стало известно об отставке министра строительства Жалгасбая Бердиханова - о его новом назначении пока не сообщается. Пост министра занял Азимжон Курбанбаев, который ранее работал в Минтранспорте республики, а также был замхокима Берунийского района Каракалпакстана.



17 декабря стало известно об отставке Кахрамона Сариева с поста председателя Совета министров Каракалпакстана. Он получил назначение в администрации президента. Место Сариева в Совмине занял экс-хоким Хорезмской области Фарход Эрманов. До 2018 года он работал хокимом Берунийского района, а в 2004–2007 годах занимал пост министра сельского и водного хозяйства республики. Замом Эрманова по молодежной политике стал Абатбай Данияров.



27 января пост зампредседателя каракалпакстанского Совмина получил Раджапбай Нуразизов - он будет курировать связи с общественными и религиозными объединениями. Ранее Нуразизов работал в Службе государственной безопасности Узбекистана.



Иван Арбышев